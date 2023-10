Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat vor einem übereilten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union gewarnt. "Wer mit der Ukraine zu tun gehabt hat, der weiß, dass das ein Land ist, das auf allen Ebenen der Gesellschaft korrupt ist", sagte Juncker in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen". "Trotz der Anstrengungen ist es nicht beitrittsfähig, es braucht massive interne Reformprozesse", sagte Juncker weiter. Die EU habe mit einigen "sogenannten neuen Mitgliedern" schlechte Erfahrungen mit Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit gemacht. Das dürfe sich nicht wiederholen. Auch dem Land selbst gegenüber, sei ein solches Vorgehen nicht fair, gab Juncker zu bedenken. "Man darf den Menschen in der Ukraine, die bis zum Hals im Leid stecken, keine falschen Versprechungen machen." Es müsse möglich sein, dass die Ukraine und auch Moldau "an Teilen der europäischen Integration teilnehmen können", meint Juncker und wirbt für die Idee eines teilweisen EU-Beitritts. EU-Ratspräsident Charles Michel befürwortet unterdessen einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union bis zum Jahr 2030 - unter bestimmten Voraussetzungen.

+++ 03:41 Kiew: Ukrainische Truppen kommen im Süden voran - Stellungen im Osten verteidigt +++

Die Ukraine kommt nach eigenen Angaben im Süden weiter voran. "Wir haben westlich von Robotyne einen Teilerfolg erzielt", sagt der Sprecher der Südgruppe, Oleksandr Stupun, im staatlichen Fernsehen. "In einigen Gebieten sind wir zwischen 100 und 600 Meter vorgerückt." Die ukrainischen Truppen würden ihre Stellungen weiter ausbauen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilt mit, die Truppen hätten russische Angriffe bei Robotyne und Verbove abgewehrt. Das russische Verteidigungsministerium spricht von Erfolgen seiner Streitkräfte an der Ostfront. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben die russischen Streitkräfte dagegen erfolglos versucht, das Gebiet bei Andrijiwka im Osten zurückzuerobern, das die Ukraine im vergangenen Monat zurückerobert hatte. Reuters konnte die Berichte über die Kämpfe zunächst nicht unabhängig überprüfen.

+++ 02:24 Bundesregierung lehnt Lieferung von Taurus-Raketen weiter ab - keine formelle Absage +++

Laut mehreren Medienberichten wird die Bundesregierung die Forderung der Ukraine nach Taurus-Marschflugkörpern vorerst nicht erfüllen. Wie die "Bild" und das ARD-Hauptstadtstudio berichten, sollen keine Raketen geliefert werden, mit denen russische Stellungen weit hinter der Frontlinie angegriffen werden können. Eine Bestätigung dafür gab es am Mittwochabend allerdings nicht. "Zur Frage von Taurus-Marschflugkörpern gibt es keinen neuen Sachstand mitzuteilen", sagte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine formelle Absage gibt es damit jedoch auch nicht. Intern sei aber klargemacht worden, so die Sprecherin, dass die Taurus-Raketen derzeit nicht geliefert werden. So halte sich Scholz die Option für die Zukunft offen. Öffentlich hat der Kanzler zuletzt immer wieder erklärt, dass sich Deutschland aktuell auf die Lieferung von Luftabwehrsystemen konzentrieren wolle. Seine skeptische Haltung zu den Marschflugkörpern ist seit langem bekannt.

+++ 01:43 Korruptionsvorwürfe: Bürgermeister von Sumy bleibt in Haft +++

Oleksandr Lysenko, Bürgermeister der ukrainischen Regionalhauptstadt Sumy im Nordosten des Landes bleibt weiterhin in Haft. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent". Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine Kaution in Höhe von 3.000.000 ukrainischen Griwna (82.000 US-Dollar) zu hinterlegen, teilte das Oberste Antikorruptionsgericht der Ukraine dem Bericht zufolge auf Facebook mit. Der Geheimdienst der Ukraine (SBU) hatte Lysenko und der Leiter der Infrastrukturabteilung des Stadtrats am 2. Oktober verhaftet, als sie einen Teil eines Bestechungsgeldes in Höhe von 2,13 Millionen Griwna (58.000 US-Dollar) entgegennehmen wollten.

+++ 00:47 London: Russland könnte zivile Schiffe im Schwarzen Meer angreifen +++

Russland könnte nach Einschätzung der britischen Regierung Seeminen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer einsetzen. "Russland will höchstwahrscheinlich vermeiden, offen zivile Schiffe zu versenken, und stattdessen fälschlicherweise die Ukraine für Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer verantwortlich machen", heißt es in einer Erklärung des britischen Außenministeriums unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. "Mit der Veröffentlichung unserer Einschätzung dieser Informationen versucht Großbritannien, Russlands Taktik zu entlarven, um einen solchen Vorfall zu verhindern." Im Juli zog sich Russland aus einem Abkommen zurück, das der Ukraine den sicheren Transport von Lebensmitteln durch den traditionell wichtigsten Exportkorridor des Landes ermöglichte.

+++ 22:57 Selenskyj zum Europa-Gipfel in Granada eingeladen – kann aber "wahrscheinlich" nicht teilnehmen +++

Vertreter von fast 50 Ländern Europas beraten am morgigen Donnerstag im südspanischen Granada über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und andere Krisenherde auf dem Kontinent. Es ist der dritte Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, einer informellen Gesprächsplattform zu Themen wie Geopolitik, Digitalisierung und Klimawandel. Eingeladen sind die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten und von 20 weiteren Ländern. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist nach eigenen Angaben eingeladen worden. Das sagt er in einem Interview dem italienischen Sender SkyTg24. Gleichzeitig fügt Selenskyj hinzu, dass er "wahrscheinlich" nicht teilnehmen könne, da seine "Anwesenheit hier in der Ukraine notwendig ist". Am letzten Gipfeltreffen in Moldau im Juni hatte Selenskyj teilgenommen.

+++ 22:04 Selenskyj erwartet neue Zusagen zur Luftverteidigung +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet vom Westen neue Zusagen für die Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme. "Wir tun unser Bestes, die Ukraine mit mehr Luftverteidigungssystemen vor dem Winter auszustatten", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wir erwarten gewisse Entscheidungen von unseren Partnern." Details nennt er nicht. Der Staatschef hatte immer wieder noch mehr Flugabwehrsysteme gefordert, um die Städte sicherer zu machen und vor allem die von den Russen angegriffene Energie-Infrastruktur besser zu schützen. Die Arbeit in den Regionen zum Schutz wichtiger Anlagen und die dringende Wiederherstellung von Infrastruktur müssten vor dem Winter abgeschlossen werden, betont Selenskyj. Die bisher vom Westen gelieferten Flugabwehrsysteme helfen der Ukraine, den Großteil der russischen Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern abzuwehren. Allerdings sind nach Darstellung der Führung in Kiew noch viel mehr solcher Anlagen nötig.

+++ 21:24 Biden kündigt größere Rede zu Ukraine-Hilfen an +++

US-Präsident Joe Biden will sich bald in einer größeren Rede zur Ukraine und der Unterstützung für das angegriffene Land äußern. Er werde darin erklären, "warum es für die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist, dass wir unsere Zusage einhalten", sagt Biden am Rande eines Termins in Washington. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass die USA bald vielleicht nicht mehr in der Lage sein könnten, die versprochene Hilfe zu leisten, antwortet der US-Präsident: "Das macht mir keine Sorgen. Ich weiß, dass die Mehrheit der Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats und beider Parteien die Finanzhilfen für die Ukraine unterstützen." Angesprochen auf die Frage, wie lange die USA noch in der Lage seien, die Ukraine zu unterstützen, spricht Biden von einer "nächsten Tranche" und sagt dann, dass es noch "eine andere Möglichkeit" gebe, wie die Finanzierung sichergestellt werden könne, "aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen."

+++ 20:36 Scholz rechnet fest mit weiterer US-Hilfe für Ukraine +++

Bundeskanzler Scholz ist trotz der Turbulenzen im US-Repräsentantenhaus überzeugt, dass die USA der Ukraine weiter Waffen liefern wird. "Ich bin sehr zuversichtlich", sagt Scholz. Es gebe sowohl bei den Demokraten als auch Republikanern eine klare Mehrheit für weitere Hilfe. Präsident Joe Biden habe in der Schalte mit Verbündeten gestern sehr klar gemacht, "dass man sich auf die USA ganz sicher auch in Zukunft weiter verlassen könne", betont der Kanzler.

+++ 19:47 Bericht: Scholz will keine Taurus-Raketen liefern +++

Bundeskanzler Olaf Scholz will einem Medienbericht zufolge derzeit keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf deutsche und ukrainische Regierungskreise. Gleichzeitig wird nach Informationen der Zeitung zwischen Berlin und Kiew über die Verstärkung der Luftabwehr und eine mögliche weitere Lieferung von Patriot-Abwehrraketen aus Deutschland gesprochen. Zuvor hatten mehrere Minister mit Äußerungen über eine schnelle Entscheidung in der Taurus-Frage Hoffnungen in der Ukraine geweckt.

+++ 19:18 US-Armee: Beschlagnahmte iranische Munition bereits in der Ukraine +++

Die USA haben der Ukraine mehr als eine Million Schuss beschlagnahmte Munition geliefert, die der Iran den Huthi-Rebellen im Jemen hatte schicken wollen. Zuvor hatte der US-Sender CNN über eine geplante Lieferung berichtet (Siehe dazu den Ticker-Eintrag von 17:48 Uhr). Die 1,1 Millionen Schuss Munition vom Gewehrkaliber 7,62 Millimeter seien den ukrainischen Streitkräften am Montag übergeben worden, erklärt die US-Armee. Die Munition stammt den Angaben zufolge von einem Schiff, das im vergangenen Dezember im Golf von Oman von einem US-Kriegsschiff gestoppt wurde. Laut dem US-Militärkommando Centcom kam die Munition von den Iranischen Revolutionsgarden und sollte - in Verstoß gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats - an die Huthi-Rebellen im Bürgerkriegsland Jemen geliefert werden. Die USA beschlagnahmten die Munition und erklärten sie in der Folge zu ihrem Eigentum.

