Der Rechnungsprüfer des Pentagon, Michael McCord, hat den US-Kongress gewarnt, dass die Verringerung der Mittel für die Ukraine zu Verzögerungen bei wichtigen Waffen- und Versorgungslieferungen führen könnte, wie die Associated Press am 2. Oktober berichtet. McCord sagt, dass den USA noch etwa 5,4 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verfügung stünden und dass die langfristige Finanzierung durch die Ukraine Security Assistance Initiative vollständig ausgeschöpft sei. Er sagte auch, dass den USA nach der Lieferung von Waffen an die Ukraine die Mittel für die Aufstockung ihrer eigenen militärischen Bestände ausgingen.

+++ 03:13 Ukraine baut erste unterirdische Schule in Charkiw +++

Die ostukrainische Metropole Charkiw baut die erste unterirdische Schule des Landes, um ihre Schüler vor russischen Angriffen zu schützen. "Ein solcher Schutzraum wird es Tausenden von Kindern in Charkiw ermöglichen, ihren Unterricht auch bei Raketenangriffen sicher von Angesicht zu Angesicht fortzusetzen", schreibt Bürgermeister Ihor Terechow im Kurznachrichtendienst Telegram. Während viele Schulen in Frontregionen während des Krieges gezwungen sind, online zu unterrichten, hat Charkiw vor Beginn des Schuljahres am 1. September rund 60 Klassenzimmer in U-Bahnstationen eingerichtet, die Platz für mehr als 1000 Schüler bieten. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine zählte vor dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 mehr als 1,4 Millionen Einwohner. Teile der Stadt liegen weniger als 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und sind fast täglich russischen Luftangriffen ausgesetzt.

+++ 02:16 Europäische Bank für Wiederaufbau: Unterstützung der Ukraine zentrale Herausforderung für die Zukunft +++

Die Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Unterstützung für die Ukraine ist eine zentrale Herausforderung für die Zukunft, so die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Nachdem der US-Kongress ein Überbrückungsgesetz verabschiedet hatte, das keine Unterstützung für die Ukraine vorsah, sagt EBWE-Präsidentin Odile Renaud-Basso, dass die Ereignisse im Kongress "einige Fragen aufwerfen".

+++ 01:13 US-Außenministerium: Kongress muss Maßnahmen für Ukraine-Hilfen ergreifen +++

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagt in einer Pressekonferenz, es sei eine Enttäuschung, dass die Gesetzgeber der Vereinigten Staaten keine Resolution verabschiedet haben, die Mittel für die Ukraine vorsieht. "Es ist zwingend notwendig, dass der Kongress Maßnahmen ergreift", sagt Miller.

+++ 23:41 Selenskyj: EU-Beitritt der Ukraine nur noch eine Frage der Zeit +++

Nach dem Besuch der EU-Außenminister in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich in Bezug auf eine baldige EU-Mitgliedschaft seines Landes gezeigt. "Wir alle wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine ein Mitglied der EU wird", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dann fügte er mit Blick auf den Besuch der Diplomaten aus den 27 EU-Staaten hinzu: "Also hat das Treffen eigentlich schon in der EU stattgefunden."

+++ 21:59 Russischer Beschuss auf Cherson: Mindestens zwei Tote, zehn Verletzte +++

Bei russischem Beschuss auf die südukrainische Stadt Cherson sind Behördenangaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, schreibt in seinem Telegram-Kanal, dass sich unter den zehn Verletzten auch zwei Kinder seien. Weiter heißt es, der Beschuss hätte Wohngebiete, Einkaufsläden und medizinische Infrastruktur getroffen. Unter den Getöteten sei ein Polizist.

+++ 21:18 Ukraine: Russen scheitern mit Rückeroberungsversuch bei Bachmut +++

Die russischen Truppen haben es nach Angaben aus Kiew nicht geschafft, kürzlich verlorene Stellungen bei Andrijiwka in der Nähe der ostukrainischen Stadt Bachmut, wieder einzunehmen. Dies schreibt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. Demnach habe Russland zahlreiche Angriffe dort in der Nähe von Klischtschijiwka und Olexandro-Schultyne ausgeführt. Mehr als 20 Dörfer seien unter Artilleriefeuer gekommen.





