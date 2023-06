Ein Moskauer Gericht hat eine Geldstrafe von 2 Millionen Rubel (24.242 US-Dollar) gegen das Unternehmen Yandex verhängt, weil es sich wiederholt geweigert hatte, dem Inlandsgeheimdienst der Russischen Föderation (FSB) Informationen über seine Benutzer zur Verfügung zu stellen, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Seit Moskau im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, hat die Suchmaschine Yandex, obwohl sie selbst nicht unter Sanktionen steht, Schwierigkeiten, den inländischen Druck mit den Interessen ihrer westlichen Investoren in Einklang zu bringen.

+++ 01:41 Ukraine will 40 Milliarden Dollar für "Grünen Marshallplan" einsammeln +++

Die Ukraine will Regierungsangaben zufolge rund 40 Milliarden Dollar für die erste Phase eines "grünen Marshall-Plans" zum Wiederaufbau einsammeln. "Wenn man etwas neu aufbauen muss, ist es logisch, dass man es grün und im Einklang mit den neuen Technologien neu aufbaut ... Unsere Vision ist es, in der Ukraine eine grüne Stahlindustrie mit einem Volumen von 50 Millionen Tonnen aufzubauen", sagt der stellvertretende Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskjy, Rostyslaw Schurma. Auf diese Weise könne das Land zum weltweit günstigsten Lieferanten von grünem Stahl werden und die europäischen Bemühungen um eine Dekarbonisierung unterstützen. Die Vorbereitungsarbeiten würden voraussichtlich ein- bis eineinhalb Jahre dauern, obwohl "realistischerweise der eigentliche Bau erst nach Beendigung des Krieges beginnen wird". Nach Schätzungen der Weltbank wird der Wiederaufbau der Ukraine rund 411 Milliarden Dollar kosten, das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts des Landes.

+++ 00:26 Selenskyj: Moskau sollte Russen auf Gebietsverlust vorbereiten +++

Russland sollte seine Bürger aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf den Verlust von besetzten Gebieten vorbereiten. Russland habe nicht nur seine eigene Zukunft vernichtet, um die Territorien einzunehmen, sondern werde auch alle Gebiete verlieren, sagte Selenskyj in seinem am Sonntagabend in Kiew verbreiteten allabendlichen Video. "Für unsere Schritte einer De-Okkupation gibt es keine Alternative und wird es keine geben." Schritt für Schritt bewegten sich die ukrainischen Streitkräfte voran, um ihr Land zu befreien, sagte er.

+++ 23:25 Russland verweigert UN-Helfern Zutritt zu Überschwemmungsgebieten +++

Russland verweigert Vertretern der Vereinten Nationen den Zugang zu den Überschwemmungsgebieten nach dem Kollaps des Kachowka-Staudamms. "Wir fordern die russischen Behörden nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht nachzukommen", erklärt die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown. "Den Menschen, die Hilfe brauchen, darf diese nicht verweigert werden."

+++ 22:55 Bundeskanzler Scholz trifft am Montag NATO-Generalsekretär Stoltenberg +++

Bundeskanzler Olaf Scholz wird NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin treffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs im Kanzleramt steht die Vorbereitung des anstehenden NATO-Gipfeltreffens am 11. und 12. Juli. Stoltenberg erwartet kommenden Monat einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs, künftig mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Vorerst blockiert sind wegen türkischer Vorbehalte dagegen Pläne für eine effektivere Abschreckung gegen Russland. Beschlossen werden dürfte dagegen die Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit bis Juli 2024.

+++ 22:25 Experte: Nur 30 Prozent der ukrainischen Kapazität im Einsatz +++

"Wir sehen die erste Stufe der Gegenoffensive, und bislang erfolgreich für die ukrainische Armee", sagt Oleksandr Musiyenko, Chef der Denkfabrik Centre for Military and Legal Studies in Kiew, der Novaya Gazeta Europe. An manchen Stelle, etwa südwestlich der Stadt Donezk, seien die russischen Kräfte auf die zweite Verteidigungslinie zurückgefallen. "Laut meinen Informationen hat die Ukraine bislang nur 30 Prozent seiner Kapazität eingesetzt", führt er aus. Wenn der Hauptteil der ausgebildeten Einheiten dazukämen, könnte es weiter nach vorn gehen. Der israelische Militärexperte David Sharp bestätigt dies demselben Medium. Der Hauptteil der Offensive komme noch. Bislang hat die Ukraine etwa 100 Quadratkilometer befreit.

+++ 21:46 Ukraine: Mindestens 17 Tote nach Staudamm-Bruch +++

Das ukrainische Innenministerium gibt an, dass aufgrund der Katastrophe des ukrainischen Staudamms Kachowka mindestens 13 Menschen ertrunken und 4 an Schusswunden gestorben sind. 31 Menschen würden weiterhin vermisst. Das Bauwerk war gebrochen, woraufhin das gestaute Wasser große Landstriche überflutete. Laut Experten gibt klare Hinweise darauf, dass es nach einer Explosion brach. Der Staudamm war unter russischer Kontrolle.

+++ 21:02 Bürgermeister: Russen entführen fast 300 Kinder aus Saporischschja +++

Russische Besatzer hätten fast 300 Kinder aus dem Bezirk Berdiansk - am Asowschen Meer im Oblast Saporischschja - nach Russland gebracht, schreibt Iwan Fedorow, Bürgermeister der besetzten ukrainischen Stadt Melitopol, aus seinem Exil: "Sie schicken sie nach Russland, 1600 Kilometer weg von zu Hause." Laut einer ukrainischen Datenbank sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine etwa 19.500 Kinder aus den besetzten Gebieten entführt und weggebracht worden. Der Internationale Strafgerichtshof stellte deshalb im März einen Haftbefehl gegen Russlands Präsident Wladimir Putin aus.

