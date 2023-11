Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilt mit, sie habe den Kontakt mit ihren Ansprechpartnern im Al-Schifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens verloren. Die WHO sei "sehr besorgt um die Sicherheit des medizinischen Personals, hunderter kranker und verletzter Patienten, einschließlich Babys, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigen, und der Vertriebenen in den Krankenhäusern." Die WHO ruft erneut zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen auf.

+++ 03:15 Auswärtiges Amt: 280 Deutsche kamen raus aus Gaza +++

Dutzende weitere Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft haben nach Angaben des Auswärtiges Amts in den vergangenen Tagen den umkämpften Gazastreifen verlassen können. Insgesamt seien inzwischen über 280 Deutsche und ihre Angehörigen ausgereist, teilt das Auswärtige Amt im Onlinedienst X mit. Es werde weiter intensiv daran gearbeitet, dass alle Deutschen, die dies wollen, das Palästinensergebiet verlassen können.

+++ 02:38 Netanjahu: Palästinensische Autonomiebehörde wird Gaza nicht regieren +++

In der Debatte über die Zukunft des Gazastreifens hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu eine Einbindung der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgeschlossen. "Es wird dort etwas anderes geben müssen", sagte er am Abend im israelischen Fernsehen auf die Frage, ob die Autonomiebehörde unter Führung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas den Gazastreifen nach dem Krieg regieren könnte. Das Küstengebiet dürfe nicht unter Kontrolle einer Behörde stehen, "die ihre Kinder dazu erzieht, Israel zu hassen, Israelis zu töten und den Staat Israel auszulöschen".

+++ 01:55 Großdemo in London: 120 Rechtsextreme verhaftet +++

In London haben mehr als 300.000 pro-palästinensische Demonstranten in der Innenstadt demonstriert. Die Polizei verhaftete über 120 rechtsextreme Gegendemonstranten, die versuchten, die Hauptkundgebung zu stören. Premierminister Rishi Sunak verurteilt die Gewalt und greift auch "Hamas-Sympathisanten" an, die sich der Großkundgebung anschlossen, "antisemitische Sprechchöre anstimmten und während der Demonstration Pro-Hamas-Schilder und -Kleidung schwenkten."

+++ 01:09 "Hamas lügt": Israels Armee dementiert Klinik-Beschuss +++

Die israelische Armee weist Vorwürfe zurück, wonach ihre Soldaten angeblich das größte Krankenhaus im Gazastreifen beschießen. "In den vergangenen Stunden wurden Falschinformationen verbreitet, wir würden das Al-Schifa-Krankenhaus umzingeln und angreifen. Dies sind falsche Berichte", sagt Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. "Die Hamas lügt über das, was in den Krankenhäusern passiert", fügt Hagari hinzu. Der Armeesprecher betont, es gebe weiterhin "eine festgelegte Passage, um das Krankenhaus zu betreten oder zu verlassen".

+++ 00:03 US-Flugzeug über östlichem Mittelmeer abgestürzt +++

Ein US-Militärflugzeug ist nach Angaben der US-Streitkräfte bei einem Übungsflug über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt. Die Ursache werde derzeit untersucht, heißt es in einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) am Abend. Man könne jedoch mit Sicherheit sagen, dass das Flugzeug in einem Trainingseinsatz gewesen sei und es keine Hinweise auf feindliche Aktivitäten gebe. Aus Rücksicht auf die betroffenen Familien werde man keine weiteren Angaben machen. Zuletzt hatten die USA wegen des Gaza-Kriegs zur Abschreckung mehrere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt, darunter die Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower" und "USS Gerald R. Ford". Auch Luftwaffengeschwader wurden bereits in die Region geschickt.

+++ 23:04 Israeli in Berlin-Charlottenburg angegriffen +++

Ein 37 Jahre alter Israeli, der Davidstern-Sticker verteilen wollte, ist vor einem Lebensmittelgeschäft in Berlin-Charlottenburg angegriffen und bedroht worden. Der Mann sei dabei nicht verletzt worden, aber die Linse seiner Kamera sei kaputtgegangen, sagt eine Sprecherin der Polizei am Abend. Der Angreifer sei ein Mitarbeiter des Ladens gewesen. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet worden. Der 59-Jährige habe sich über die Aufkleber-Aktion echauffiert. Er habe dem Israeli gedroht, "ich schneide dich auf!". Dabei habe er Zeigefinger und Daumen über die eigene Kehle geführt.

+++ 22:10 Netanjahu zu Macron: "Hat schweren Fehler gemacht" +++

Premierminister Benjamin Netanjahu weist die Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an Israel zurück. "Er hat einen schweren Fehler begangen, sachlich und moralisch. Es ist die Hamas, die die Evakuierung von Zivilisten verhindert, nicht Israel", so der Premierminister. Netanjahu schließt den Wiederaufbau von Siedlungen im Gazastreifen aus, da dies "nicht realistisch" sei und er sich von Sicherheitsüberlegungen leiten lasse. "Es werden Zivilisten, Babys, Frauen und alte Menschen bombardiert und getötet. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Zivilisten anzugreifen. Wir fordern Israel dazu auf, damit aufzuhören", hatte Macron in einem Interview des britischen Fernsehsenders BBC gesagt.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.