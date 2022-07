Estland stellt keine Visa und Aufenthaltsgenehmigungen mehr für russische Studenten aus. "Die Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland ist wesentlich, um das Land weiter unter Druck zu setzen", sagt Außenminister Urmas Reinsalu. Die Anordnung des Außenministeriums beendet auch die Praxis, Russen oder Bürgern des Verbündeten Belarus, die ein Visum von einem anderen EU-Staat erhalten haben, kurzfristige Arbeit zu gewähren.

+++ 03:23 OSZE-Länder überprüfen Menschenrechtslage in Russland +++

Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sollen nach US-Angaben die Menschenrechtslage in Russland überprüfen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten Maßnahmen Russlands zur Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie auf Berichte über Folterungen von in Russland inhaftierten Personen, sagt Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums, in einer Erklärung. Die Überprüfung sei durch die Anwendung des "Moskauer Mechanismus" der Organisation ausgelöst worden. Die Sachverständigengruppe werde ihren Bericht im September der Öffentlichkeit vorlegen.

+++ 01:50 Selenskyj: Lassen uns nicht einschüchtern +++

Die Ukraine lässt sich nach Worten von Präsident Wolodymr Selenskyj von der russischen Invasion nicht einschüchtern. "Wir werden alles tun, dass niemand auf der Welt diesem schrecklichen Krieg gegenüber gleichgültig bleibt, den Russland gegen unser Land und gegen die Idee der Freiheit angezettelt hat", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Die Ukraine versucht zurzeit verstärkt, den von Russland kontrollierten Südens des Landes zurückzuerobern.

+++ 00:11 Truss: "Als Premierministerin werde ich die größte Freundin der Ukraine sein" +++

Die Favoritin für die Nachfolge von Boris Johnson an der Spitze der britischen Regierung, Liz Truss, sagt der Ukraine im Falle ihrer Amtsübernahme weitere Unterstützung zu. "Als Premierministerin werde ich die größte Freundin der Ukraine sein", erklärt Truss. Sie werde damit in die Fußstapfen von Johnson treten. Dieser gehört seit der russischen Invasion zu den lautstärksten Unterstützern der Ukraine und ist zweimal in die Hauptstadt Kiew gereist.

+++ 00:23 Ukraine erfüllt EU-Bitte und ernennt Anti-Korruptions-Staatsanwalt +++

Die Ukraine ernennt Olexander Klymenko zum Leiter der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung und erfüllt damit eine EU-Forderung. "Der Kampf gegen Korruption hat Vorrang in unserem Staat, da davon unsere Attraktivität für Investoren und die unternehmerische Freiheit abhängen", erklärt der Chef des Präsidialamtes, Andrij Jermak. Seit dem Rücktritt von Klymenkos Vorgänger war die Position des Staatsanwalts für Korruptionsbekämpfung fast zwei Jahre lang unbesetzt geblieben. Auf einem Gipfeltreffen Ende Juni hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs die Ukraine wie das Nachbarland Moldau im Rekordtempo zu Beitrittskandidaten gemacht.

+++ 23:12 Warschau will Blockade-Recht bei verpflichtender Gasreduzierung +++

Polen pocht darauf, dass eine mögliche Entscheidung über eine verpflichtende Reduzierung des Gasverbrauchs in der EU einstimmig getroffen werden muss. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagt dem Sender Polsat News, dass er die Möglichkeit haben wolle, einen Beschluss zu blockieren. Polen sei gegen eine Entscheidung durch eine qualifizierte Mehrheit. Die EU-Länder hatten sich angesichts deutlich gedrosselter Lieferungen aus Russland auf einen zunächst freiwilligen Einsparplan für Gas geeinigt. Damit soll verhindert werden, dass im Winter Beschränkungen nötig werden und ganze Industriezweige kein Gas mehr bekommen.

+++ 22:25 Lawrow spricht mit Blinken, "wenn es die Zeit erlaubt" +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow will ein Gespräch mit seinem US-Kollegen Antony Blinken führen, sobald er Zeit dafür hat. Derzeit habe er einen vollen Terminkalender mit internationalen Kontakten, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Agentur Tass zufolge. Lawrow werde der Bitte um ein Gespräch nachkommen, "wenn es die Zeit erlaubt". Blinken hatte am Mittwoch mitgeteilt, bei einem Telefonat "in den kommenden Tagen" mit Lawrow solle es um die Freilassung von zwei in Moskau inhaftierten US-Bürgern gehen sowie die Einhaltung des Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine.

