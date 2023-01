Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn nimmt den deutschen Kanzler Olaf Scholz gegen Vorwürfe in Schutz, in der Debatte über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zu zögerlich zu agieren. "Der Feind ist nicht Bundeskanzler Scholz, der Feind heißt Putin. Und darauf sollten wir uns konzentrieren", sagt Asselborn im ZDF-"heute-journal". Scholz habe zu der von Kiew seit Monaten geforderten Lieferung noch nicht Nein gesagt habe, aber eben auch noch nicht Ja. Im Übrigen sei Deutschland in dieser Frage in der EU auch nicht so isoliert, wie es in deutschen Medien teilweise dargestellt werde. Es gebe auch andere "große Länder und Grenzländer", die zögerten, diesen Schritt zu machen, sagt Asselborn.

+++ 03:11 Russland setzt Sacharow-Fonds auf schwarze Liste +++

In seinem harten Vorgehen gegen internationale Menschenrechts- und Friedensorganisationen setzt Moskau jetzt auch die in den USA angesiedelte "Andrei Sakharov Foundation" auf seine schwarze Liste. Der Fonds sei mit sofortiger Wirkung eine in Russland "unerwünschte Organisation", teilt die russische Generalstaatsanwaltschaft mit. Die nach dem Physiker und Friedensnobelpreisträger benannte Stiftung verleiht unter anderem Stipendien an herausragende Physik-Studenten in Russland.

+++ 01:50 Über 400 Bildungseinrichtungen im Krieg komplett zerstört +++

Seit dem Beginn des Schuljahres in der Ukraine wird jeden zweiten Tag eine Schule in dem Land zerstört, meldet die Hilfsorganisation Save the Children. "Der Krieg hat es den Kindern in der Ukraine unglaublich schwer gemacht, Zugang zu Bildung zu erhalten", sagt Sonia Khush, die Länderdirektorin der Organisation. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind laut der Organisation 3025 Bildungseinrichtungen - Schulen, Kindergärten und Hochschulen - bombardiert und beschossen worden. 406 davon seien vollständig zerstört worden. "Millionen Kinder mussten aufgrund der ständigen Bedrohung durch Granaten und Raketeneinschläge zu Hause lernen, und nun wird selbst das Online-Lernen durch häufige Strom- und Internetausfälle weiter beeinträchtigt", sagt Khush.

+++ 00:58 Panzer-Debatte: USA betonen Einigkeit mit Deutschland +++

In der Diskussion über eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine lässt die US-Regierung nach außen keine Spannungen mit Deutschland erkennen. Deutschland sei ein treuer und verlässlicher Partner, sagt der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price. Die Lieferung von Militärgütern sei eine souveräne Entscheidung eines jeden Partners. Und Deutschland habe schon viel Hilfe geleistet, betont Price. Die USA legen nach seinen Worten großen Wert auf Einstimmigkeit innerhalb der Koalition gegen Russland. Sie sei unabdingbar für die Schlagkräftigkeit des westlichen Bündnisses.

+++ 00:11 Moskau: Neuer Armeeplan berücksichtigt NATO-Erweiterung +++

Die russische Armee berücksichtigt bei ihrem neuen Plan laut Generalstabschef Waleri Gerasismow eine mögliche Erweiterung der NATO um Schweden und Finnland. "Der Plan wurde von dem Präsidenten der Russischen Föderation (Wladimir Putin) abgenommen und kann angepasst werden, sobald sich die Gefahren für die russische Föderation ändern", sagt Gerasimow der Online-Nachrichtenseite "Argumenti i Fakti". Mögliche Gefahren seien derzeit eine Erweiterung der NATO um Finnland und Schweden oder die Nutzung der Ukraine als Mittel, um einen "hybriden Krieg" gegen Russland zu führen.

+++ 23:26 Stoltenberg appelliert an Türkei: NATO-Erweiterung soll nicht "auf den letzten Metern" scheitern +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg weist die Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurück, wegen einer Koran-Verbrennung in Stockholm Schwedens NATO-Beitritt blockieren zu wollen. Er selbst finde die Verbrennung des Koran als Protestform zwar unangemessen, sagt Stoltenberg dem TV-Sender Welt. Die Meinungsfreiheit sei jedoch "in Schweden und in allen anderen NATO-Ländern" ein hohes Gut und derartige Proteste "nicht automatisch illegal". Bislang habe sich die Türkei in der NATO-Beitrittsdebatte recht kooperativ gezeigt, so Stoltenberg. Die Ratifizierung der Beitrittsprotokolle dürfe nun nicht auf den letzten Metern scheitern.

+++ 22:40 Selenskyj will noch mehr Personal austauschen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt Personaländerungen in der Regierung und in den Regionen binnen eines Tages an. Einige Entscheidungen gebe es bereits, andere würden am Dienstag gefällt, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Nach dem Bekanntwerden von Korruptionsvorwürfen gegen einen stellvertretenden Minister, der bereits zurückgetreten ist, sowie dubioser Vorgehensweisen im Verteidigungsministerium, hatte Selenskyj bereits erklärt, er werde Korruption nicht dulden.

+++ 22:17 In fünf ukrainischen Regionen fällt der Strom aus +++

Da die Nachfrage nach Strom steige, seien die Energiesysteme der Ukraine in mehreren Gebgieten überlastet, erklärt der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo. Die Regionen Dnipro, Saporischschja, Lwiw, Charkiw und Wolhynien seien von Black-outs betroffen. Die erhöhte Nachfrage führt Ukrenergo auf den Anfang der Arbeitswoche und die sinkenden Temperaturen zurück. Die russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur am 14. Januar haben dem System "erheblichen Schaden" zugefügt, so der Netzbetreiber.

+++ 21:54 Gouverneur: Russische Truppen haben einen Menschen bei Angriff auf Cherson getötet +++

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs Yaroslav Yanushevych bei einer Attacke auf das Dorf Antoniwka, das westlich des Flusses Dnipro in der Region Cherson kliegt, einen Menschen getötet. Demnach hat sich das Opfer im Innenhof eines Wohnhauses aufgehalten, als die Geschosse es trafen. Einige Stunden zuvor erklärte Yanushevych, russische Truppen haben Cherson innerhalb von 24 Stunden insgesamt 25 Mal angegriffen.

+++ 21:35 Moskauer gedenken trotz Festnahmen der zivilen Opfer von Dnipro ++

Trotz Repressionen lassen es sich einige Bewohner in Moskau weiterhin nicht nehmen, an einem improvisierten Mahnmal Blumen zum Gedenken an die mindestens 46 Todesopfer eines Raketenangriffs in der ukrainischen Stadt Dnipro niederzulegen. Obwohl Unbekannte mehrfach die Blumen, Fotos und Spielzeug an einer Statue der ukrainischen Dichterin Lessja Ukraijinka entfernt haben und einige Trauernde festgenommen wurden, reißen die Trauerbekundungen nicht ab. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachten, wie Menschen am heutigen Morgen ungeachtet eines in unmittelbarer Nähe stehenden Polizeifahrzeugs Blumen am Fuß der Statue ablegen. Dort lagen bereits ein paar Sträuße. Öffentlicher Protest gegen die Offensive in der Ukraine ist in Russland angesichts der Repressalien ausgesprochen selten; auf Kritik am russischen Militär stehen hohe Haftstrafen.





