Bei ukrainischen Raketenangriffen auf die russisch-besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine kommen pro-russischen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben, zehn weitere sind verletzt. Melitopols im Exil lebender Bürgermeister berichtet, eine ausgediente Kirche, die von den Russen als Versammlungsort genutzt würde, sei getroffen worden und sprach von zahlreichen Toten. Die ukrainische Armee äußert sich nicht unmittelbar zu dem Vorfall. Das Zentralkommando der ukrainischen Streitkräfte hatte zuvor erklärt, es habe Angriffe auf Melitopol ausgeführt.

+++ 02:41 Estland fordert mehr Waffenlieferungen an Ukraine +++

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas drängt Deutschland und andere Bündnispartner zu weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine. "Ich fordere alle Verbündeten einschließlich Deutschlands dringend auf, alles in die Ukraine zu schicken, das sie braucht, um sich zu verteidigen", sagt die Ministerpräsidentin. "Wenn alle Verbündeten schon im Januar oder Februar Waffen geschickt hätten, wären viele Menschenleben gerettet worden", sagt Kallas. Estland hatte bereits vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Waffen in die Ukraine geliefert.

+++ 01:14 EU besorgt über Nähe der Türkei zu Russland +++

Die Europäische Union drängt die Türkei, ihre Handelspolitik gegenüber Russland zu ändern und westliche Sanktionen wegen des Ukrainekriegs umzusetzen. "Die fortgesetzte Politik der Türkei, sich den restriktiven Maßnahmen der EU gegen Russland nicht anzuschließen, ist zunehmend Anlass zur Sorge", erklärt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Schreiben an das EU-Parlament, aus dem Funke-Zeitungen zitieren. Die Türkei hat ihre Exporte nach Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs massiv ausgebaut und kauft auch verstärkt russisches Öl. Offenbar nutzen Unternehmen aus dem Westen die Türkei auch gezielt als Schlupfloch, um ihre Produkte weiter nach Russland zu verkaufen.

+++ 23:33 Selenskyj würdigt ukrainische Nobelpreisträgerin +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würdigt in seiner abendlichen Videoansprache die Verleihung des Friedensnobelpreises unter anderem an die Menschenrechtsorganisation seiner Landsfrau Olexandra Matwijtschuk. "In diesem Jahr wurde zum ersten Mal die Sprache der Ukraine, unsere ukrainische Sprache, bei der Zeremonie gehört - dank des Zentrums für bürgerliche Freiheiten und seiner Leiterin, Frau Matwijtschuk, die mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wurde", so Selenskyj. "Ich gratuliere Frau Olexandra, ihren Kollegen und allen ukrainischen Menschenrechtsverteidigern zu dieser Anerkennung." Neben dem ukrainischen Zentrum für bürgerliche Freiheiten (Center for Civil Liberties, CCL) wurden in Oslo die aufgelöste russische Organisation Memorial und der inhaftierte belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki mit dem wichtigsten politischen Preis der Erde geehrt.

+++ 22:22 Bislang kein EU-Kompromiss bei Ringen um Gaspreisdeckel +++

Bei den Gesprächen von EU-Diplomaten über Details für einen möglichen Gaspreisdeckel ist bislang kein Kompromiss erzielt worden. Zwölf Länder - darunter Belgien, Italien, Polen und Slowenien - forderten eine deutlich niedrigere Obergrenze als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Ein Vertreter eines EU-Mitgliedslands sagt, dass sich die Staaten bei ihren Positionen angenähert hätten. Aus anderen Kreisen verlautete dagegen, dass man kaum Fortschritte erzielt habe. Die Diplomaten wollen am Montag weitere Gespräche abhalten. Die EU-Energieminister sollen bei einem Treffen am 13. Dezember eine Lösung finden. Die EU ist bei dem Thema seit Monaten zerstritten. Ende November hatte die EU-Kommission einen Gaspreisdeckel von 275 Euro pro Megawattstunde vorgeschlagen.

+++ 21:54 Explosionen im besetzten Melitopol - "warten auf gute Nachrichten von ukrainischen Streitkräften" +++

Bei einem Angriff ukrainischer Artillerie auf die von russischen Truppen besetzte Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine hat es mehrere Explosionen gegeben. Die Besatzerverwaltung berichtet von einem Angriff auf ein Restaurant und mehreren Opfern unter Zivilisten. "Infolge des Raketenangriffs aus einem HIMARS-System hat es im Restaurant unter friedlichen Menschen Tote und Verwundete gegeben", teilt ein Vertreter der Besatzer der kremlnahen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedoriw, berichtet dagegen auf Telegram, eine besetzte Kirche, in der die Russen ihre Versammlungen abhielten, sei getroffen worden. Nach Fedoriws Angaben waren in allen Bezirken der Stadt Explosionen zu hören. Der Bürgermister ruft dazu auf, "auf gute Nachrichten von den ukrainischen Streitkräften zu warten".

+++ 21:15 Odessa möglicherweise zwei bis drei Monate ohne Strom +++

Nach den jüngsten Raketenangriffen auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine gehen die Behörden davon aus, dass die Wiederherstellung der Stromversorgung bis zu drei Monate in Anspruch nehmen könnte. "Vorläufigen Prognosen zufolge wird die Wiederherstellung der Energieanlagen in der Region Odessa viel länger dauern als nach früheren feindlichen Angriffen", teilt die Regionalverwaltung auf Facebook mit. "Das ist keine Frage von Tagen, sondern von Wochen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass es zwei bis drei Monate dauert", heißt es weiter. Die Behörde empfiehlt Familien mit kleinen Kindern und älteren Menschen, die Stadt nach Möglichkeit vorübergehend zu verlassen.

+++ 20:45 Russland: Flugabwehr auf der Krim und in Melitopol im Einsatz +++

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten der Ukraine ist nach russischen Angaben die Flugabwehr aktiv. Sowohl aus Simferopol auf der Krim als auch aus Melitopol im Südosten der Ukraine gab es Berichte über den Einsatz der Luftverteidigung, wie die russische Staatsagentur Tass meldet. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren. Es wurden allerdings keine Angaben über die Art des möglichen Angriffs oder dessen Auswirkungen gemacht. Die Ukraine hatte zuletzt Aufklärungs- und Kampfdrohnen über den russisch besetzten Gebieten eingesetzt. Zu einem möglichen Einsatz ukrainischer Kampfdrohnen gegen Militärflughäfen in Russland, bei dem Kampfflugzeuge beschädigt wurden, hat sich Kiew bisher nicht offiziell geäußert.

+++ 20:04 Türkei plant Gespräche mit Russland und Ukraine über Getreidekorridor +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Sonntag jeweils Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen. Ziel sei es, den mit dem Getreideabkommen eingerichteten Korridor für Frachtschiffe im Schwarzen Meer "zu stärken", kündigt Erdogan in Istanbul an. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten Russland und die Ukraine im Juli ein Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über einen Korridor im Schwarzen Meer geschlossen. Die Vereinbarung beendete eine monatelange Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren infolge des russischen Angriffskriegs. Die Schiffe auf dem Weg von oder in ukrainische Häfen werden in einem gemeinsamen Zentrum in Istanbul kontrolliert - durch Teams aus ukrainischen, russischen, türkischen und UN-Vertretern. Die Kontrollen gehen jedoch nur langsam voran. Derzeit warten 79 Schiffe vor Istanbul darauf, inspiziert zu werden. Schiffe müssten teilweise wochenlang auf die Kontrollen warten, heißt es von dem Zentrum.

