Irland spricht sich für eine rasche Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union aus. Ein Land, das derzeit gegen eine militärische Supermacht wortwörtlich um sein Überleben kämpft, solle in der Lage sein, "auf volle EU-Mitgliedschaft zu hoffen und nicht auf irgendeine Art von Teil-Mitgliedschaft oder Nachbarschaftsabkommen", sagt der irische Außen- und Verteidigungsminister Simon Coveney in Dublin. Beim russischen Angriffskrieg handele es sich um einen eklatanten Bruch des Völkerrechts, betont der Minister. Diese Aggression in Europa sei so extrem, dass Irland eine so starke Reaktion mit Sanktionen sehen wolle wie möglich, auch wenn dies für das Land selbst große Kosten bedeute. Irland hat bisher 66 Millionen Euro zur EU-Militärhilfe beigetragen. Das sei prozentual der gleiche Anteil wie Deutschland, sagt Coveney.

+++ 02:07 USA versprechen Ukraine Hilfe beim Wiederaufbau +++

Die US-Handelsministerin Gina Raimondo sagt der Ukraine bei einem Treffen mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko weiter starke Unterstützung zu. Dazu gehörten auch die Bemühungen der US-Regierung und des Privatsektors, beim Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur der Ukraine zu helfen. In den Gesprächen sei es um Pläne für eine Infrastruktur-Taskforce mit Vertretern aus dem US-Handelsministerium, dem US-Verkehrsministerium und dem ukrainischen Ministerium für Infrastruktur gegangen, teilt das Handelsministerium mit.

+++ 01:15 Selenskyj spricht von heftigen Positionskämpfen im Osten +++

Die ukrainischen Streitkräfte werden nach Worten von Präsident Wolodymr Selenskyj keinen einzigen Zentimeter Land im Osten aufgeben. Zwar gebe es aktuell weniger Nachrichten aus den Kampfgebieten, sagt Selenskyj in einer Videoansprache. "Das heißt aber nicht, dass die Intensität der Kämpfe geringer geworden ist." Die Aktivität der Besetzer bleibe auf einem extrem hohen Niveau mit Dutzenden von Angriffen jeden Tag. Die russischen Soldaten erlitten außerordentlich hohe Verluste. Der Befehl an die russischen Soldaten, bis an die Grenzen des Verwaltungsgebiets von Donezk vorzudringen, habe sich nicht geändert und es gebe heftige Positionskämpfe.

+++ 23:55 Ukraine setzt auf Ausweitung von Getreide-Abkommen +++

Die Ukraine will das Getreideexportabkommen im Schwarzen Meer auf weitere Häfen und Waren erweitern. Zudem hofft die Regierung in Kiew, dass nächste Woche eine Entscheidung zur Verlängerung der Übereinkunft um mindestens ein Jahr getroffen wird, wie Vize-Infrastrukturminister Jurii Waskow sagt. Das Abkommen läuft am 19. November aus. Es ermöglicht der Ukraine, ihr Getreide trotz des Kriegs mit Russland durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu exportieren. Russland hatte die Vereinbarung vorübergehend ausgesetzt, beteiligt sich aber mittlerweile wieder daran.

+++ 23:06 Selenskyj: Einfuhrabgaben für Stromgeneratoren werden aufgehoben +++

Und um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen, die bevorstehende Winterperiode zu überstehen, befreit die Regierung des Landes die Einfuhr von Geräten zur Energieversorgung - etwa Generatoren oder Transformatoren - von Importabgaben. Russland habe offenkundig vor, den bevorstehenden Winter auszunutzen, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Wir verstehen klar: Den Winter in eine Waffe zu verwandeln, ist der Plan eines terroristischen Staates gegen unseren Staat sowie gegen ganz Europa", so Selenskyj. "Aber wir tun alles dafür, dass auch dieser russische Plan scheitert, wie diverse frühere."

+++ 22:17 Sean Penn schenkt Wolodymyr Selenskyj einen Oscar +++

Der frühere Filmschauspieler und heutige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Besitz eines Oscars. Die Trophäe sei ihm als Geschenk von Hollywood-Star Sean Penn überreicht worden, teilt die Präsidialkanzlei mit. Sie solle nunmehr als "Symbol des Glaubens an den Sieg" der Ukraine dienen. Für seinen Beitrag zur Unterstützung der Ukraine wurde der Hollywood-Star, der sich um Kriegsflüchtlinge kümmert, von Selenskyj mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Der zweifache Oscarpreisträger arbeitet seit einiger Zeit an einem Film über Selenskyj.

+++ 21:46 Botschafter Makeiev hofft auf schnelle Panzerlieferung +++

Der neue ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hofft auf eine schnelle Lieferung von Schützen- und Kampfpanzern. Deutschland könne hier eine Führungsrolle übernehmen, sagt Makeiev in einem "RTL Nachtjournal Spezial". "Wir sind noch in einem vertrauensvollen Gespräch. Wir hoffen, dass die Koalition der Willigen, der Westmächte, dazu beiträgt." Er hoffe auf eine schnelle Entscheidung: "Besser heute oder morgen, aber nicht übermorgen. Denn die Panzer brauchen wir, um Territorium zu befreien und den Krieg zu gewinnen. Je schneller das passiert, umso schneller ist dieser Krieg zu Ende."

