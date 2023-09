Unionsfraktionschef Friedrich Merz fordert die Bundesregierung zu einer raschen Entscheidung über die Lieferung deutscher Marschflugkörper auf. "Die Amerikaner haben nun entschieden, Marschflugkörper zu liefern, ich bin gespannt, wie die Bundesregierung sich dazu stellt", sagt Merz der "Augsburger Allgemeinen". Der Westen müsse die Ukraine militärisch so unterstützen, dass sie den Krieg gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin gewinnen könne. "Wenn der Westen seine Unterstützung einstellt, ist die Ukraine verloren, und wenn das Land verloren ist, ist unsere Freiheit ernsthaft gefährdet", so der CDU-Chef.

+++ 03:18 Russland nimmt Odessa unter Beschuss +++

Russland greift die südukrainische Hafenstadt Odessa mit Drohnen und Raketen an. An der Küste soll Medienberichten zufolge ein großes Gebäude getroffen und in Brand geraten sein. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugkörpern gewarnt. Der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, rief die Einwohner der Hafenstadt und der Region dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und die Schutzräume nicht vorzeitig zu verlassen.

+++ 02:23 Rakenangriff auf Krementschuk: Zahl der Verletzten weiter nach oben korrigiert +++

Nach dem russischen Luftangriff in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist die Zahl der Verletzten offiziellen Angaben zufolge auf mehr als 50 gestiegen. Unter den Verletzten seien auch sechs Kinder sowie eine schwangere Frau, teilt der Militärgouverneur der Region Poltawa, Dmytro Lunin, auf Telegram mit. Neunzehn Menschen seien im Krankenhaus. Bei dem Angriff am Freitag war mindestens ein Mensch getötet worden. Lunin zufolge hatten die Russen mehrere Raketen auf das südöstlich von Kiew gelegene Krementschuk abgefeuert. Eines der Geschosse habe von der Luftverteidigung abgewehrt werden können, ein anderes habe ein ziviles Gebäude getroffen.

+++ 00:46 Drohnenangriffe bei Moskau - Flugverkehr eingeschränkt +++

Die russische Luftabwehr bekämpft einen Drohnenangriff auf die russische Region Tula. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. Tula grenzt im Norden an die Region Moskau. Schäden oder Verletzte soll es laut RIA nach bisherigen Informationen nicht geben. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass wurde der Flugverkehr an den zwei großen Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domedowo eingeschränkt und Flüge umgeleitet.

+++ 22:52 Russland meldet weiteren Drohnenangriff auf Kursk +++

Die Drohnenangriffe auf Kursk gehen offenbar weiter. Das russische Verteidigungsministerium meldet, die Luftabwehr habe um 20:30 Uhr Ortszeit eine ukrainische Drohne abgeschossen, ein auf Telegram-Kanälen veröffentlichtes Video zeigte Rauchwolken nahe des Flughafens östlich der Stadt. Kiew äußert sich bislang nicht dazu. Drohnen hatten bereits früher am Tag Ziele in der rund 110 Kilometer hinter der Grenze liegenden Stadt attackiert. Eine soll das Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB getroffen haben, eine zweite eine Ölraffinerie. Im Herbst hatte Russland mit dem Aufbau von Verteidigungsstellungen in der Grenzregion begonnen. Diese sind laut ukrainischen Angaben inzwischen verwaist.

+++ 22:18 "Produktive Woche": Selenskyj zieht Fazit seiner US- und Kanada-Reise +++

Präsident Selenskyj hat nach seiner Reise in die USA und nach Kanada ein zufriedenes Fazit gezogen. Mit den beiden westlichen Partnerstaaten seien Absprachen über Militär- und Finanzhilfe sowie eine gemeinsame Waffenproduktion getroffen worden, sagte er in seiner abendlichen Ansprache auf seinem Telegram-Kanal. "Es war eine produktive Woche." Mit der US-Regierung wurde demnach eine Entscheidung über ein militärisches Hilfspaket getroffen. Es umfasse unter anderem Munition für Artillerie - darunter auch Himars-Mehrfachraketenwerfer - und Luftverteidigung, sowie weitere Luftabwehrsysteme, taktische Fahrzeuge und andere Arten von Waffen. Die lange von Kiew geforderten US-amerikanische ATACMS-Raketen erwähnte Selenskyj in seiner Ansprache nicht.

+++ 21:35 Ukrainische Streitkräfte rücken bei Melitopol vor +++

Die ukrainische Armee setzt ihre Gegenoffensive bei Melitopol fort. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. "Die Verteidigungsstreitkräfte setzen ihre Offensive im Sektor Melitopol fort. Unsere Verteidiger haben erfolgreich feindliche Angriffe in der Nähe von Robotyne in der Oblast Saporischschja abgewehrt", heißt es in einem Bericht vom Generalstab.

+++ 20:15 US-Beamter: Wagner-Truppen noch nicht aus Afrika abgezogen +++

Die USA haben nach Angaben eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten keinen Abzug der Wagner-Truppen aus Afrika "in nennenswerter Zahl" festgestellt. Das berichtete der US-Sender CNN. Die Zahl der Wagner-Truppen in Afrika, die sich vor allem in der Zentralafrikanischen Republik, Mali und Libyen befinden, bleibe "ziemlich stabil", sagte der Beamte dem Sender. Es gebe auch Hinweise darauf, dass die Wagner-Kräfte den Putschversuch im Juli in Niger "auszunutzen versuchen", um dort Fuß zu fassen, so der Beamte weiter, ohne näher darauf einzugehen.





