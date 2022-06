Die Bundesregierung hat in den ersten gut drei Monaten des Ukraine-Kriegs die Lieferung von Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 350,1 Millionen Euro in das von Russland angegriffene Land genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vom ersten Kriegstag, dem 24. Februar, bis zum 1. Juni gab die Regierung demnach grünes Licht für die Lieferung von Kriegswaffen für 219,8 Millionen Euro und sonstige Rüstungsgüter wie Helme und Schutzwesten für 85,2 Millionen Euro. Hinzu kommen Waffen und Ausrüstung der Bundeswehr für 45,1 Millionen Euro, die ab dem 1. April in einem vereinfachten Verfahren genehmigt wurden. Hierfür gibt es keine Aufschlüsselung in Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter.

+++ 03:54 Union kritisiert Habecks Pläne für verschärftes Kartellrecht +++

Die Union äußert sich in der Debatte über zu hohe Spritpreise skeptisch über die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur Verschärfung des Kartellrechts. "Der Tankrabatt darf nicht zur Gewinnmaximierung missbraucht werden. Die Konzerne sollten nicht leichtfertig das Vertrauen in marktwirtschaftliche Prozesse verspielen", sagt Unionsfraktionsvize Thorsten Frei der "Rheinischen Post". Das Kartellamt habe aber bereits Eingriffsmöglichkeiten. "Allem Anschein nach wird im Umfeld von Minister Habeck aber auch über ein Eingriffsrecht der Behörde nachgedacht, das unabhängig von einem möglichen Missbrauch eingesetzt werden kann. An dieser Stelle ist höchste Vorsicht geboten. Eine willkürliche Gewinnabschöpfung darf es nicht geben", warnt Frei.

+++ 03:01 Amnesty sammelt Belege für russischen Einsatz von Streumunition +++

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beschuldigt die russischen Streitkräfte zahlreicher Kriegsverbrechen in der ostukrainischen Stadt Charkiw. Amnesty hat laut eigenen Angaben vom Montag Beweise, dass die russischen Truppen bei mindestens sieben Angriffen auf die zweitgrößte Stadt des Landes Streubomben sowie Streuminen eingesetzt habe. Diese Waffen sind durch internationale Verträge geächtet. Amnesty untersuchte insgesamt 41 Angriffe, bei denen mindestens 62 Menschen getötet und mindestens 196 verletzt wurden. Mitglieder der Organisation sprachen im April und Mai mit 160 Personen in Charkiw, darunter Überlebende von Angriffen, Angehörige von Opfern und Zeugen. Streumunition setzt in der Luft dutzende kleinerer Sprengsätze frei, die sich über ein Gebiet von hunderten Quadratmetern verteilen und wahllos Menschen töten und verletzen.

+++ 02:16 Hacker kritisieren Putin in russischen Staatsmedien +++

Unbekannte Hacker platzieren eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des staatlichen russischen Fernsehens. Auf dem Streaming-Portal "Smotrim.ru" etwa stehen am Abend neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine "Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!", wie zahlreiche Internet-Nutzer im Netz berichten. Das russische Staatsfernsehen räumt später eine Hacker-Attacke auf "Smotrim" und die Website der Nachrichtensendung "Vesti" ein. Dadurch seien weniger als eine Stunde lang "unerlaubt Inhalte mit extremistischen Aufrufen" angezeigt worden.

+++ 01:31 CDU-Politiker: Ukraine sieht Scholz "als Trickser und Täuscher" +++

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und menschenrechtspolitische Sprecher seiner Fraktion, Michael Brand, sieht nach seiner Rückkehr aus Kiew das deutsche Ansehen in der Ukraine schwer beschädigt. "Der Bundeskanzler geht einen schweren Gang, auch wenn er in Kiew diplomatisch freundlich empfangen werden wird", sagt Brand dem "Tagesspiegel" mit Blick auf den in den nächsten Tagen geplanten Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in dem vom russischen Krieg gebeutelten Land. "Es ist eine vernichtende Bilanz, die nach 100 Tagen Krieg Russlands gegen die Ukraine über die deutsche Position gezogen wird." Die Bundesregierung trage zur Gefährdung des Friedens in Europa bei, indem Scholz entgegen öffentlicher Ankündigungen der Ukraine notwendige Hilfe versage, trickse und täusche. "Das ist das Bild, das in der Ukraine als Analyse vorherrscht", meint Brand.

+++ 00:47 Friedensforscher rechnen mit atomarer Aufrüstung +++

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri geht davon aus, dass die Atomwaffenarsenale in der Welt als Folge derzeitiger Spannungen schon bald wieder größer werden. Trotz einer leichten Verringerung der Gesamtzahl nuklearer Sprengköpfe auf weltweit schätzungsweise 12.705 rechnen die Friedensforscher in ihrem Jahresbericht damit, dass diese Zahl im Laufe des kommenden Jahrzehnts vermutlich wieder wachsen wird. Es gebe klare Anzeichen dafür, dass der kontinuierliche Rückgang seit dem Kalten Krieg beendet sei, warnten die Experten. Ohne sofortige und konkrete Abrüstungsschritte der neun Atomwaffenstaaten könnte der globale Bestand nuklearer Waffen bald erstmals seit dem Kalten Krieg wieder ansteigen.

+++ 00:08 Lindner begrüßt Pläne für verschärftes Kartellrecht +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner unterstützt die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck, mit einer Verschärfung des Kartellrechts auf die trotz des sogenannten Tankrabatts hohen Spritpreise zu reagieren. "Es ist gut, dass Robert Habeck jetzt auch diesen Ball aufgenommen hat", sagt Lindner in den ARD-"Tagesthemen". Es sei Aufgabe des Kartellamts zu prüfen, wie genau sich die Kraftstoffpreise zusammensetzten. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Preise ohne die dreimonatige Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe noch wesentlich höher wären, betont Lindner.

+++ 23:18 Russische Behörden melden vier Tote nach Explosion in Melitopol +++

Bei einer Explosion in der von russischen Truppen besetzten ukrainischen Stadt Melitopol sind nach Behördenangaben vier Personen verletzt worden. Die Besatzungsbehörden gingen davon aus, dass ein Sprengsatz in einem Mülleimer neben ihrer Lokalverwaltung des Innenministeriums explodiert sei, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Es seien ausschließlich Zivilisten zu Schaden gekommen, heißt es. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Melitopol liegt im ukrainischen Gebiet Saporischschja, das zum Teil von russischen Truppen besetzt ist.

+++ 22:24 Ukraine exportiert Getreide auf neuen Routen +++

Die Ukraine hat nach Regierungsangaben zwei neue Exportrouten für Getreide eingerichtet. Wie Vize-Außenminister Dmitro Senik sagte, würden die Getreidetransporte durch Polen sowie durch Rumänien führen. Dazu gebe es Gespräche mit baltischen Staaten für die Einrichtung einer dritten Transportroute. Die Ukraine ist eines der wichtigsten Exportländer weltweit unter anderem für Weizen und Mais. Da die üblichen Transportrouten über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen allerdings durch die russische Invasion blockiert sind, konnten laut Ukrainischen Angaben bisher Millionen von Tonnen Getreide nicht ausgeführt werden.

Die neuen Routen seien "nicht perfekt", erklärte der Minister. Es gebe "Flaschenhälse" für den Getreideexport. Doch man arbeite daran, sie weiterzuentwickeln.

"Russen gegen den Krieg" heute in Düsseldorf (Foto: Freies Russland NRW e.V.)

+++ 21:51 Russen demonstrieren in Deutschland gegen den Krieg +++

Mit dem Slogan "Frieden für die Ukraine, Freiheit für Russland" sind Russen und russischsprachige Menschen in Deutschland heute unter anderem in Düsseldorf auf die Straße gegangen. Sie protestierten anlässlich des russischen Nationafeiertags gegen das Regime von Wladimir Putin und für ein sofortiges Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auf Plakaten und Transparten forderten sie unter anderem auch mehr Unterstützung für die Ukraine, auch mit schweren Waffen. Mit einer Straßenausstellung machte der Verein "Freies Russland NRW" in Düsseldorf auf das Schicksal politischer Gefangener in Russland aufmerksam.

+++ 21:37 Russische Anti-Folter-Organisation löst sich auf +++

Eine russische Nichtregierungsorganisation, die sich gegen den Einsatz von Folter engagiert, hat sich auf behördlichen Druck hin aufgelöst. Dass die Behörden das Komitee zur Verhütung von Folter als "ausländischen Agenten" eingestuft hätten, sei eine "Beleidigung", erklärte dessen Vorsitzender, Sergej Babinez, im Messengerdienst Telegram. "Wir wollen nicht weiterarbeiten, wenn wir als 'ausländische Agenten' abgestempelt werden." Die Mitglieder der Organisation hätten beschlossen, ihre Aktivitäten einzustellen, erklärte Babinez weiter. "Trotz der offensichtlichen Bedeutung unserer Mission versuchen die Behörden seit vielen Jahren, sie als fremd und schädlich darzustellen". So würden die Behörden das Signal aussenden, "dass Folter zum Bestandteil der Regierungspolitik wird (oder es bereits ist)", kritisierte er. Seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine hat sich der Druck auf Regierungskritiker in Russland noch weiter erhöht. Mehrere NGOs sind seitdem verboten worden.

+++ 21:05 Ehemaliger britischer Soldat in Sjewjerodonezk getötet +++

Im Kampf um die ost-ukrainische Stadt Sjewjerodonezk ist ein ehemaliger britischer Soldat gefallen. Jordan Gatley hatte die britische Armee im März verlassen und war in die Ukraine gereist, um den dortigen Streitkräften im Kampf gegen Russland zu helfen, wie seine Familie auf Facebook mitteilte. Auch das britische Außenministerium und ukrainische Stellen bestätigten Gatleys Tod. Gatley sei als Ausbilder für die ukrainische Armee tätig gewesen. Er ist das zweite ehemalige Mitglied des britischen Militärs, das im Krieg in der Ukraine getötet wurde.

+++ 20:47 Scholz: "Freiheit und Sicherheit haben einen Preis" +++

Der russische Angriff auf die Ukraine verändert Bundeskanzler Scholz zufolge nicht nur die Sicherheitslage in Europa, sondern auch die Wirtschaft. "Freiheit und Sicherheit haben einen Preis", sagte Scholz am Abend beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum Bad Saarow. Deutschland könne den Angriff nicht tatenlos hinnehmen. Russland dürfe diesen Krieg nicht gewinnen. Die EU habe deswegen scharfe Sanktionen gegen Russland beschlossen. Folgen des Krieges sind unter anderem sprunghaft gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel. Scholz sagte, die Bundesregierung aber mit zwei Entlastungspaketen weit mehr als 30 Milliarden Euro mobilisiert, um Bürgern und Unternehmen zu helfen. Hilfspakete seien aber keine Dauerlösung.

Auf der Veranstaltung gestand Scholz auch ein, dass sich Deutschland zu lange auf Russland als Energielieferant verlassen und abhängig gemacht habe.

