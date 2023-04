In seiner nächtlichen Videoansprache sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass im Vorfeld der orthodoxen Ostergottesdienste an diesem Wochenende keine einzige Stunde "ohne russische Morde und Terror" vergangen sei. "Dies ist der teuflische Staat und er wird der Verlierer sein. Der Sieg ist unsere Pflicht angesichts dieser Art von Menschlichkeit".

+++ 03:30 Zahl der Toten in Slowiansk steigt auf neun +++

In Slowiansk im Osten der Ukraine steigen die Opferzahlen weiter: Nach Angaben des regionalen Gouverneurs Pawlo Kyrylenko sind bei Raketenangriffen mindestens neun Menschen getötet und 21 Personen verletzt worden. Kyrylenko sagt im staatlichen Fernsehen, dass sieben russische S-300-Raketen abgefeuert worden seien. Nach Angaben der Rettungsdienste wurden dabei mehrere Dutzend mehrstöckige Gebäude und einzelne Häuser beschädigt. "Der teuflische Staat demonstriert einmal mehr sein Wesen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Beitrag, der von Aufnahmen eines beschädigten Gebäudes begleitet wurde. "Er tötet einfach Menschen am helllichten Tag. Ruinieren, zerstören alles Leben."

+++ 02:39 "Situation kritisch": Sorge um Nawalny wächst +++

Alexej Nawalny, Russlands prominentester Oppositionspolitiker, hat im Gefängnis mit schweren Bauchschmerzen zu kämpfen, die das Ergebnis eines langsam wirkenden Giftes sein könnten. Das sagt ein enger Vertrauter dem britischen "Guardian" in einem Telefoninterview. "Seine Situation ist kritisch. Wir sind alle sehr besorgt", sagt Ruslan Shaveddinov und berichtet, dass letzte Woche ein Krankenwagen in die Hochsicherheits-IK-6-Strafkolonie in Melekhovo, etwa 250 Kilometer östlich von Moskau, gerufen wurde, wo er festgehalten wird. "Wir befürchten, dass die Situation sehr schlimm gewesen sein muss, wenn ein Krankenwagen gerufen wurde", sagt er und fügt hinzu, dass die Gefängnisbehörden sich weigerten, Nawalny ins Krankenhaus einzuweisen.

+++ 01:07 Litauens Staatspräsident legt Veto gegen Sanktionsgesetz ein +++

Litauens Präsident Gitanas Nauseda legt ein Veto gegen ein Sondergesetz zu nationalen Sanktionen für russische und belarussische Bürger ein. Nach Angaben der Staatskanzlei in Vilnius unterstütze der Staatschef des baltischen EU- und NATO-Landes den Zweck des Gesetzes, das vom litauischen Parlament als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurde. Aus Sicht Nausedas gebe es aber keinen Grund, unterschiedliche Restriktionen für die Bürger der beiden Nachbarstaaten einzuführen, heißt es in einer Mitteilung. In seinem Dekret schlägt Nauseda vor, alle Maßnahmen uneingeschränkt auf Russen und Belarussen anzuwenden.

+++ 00:07 Zu hohe Pestizid-Werte: Slowakei verbietet ukrainisches Getreide +++

Die Slowakei verbietet den Verkauf von ukrainischem Weizen als Lebensmittel und Tierfutter bis auf weiteres, nachdem darin Pestizide gefunden wurden. Landwirtschaftsminister Samuel Vlcan erklärt in Bratislava, er habe neben den für Lebensmittelsicherheit zuständigen EU-Behörden auch persönlich den ukrainischen Botschafter in der Slowakei darüber informiert und um Verständnis geworben. Am Donnerstag hatte das Landwirtschaftsministerium bekannt gegeben, dass in der größten slowakischen Getreidemühle bei einer untersuchten Lieferung von 1500 Tonnen ukrainischen Weizens erhöhte Werte von in der EU als gesundheitsschädlich verbotenen Pestiziden nachgewiesen worden seien. Zum Schutz der Verbraucher sei daher das Verbot unvermeidbar gewesen.

+++ 23:20 Ukraine sammelt Hilfszusagen über 5 Milliarden ein +++

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal gibt nach einer Woche von Gesprächen in Washington weitere Hilfszusagen im Volumen von fünf Milliarden Dollar bekannt. Er sprach am Rande der Frühlingstreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank mit Vertretern dieser beiden Institutionen wie auch der Europäischen Investitionsbank und führenden US-Vertretern. "Die internationalen Partner haben uns ihre langfristige Unterstützung zugesichert", sagt Schmyhal.

+++ 22:29 Bericht: Russland hat Großteil geheimer Elitesoldaten im Krieg verloren +++

Russland hat laut einem Medienbericht einen großen Teil seiner geheimen Elitesoldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Bei mehreren Einheiten sollen 90 bis 95 Prozent der speziell ausgebildeten Kämpfer getötet worden sein, berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf die durchgesickerten US-Geheimdienstdokumente. Demnach geht aus den geleakten US-Einschätzungen hervor, dass Russland Jahre brauchen könnte, um die geheimen Spetsnaz-Einheiten wieder aufzubauen. Laut dem Bericht sollen russische Militärkommandeure sie in den ersten Monaten der Invasion häufig als gewöhnliche Infanteristen eingesetzt haben. Infolgedessen wurde ein Großteil der Elitekämpfer, deren Ausbildung mindestens vier Jahre dauert, fast vollständig eliminiert, heißt es in dem Bericht. Das geht demnach aus Militärschätzungen und Satellitenbildern vom Pentagon hervor, die die Zeitung ausgewertet hat. In den Geheimdokumenten heißt es demnach: Von den fünf russischen Spezialoperationsbrigaden, die im Spätsommer 2022 aus Kampfhandlungen in der Ukraine zurückkehrten, erlitten alle bis auf eine erhebliche Verluste.

+++ 21:49 Selenskyj betrauert Tote in Slowjansk: "Keine Stunde ohne Terror" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht nach dem Tod mehrerer Zivilisten durch eine russische Rakete in der Stadt Slowjansk den Angehörigen sein Beileid aus. In dieser Woche habe es "keine einzige Stunde ohne russische Morde und Terror" gegeben, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. "Das ist ein böser Staat. Und er wird verlieren. Zu siegen ist unsere Pflicht gegenüber der Menschheit. Und wir werden siegen!" Am Nachmittag war ukrainischen Angaben zufolge eine russische Rakete in Slowjansk im schwer umkämpften Gebiet Donezk eingeschlagen und hatte mehrere Hochhäuser beschädigt. Am Abend war von mindestens acht Toten und mehr als 20 Verletzten die Rede. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben momentan nicht überprüfen.

+++ 21:31 Elektronischer Marschbefehl: Putin setzt Gesetz über erleichterte Einberufung in Kraft +++

In Russland können Männer mit sofortiger Wirkung leichter zum Militär eingezogen werden. Präsident Wladimir Putin unterschrieb dazu die erforderlichen Gesetzesänderungen. Damit traten die Regelungen, die in der Bevölkerung für große Verunsicherung sorgen, in Kraft. Künftig müssen Einberufungsbescheide nicht mehr persönlich überreicht werden, sondern können auf elektronischem Weg zugestellt werden. Online erfasste Wehrpflichtige dürfen Russland bis zur Vorstellung bei der Armee nicht mehr verlassen. Viele Russen fürchten, dass nun erneut massenhaft Männer für den bald 14 Monate dauernden Krieg gegen die Ukraine eingezogen werden sollen. Der Kreml dementierte solche Pläne.

+++ 20:56 Finnland beginnt mit Bau von Grenzzaun zu Russland +++

Finnland beginnt keine zwei Wochen nach dem NATO-Beitritt mit dem angekündigten Bau eines Zauns an der Grenze zu Russland. Der erste Abschnitt der im vergangenen Jahr von der Regierung in Helsinki beschlossenen, drei Meter hohen Sperranlage entsteht in Imatra, 250 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Die Kosten werden auf 380 Millionen Euro geschätzt. Der zuständige Projektleiter Ismo Kurki erklärte, Ziel sei es nicht, eine Invasion zu stoppen. Vielmehr sollen etwa 200 der insgesamt 1.300 Kilometer abgesichert werden, wo am ehesten Migranten erwartet werden könnten. Finnland befürchtet, dass die Regierung in Moskau eine große Zahl von ihnen nach Finnland weiterleiten könnte. Bisher war die Grenze zwischen Finnland und Russland nur durch einen niedrigen Maschendrahtzaun markiert.

