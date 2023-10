Die Vereinten Nationen veröffentlichen einen Bericht, in dem Vergewaltigungen und Folter in den besetzten ukrainischen Gebieten untersucht werden. Eine Untersuchungskommission fand neue Beweise dafür, dass die russischen Behörden eine Reihe von Kriegsverbrechen begangen haben, darunter vorsätzliche Tötung, Folter, Vergewaltigung und andere sexuelle Gewalt sowie die Deportation von Kindern. Die Kommission betonte, dass neue Forschungsergebnisse belegen, dass die russischen Behörden "in verschiedenen Arten von Hafteinrichtungen, die sie unterhalten, weit verbreitet und systematisch Folter anwenden". Darüber hinaus dokumentierte der Bericht eine Reihe von Fällen, in denen "russische Soldaten in die Häuser der von ihnen besetzten Dörfer eindrangen, Frauen und ein Mädchen vergewaltigten und weitere Kriegsverbrechen an den Opfern und ihren Familienangehörigen begingen".

+++ 01:43 USA und EU beschwören "vereinte Front" +++

Die EU und die USA bekräftigen bei einem Gipfeltreffen in Washington ihre Geschlossenheit beim Beistand für Israel und die Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei dem Treffen mit US-Präsident Biden und EU-Ratspräsident Michel im Weißen Haus. "Wir standen zusammen, um die mutigen Menschen der Ukraine angesichts der Aggression von (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu unterstützen", sagte Biden. "Wir stehen jetzt zusammen, um Israel nach dem entsetzlichen Terrorangriff der Hamas zu unterstützen." Michel sagte, die EU und die USA würden eine "vereinte Front" bilden. "Die Welt steht heute vor riesigen Herausforderungen. Und die Welt braucht heute mehr denn je ein starkes Bündnis zwischen der EU und den USA, um diese Herausforderungen anzugehen."

+++ 23:22 Selenskyj telefoniert mit Scholz: Dank für neues Hilfspaket +++

Nach einem Telefongespräch mit Kanzler Scholz bedankt sich der Selenskyj für das neue deutsche Hilfspaket zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung. Eine besondere Bedeutung maß Selenskyj der zusätzlichen Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot sowie neuen IRIS-T-Systemen bei. "Wir arbeiten zusammen daran, dass die 'Patriots' in den Händen ukrainischer Soldaten bereits in diesem Winter mehr leisten können", sagte Selenskyj bei seiner Abendansprache. Das von Scholz am Donnerstag zugesagte Winterpaket soll neben den genannten Flugabwehrsystemen auch weitere Flugabwehrpanzer Gepard sowie neue, dafür nötige Munition enthalten.

+++ 22:20 Umbau von Kiews Riesenstatue "Mutter Heimat" abgeschlossen +++

In Kiew ist die Riesenstatue, der Hammer und Sichel entfernt wurden, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die "Mutter-Heimat"-Statue, die die Hauptstadt der Ukraine von einem Park am Fluss Dnipro aus überblickt, ist nun mit dem ukrainischen Dreizack ausgestattet. Die 62 Meter hohe Stahl-Statue einer Frau, die ein Schwert und einen Schild in die Höhe reckt, war 1981 zur Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eingeweiht worden.

+++ 21:50 Bundeswehr-Brigade soll bis 2026 in Litauen stationiert sein +++

Der Großteil der künftigen Litauen-Brigade der Bundeswehr soll nach Angaben der Regierung in Vilnius im Jahr 2026 in dem baltischen NATO-Staat stationiert sein. "Wir kennen die Struktur der neuen Brigade bereits und haben konkrete Standorte für ihren Einsatz festgelegt", wird Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas in einer Mitteilung nach einem dreitägigen Treffen der litauisch-deutschen Arbeitsgruppe zur geplanten Stationierung der Brigade zitiert. "Die Truppenübungsplätze in Rukla und Rudninkai werden vollständig für die Ausbildung und Übungen der deutschen Brigade genutzt."

+++ 21:20 Deutschland liefert drei weitere Geparden an Kiew +++

Deutschland hat drei weitere selbstfahrende Gepard-Flugabwehrgeschütze in die Ukraine transferiert. Das geht aus der aktuellen Lieferliste der Bundesregierung hervor. Die Gesamtzahl der von Deutschland in die Ukraine geschickten Gepard-Systeme erreicht damit 49 Stück. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte die Lieferung als "Winterpaket" bereits angekündigt. Vor allem die Luftverteidigung sei zentral. Die Ukraine wird demnach auch eine zusätzliche Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot erhalten und neue Iris-T-Systeme.

+++ 20.50 Kiew fliegt weitere 80 Staatsbürger aus Israel aus +++

Ein weiteres Evakuierungsflugzeug mit 79 ukrainischen Staatsbürgern an Bord hat Israel am späten Donnerstagabend in Richtung Rumänien verlassen, berichtet die ukrainische Botschaft in Israel. Dies sei der vierte von der Botschaft organisierte Evakuierungsflug seit Ausbruch der Kämpfe in Israel und Gaza am 7. Oktober. Die Gesamtzahl der geretteten Ukrainer erhöhe sich damit auf über 500.

