Polen drängt darauf, dass die Ukraine mehr als 14 "Leopard"-Kampfpanzer von einer Koalition westlicher Staaten bekommt. "Polen wird die Schaffung größerer militärischer Einheiten fordern, die für die Verteidigung der Ukraine von militärischer Bedeutung sein werden", sagt der polnische Botschafter in Deutschland, Dariusz Pawlos, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine solche Formation, die mit einer professionellen Ausrüstung ausgestattet ist, wird in der Lage sein, eine ernsthafte Blockade gegen die russische Aggression gegen die Ukraine zu errichten."

+++ 03:01 Polen erwartet Bundeswehrsoldaten für Patriot-Systeme +++

Mehrere hundert Bundeswehr-Soldaten zur Bedienung der Patriot-Flugabwehrsysteme sollen in der kommenden Woche in Polen eintreffen. Ein entsprechendes Dokument habe Präsident Andrzej Duda unterzeichnet, meldet die Nachrichtenagentur des öffentlich-rechtlichen polnischen Rundfunks. Die deutschen Mannschaften für die Patriots werden demnach in die Woiwodschaft Lublin im Südosten des Landes verlegt. Dort befindet sich in der Kleinstadt Zamosc auch wichtige Eisenbahninfrastruktur, die für die Versorgung der von Russland angegriffenen Ukraine aus den NATO-Staaten von Bedeutung ist.

+++ 01:32 Ex-NATO-Oberbefehlshaber: Westen sollte Kampfjets liefern +++

Westliche Staaten sollten der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen Russland nach Ansicht des früheren NATO-Oberbefehlshabers James Stavridis neben Panzern auch Kampfflugzeuge liefern. "Ich denke schon, dass die Ukraine Kampfflugzeuge braucht", sagt der ehemalige US-Admiral in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Zum einen denke er an MiG-29-Kampfjets aus Polen, die die Ukrainer zu bedienen wüssten und die direkt geliefert werden könnten. "Die könnten dann unterstützt werden durch F-16 von den Vereinigten Staaten."

+++ 00:32 US-Amerikaner Taylor Dudley aus russischer Haft entlassen +++

Der US-Amerikaner Taylor Dudley ist nach rund neun Monaten aus russischer Haft entlassen worden. Das teilt der ehemalige Diplomat Bill Richardson mit, der die Freilassung nach eigenen Angaben ausgehandelt hat. Der 35-jährige ehemalige Marinesoldat befand sich den Angaben zufolge seit April in russischer Gefangenschaft. Er war nach CNN-Angaben von russischen Grenzbeamten festgenommen worden, als er im April von Polen aus in die russische Exklave Kaliningrad gereist war.

+++ 23:18 Selenskyj: Verteidiger halten in Soledar die Stellung +++

Die ukrainischen Soldaten in der hart umkämpften Kleinstadt Soledar halten nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Stellungen. Dabei fügten sie den russischen Truppen signifikante Verluste zu, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 21:57 Schwere Waffen: Selenskyj sieht Polen und Litauen als Vorbilder +++

Polen könnte nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Angebot von "Leopard"-Kampfpanzern eine Vorbildfunktion einnehmen. Polen und Litauen könnten die entsprechenden Schritte einleiten, sagt Selenskyj dem staatlichen Sender TVP. "Jemand muss immer das Vorbild sein", erklärte er. "Dieser Schritt könnte uns helfen, indem andere Staaten in die Fußstapfen von Polen und Litauen treten." Litauen hat Flugabwehr-Geschütze und Munition zugesagt. Derweil erläutert das ukrainische Verteidigungsministerium den westlichen Staaten, was Kiew unter einem "Panzer" versteht.

+++ 21:20 Finnland zeigt Bereitschaft für "Leo"-Lieferung +++

In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine signalisiert Finnland vorsichtige Bereitschaft, dem von Russland angegriffenen Land "Leopard-2"-Panzer zu überlassen. Sollte es in dieser Hinsicht ein gemeinsames europäisches Vorgehen zur Unterstützung der Ukraine geben, werde auch ein Beitrag Finnlands benötigt, sagt der finnische Präsident Sauli Niinistö der Nachrichtenagentur STT. Finnland sei jedoch in einer besonderen Position, da es noch nicht NATO-Mitglied sei und direkt an Russland grenze. Wenn Panzer an die Ukraine übergeben werden, könne der finnische Beitrag dazu deshalb nicht sonderlich groß sein. Finnland verfügt nach STT-Angaben über mehr als 200 in Deutschland hergestellte "Leopard-2"-Panzer. Die Bundesrepublik muss in der Regel die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion an Dritte genehmigen.

+++ 20:45 Baerbock: "Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen" +++

Außenministerin Annalena Baerbock hat Vergewaltigungen in Konflikten und Kriegen wie in Äthiopien und der Ukraine als Kriegsverbrechen verurteilt. Das humanitäre Völkerrecht sei klar: "Der Schutz von Zivilisten ist auch das oberste Gebot in bewaffneten Konflikten. Und Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen", sagt die Grünen-Politikerin bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna und den äthiopischen Ministern für Außen und Justiz, Demeke Mekonnen und Gedion Timotheos.

+++ 20:15 Russland lässt inhaftierten US-Marinesoldaten frei +++

Russland hat einen ehemaligen US-Marinesoldaten nach neunmonatiger Gefangenschaft freigelassen. Taylor Dudley sei an einem Grenzübergang zwischen Polen und der russischen Exklave Kaliningrad freigekommen, erklärt der US-Unterhändler und frühere Diplomat Bill Richardson. Der 35-Jährige sei "auf dem Weg nach Hause". Nach Angaben der US-Senders CNN war Dudley nach dem Besuch eines Musikfestivals in Polen nach Kaliningrad gereist, wo er im April festgenommen wurde. Moskau und Washington hatten seine Festnahme nicht publik gemacht. Richardson erwähnt keinen Gefangenenaustausch im Zusammenhang mit Dudleys Freilassung. Die Verhandlungen in dem Fall seien "diskret" abgelaufen.

