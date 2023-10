Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja sind nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Mensch getötet und mindestens zwei verletzt worden. "Die Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert", teilt der Gouverneur der Region Saporischschja, Juri Malaschko, über Telegram mit. "Acht Wohnhäuser wurden beschädigt." Die Stadt Saporischschja ist das Verwaltungszentrum der weiter gefassten Region Saporischschja im Südosten der Ukraine, die teilweise von Russland kontrolliert wird. Zuvor hatte ein von Moskau eingesetzter Beamter in den von Russland kontrollierten Teilen die ukrainischen Streitkräfte für die Angriffe in der Stadt verantwortlich gemacht.

+++ 02:48 Atacms-Lieferung an Ukraine: Russland droht den USA +++

Russland droht den USA nach der Lieferung von Langstrecken-Raketen des Typs Atacms an die Ukraine mit Konsequenzen. "Die Folgen dieses Schritts, der der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten wurde, werden sehr ernst sein", zitieren russische Agenturen den russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow.

+++ 00:29 Biden will Kongress um 100 Milliarden Dollar für Israel, Ukraine und Grenze bitten +++

US-Präsident Joe Biden will den Kongress um 100 Milliarden Dollar für Israel, die Ukraine, Taiwan und die Sicherung der US-Grenze bitten. Einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigten informierte Kreise der Nachrichtenagentur AFP. Ein solches Paket im Umfang von umgerechnet rund 95 Milliarden Euro wäre gewissermaßen ein Kompromiss zwischen Bidens Demokraten und den oppositionellen Republikanern. Während die Demokraten auf neue Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine pochen, was bei den Republikanern auf Widerstand stößt, fordern die Konservativen mehr Mittel zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko. In beiden Parteien gibt es großen Rückhalt für neue Hilfen für das von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas attackierte Israel. Auch hinter der Unterstützung Taiwans, das eine Invasion Chinas befürchtet, stehen Demokraten und Republikaner.

+++ 21:46 Kryptofirma Tether sperrt Konten wegen Kriegs-Verdacht +++

Wegen mutmaßlicher Beihilfe zur Finanzierung der Kämpfe in Israel und der Ukraine hat die Kryptowährungsfirma Tether 32 Konten eingefroren. In diesen Wallets, die mit "Terrorismus und Krieg" in Verbindung gebracht würden, lägen Kryptowährungen im Volumen von gut 873.000 Dollar, teilt der Anbieter der gleichnamigen Internet-Devise mit. Tether betonte, eng mit Strafverfolgern weltweit zusammenzuarbeiten, um "mit Hilfe von Kryptowährungen finanzierten Terrorismus und Krieg zu bekämpfen". Details nennt die Firma nicht.

+++ 20:44 USA: Alle versprochenen Abrams-Panzer angekommen +++

Die USA haben alle zuvor zugesagten 31 Abrams-Panzer an die Ukraine geliefert, sagt der Sprecher des U.S. Army Europe and Africa Command, Martin O'Donnell, der Voice of America. Die ukrainischen Soldaten, die mit den US-Truppen in Deutschland an den Abrams ausgebildet wurden, seien ebenfalls in die Ukraine zurückgekehrt, zusammen mit Munition und Panzerersatzteilen, so O'Donnell. "Wir haben unseren Teil der Abmachung erfüllt. Von nun an ist es an ihnen (der Ukraine), zu entscheiden, wann und wohin sie diese einsetzen wollen", sagt der US-Militärs, wie die Voice of America zitiert.

+++ 19:51 Milliardenschäden durch Zerstörung von Kachowka-Staudamm +++

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Südosten der Ukraine verursacht nach Berechnungen der UNO und der ukrainischen Regierung Schäden von fast 14 Milliarden Dollar (gut 13 Milliarden Euro). "Die nackten Zahlen sprechen für sich", sagt in Kiew der stellvertretende Vertreter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) in der Ukraine, Christophoros Politis. Die Schäden durch die Staudamm-Zerstörung seien gewaltig. Der in russisch besetztem Gebiet liegende Staudamm am Fluss Dnipro war am 6. Juni zerstört worden, riesige Mengen Wasser traten aus und überschwemmten großflächige Gebiete. Moskau und Kiew bestreiten beide, für den Dammbruch verantwortlich zu sein.





