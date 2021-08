Für FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sind Verhandlungen mit den Taliban unumgänglich, wenn die Bundesregierung weiter Menschen aus Afghanistan herausholen will. "Die Taliban kontrollieren de facto, wer das Land verlassen darf. Es führt deshalb leider kein Weg daran vorbei, mit den Taliban zu reden", sagte Lambsdorff der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Ziel müsse sein, "Deutschen und Ortskräften eine sichere Ausreise per Charter- oder Linienflug zu ermöglichen". Geregelte Ausreisen auf dem Landweg hätten die Taliban "so gut wie ausgeschlossen", sagte der FDP-Außenpolitiker.

+++ 03:27 Grünen-Politiker: Taliban können Bundesregierung jetzt erpressen +++

Jegliche Forderungen an die Taliban werden die Bundesregierung nach Ansicht des Sprechers für Außenpolitik der Grünen, Omid Nouripour, teuer zu stehen kommen. "Das kann Geld sein, das können auch politische Forderungen sein. Die Bundesregierung hat sich durch eigene Untätigkeit erpressbar gemacht", sagt Nouripour der "Rheinischen Post". Zudem werde der Kabuler Flughafen ab nächste Woche Mittwoch nach dem voraussichtlichen Abzug der US-Truppen "technisch nicht mehr funktionsfähig" sein. Wie der Flughafen betrieben werde und von wem, sei derzeit noch nicht absehbar, sagte Nouripour.

+++ 02:30 Flaggen in den USA nach tödlichem Anschlag in Kabul auf halbmast +++

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Kabul werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Damit sollen die Opfer der "sinnlosen Gewaltakte" geehrt werden, wie die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, sagte. Die Flaggen-Anordnung werde bis zum Montagabend für das Weiße Haus, alle öffentlichen Gebäude und Militäreinrichtungen in den USA sowie US-Botschaften und konsularische Vertretungen weltweit gelten.

+++ 01:57 USA: Mit Verbündeten mehr als 100.000 Menschen aus Kabul evakuiert +++

Die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten haben nach Angaben des Weißen Hauses bereits mehr als 100.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Allein am Donnerstag seien vom Vormittag bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit Kabul) rund 7500 Menschen evakuiert worden, 5100 davon mit Flugzeugen des US-Militärs, erklärte ein Vertreter der US-Regierung. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100.100 gestiegen. Der Großteil von ihnen wurde mit Flugzeugen der US-Luftwaffe ausgeflogen.

+++ 01:14 Nach Anschlag in Kabul: Zahl getöteter US-Soldaten steigt auf 13 +++

Nach dem Anschlag in Kabul erliegt ein weiterer US-Soldat seinen Verletzungen. Die Zahl der getöteten Soldaten steigt damit auf 13, wie ein Sprecher des US-Militärs sagt. Die Zahl der verletzten Truppenmitglieder sei auf 18 angestiegen. Sie alle würden mit medizinisch ausgerüsteten Transportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 aus Kabul ausgeflogen. Nach dem Anschlag an einem Tor des Flughafens der afghanischen Hauptstadt hatte das US-Verteidigungsministerium zunächst von zwölf getöteten und 15 verletzten Soldaten gesprochen.

+++ 0:55 Letzter A400M der Bundeswehr in Frankfurt gelandet +++

Der letzte A400M mit Einsatzkräften der Bundeswehr ist nach dem beendeten Kabul-Einsatz vor wenigen Minuten wieder in Frankfurt gelandet.

+++ 00:49 Britische Botschaftsmitarbeiter hinterlassen Dokumente über Angestellte +++

Wie die Zeitung "The Times" berichtet, haben Mitarbeiter des britischen Außenministeriums in der Botschaft in Kabul, Dokumente mit Kontaktdaten ihrer afghanischen Angestellten zurückgelassen. "Der Abzug unserer Botschaft erfolgte großer Eile, weil sich die Lage in Kabul verschlechterte. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sensibles Material zu vernichten", sagt ein Sprecher des Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

+++ 00:23 Biden: Taliban "keine guten Kerle" - doch sie hätten Interesse an Kooperation +++

Nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden ist es im Interesse der Taliban, auch nach dem Abzug der amerikanischen Truppen weiter bei der Evakuierung von US-Bürgern und früheren afghanischen Ortskräften zu helfen. Die Taliban seien "keine guten Kerle", aber sie hätten ein vitales Interesse daran, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, so Biden im Weißen Haus. Die Taliban wollten den Flughafen in Kabul weiter offenhalten, könnten dies aber nicht ohne Hilfe von außen leisten, sagte er. Zudem hätten sie ein Interesse daran, die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen.

+++ 00:04 Taliban: Haben vor Risiken bei großen Menschenmengen gewarnt +++

Die Taliban haben nach eigenen Angaben die ausländischen Streitkräfte vor den Auswirkungen großer Menschenmengen am Flughafen in Kabul gewarnt. Das sagte ein Taliban-Sprecher dem Sender Al-Jazeera. Die Ansammlung von vielen Personen habe angemessene Sicherheitsmaßnahmen verhindert.

+++ 23:46 Biden zu US-Bürgern in Afghanistan: "Wir holen euch raus" +++

Nach dem verheerenden Anschlag außerhalb des Flughafens in Kabul erneuert US-Präsident Joe Biden sein Versprechen, alle ausreisewilligen Amerikaner aus Afghanistan zu evakuieren. "Wir werden sie finden, und wir werden sie da rausholen", sagte Biden bei seiner Ansprache im Weißen Haus in Washington mit Blick auf US-Bürger, die noch im Land seien.

+++ 23:41 Biden: Evakuierungsflüge aus Afghanistan gehen trotz Anschlags weiter +++

Trotz des verheerenden Anschlags außerhalb des Flughafens in Kabul will US-Präsident Joe Biden die Evakuierungen aus Afghanistan fortsetzen. "Wir werden weitermachen mit den Evakuierungen", sagt Biden und versicherte, die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre Mission zu stoppen.

+++ 23:37 US-Präsident Biden droht Terroristen mit Vergeltung +++

Nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul droht US-Präsident Joe Biden den dafür verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung. "Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen", sagt Biden im Weißen Haus. Das US-Militär werde Einsätze gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchführen, kündigte er an.

+++ 23:23 IS nennt Details zu Anschlag - Attentäter konnte sich "nicht mehr als fünf Meter" nähern +++

Wie das auf die Überwachung extremistischer Gruppen im Internet spezialisierte US-Unternehmen Site mitteilte, gab der Islamische Staat (IS) Details zum Anschlag am Flughafen in Kabul bekannt. Über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq hieß es demnach, einer seiner Kämpfer habe sich am Flughafen in die Luft gesprengt. Der Kämpfer des regionalen IS-Ablegers Provinz Chorasan (ISKP) habe alle Sicherheitsabsperrungen überwinden und sich US-Soldaten auf "nicht mehr als fünf Meter" nähern können. Er habe dann seine Sprengstoffweste detonieren lassen. Veröffentlicht wurde auch ein Foto des Angreifers. In der Erklärung ist nur von einem Selbstmordattentäter die Rede. Nach Angaben der US-Streitkräfte sprengten sich zwei Angreifer an zwei Orten in die Luft.

+++ 22:58 US-Botschafter in Afghanistan: Amerikaner vor Ort haben Warnungen ignoriert +++

Der Botschafter der USA in Afghanistan, Ross Wilson, sagte im US-Fernsehen, dass viele US-Bürger in Afghanistan in den vergangenen Monaten Warnungen ignoriert hätten, das Land zu verlassen. "Wir haben alle drei Wochen wiederholte Warnungen an die Amerikaner herausgegeben, die bis, ich glaube, März oder April zurückgingen, und zwar jeweils in verschärfter Form", so Ross gegenüber dem Sender CBS. Aber einige hätten die Botschaften nicht beachtet. "Die Leute haben sich entschieden, nicht zu gehen", sagte Wilson. "Das ist ihre Sache. Das ist ihr Recht."

+++ 22:46 Zwölf tote US-Soldaten - Kramp-Karrenbauer drückt Beileid aus +++

Nach dem Tod von zwölf US-Soldaten bei dem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul bekundet Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Beileid: "Meine Gedanken und Gebete sind bei unseren amerikanischen Verbündeten", schreibt die CDU-Politikerin auf Englisch bei Twitter.

+++ 22:30 Taliban-Sprecher zu dritter Explosion: "USA sprengen Munition" +++

Die laute Explosion in Kabul geht dem Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid zufolge darauf zurück, dass die US-Truppen Munition sprengen.

+++ 22:19 Berichte über neue schwere Explosion in Kabul +++

Zwei Anwohner berichten aus Kabul von dem Geräusch einer schweren Explosion. Diese habe sich in einer Gegend drei bis vier Kilometer von Flughafen entfernt ereignet, berichtet Reuters. Auch Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP berichten von einer erneuten starken Explosion. Die Ursache der Explosion, die sich wenige Stunden nach dem Doppelanschlag vor dem Flughafen von Kabul ereignete, war zunächst unklar. Da es seit der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban keine funktionierenden Behörden in dem Land gibt, waren zunächst keine näheren Informationen zu erhalten.

