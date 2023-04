Im Gefolge Polens untersagt auch Ungarn die Einfuhr ukrainischen Getreides. Ministerpräsident Viktor Orban sagt, die aktuelle Lage füge den örtlichen Bauern schweren Schaden zu. Daher verhänge auch sein Land ein Einfuhrverbot für Getreide und andere Lebensmittel aus der Ukraine. Wann dies in Kraft treten soll, blieb zunächst aber offen. Weiter hieß es, Ungarn hoffe auf Änderungen der EU-Vorschriften. Dabei sollte auch die Abschaffung der Einfuhrzölle auf ukrainisches Getreide überdacht werden.

+++ 03:55 Resnikow: Westen muss Russlands demokratische Transformation forcieren +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow fordert die westliche Welt auf, die Umgestaltung Russlands auf die internationale Agenda zu setzen. "Russland sollte eine demokratische Föderation werden, eine Entnazifizierung durchführen, Kriminelle ausliefern, die Kriegsschäden kompensieren", schreibt Resnikow auf Facebook. "Es sollte eine gemeinsame Position geben, durch ein System mächtiger Sanktionen festgelegt, dass Russland ohne Umwandlung in eine echte demokratische Föderation nicht in der Lage sein wird, die Beziehungen zur zivilisierten Welt wiederherzustellen."

+++ 02:50 Selenskyj spricht mit Macron über China-Reise +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Telefonat dessen China-Reise erörtert. Er habe Macron auch über die Lage an der Front informiert und die Absichten, das komplette Territorium der Ukraine zurückzuerobern, schreibt Selenskyj auf Telegram. Auf Twitter lobt Selenskyj eine geplante Verstärkung der französischen Unterstützung für die Ukraine.

+++ 01:26 MAD: Russischer Geheimdienst lockt Bundeswehrsoldaten in Liebesfallen +++

Russlands Geheimdienst versucht derzeit, sein Netzwerk in Deutschland auszubauen. Neben Cyberangriffen warnen Behörden aktuell auch vor Liebesfallen für Soldaten auf Dating-Plattformen. Laut Informationen von "Welt am Sonntag" ist besonders die App Tinder im Visier. Demnach hielten sie auf Tinder gezielt Ausschau nach Profilen von Bundeswehrsoldaten und Politikern, um sowohl Daten aus Deutschland, als auch Informationen zur Lage in der Ukraine zu erhalten. Auf "Welt"-Anfrage bestätigte der Militärische Abschirmdienst (MAD) "dass Angehörige anderer Nachrichtendienste (z.B. Russland) soziale Medien nutzen, um gezielt Kontakte zu Bundeswehrangehörigen aufzubauen und zu versuchen, diese abzuschöpfen oder ggf. anzubahnen".

+++ 21:55 Ukraine: Weniger G7-Druck, einer Beendigung des Krieges zuzustimmen +++

Die G7-Industrieländer haben der Ukraine versichert, das Land im Krieg gegen Russland so lange wie nötig zu unterstützen, sagt Finanzminister Serhii Marchenko. Das hätten ihm seine G7-Amtskollegen während des Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in dieser Woche in Washington zugesagt. Das sei eine Veränderung gegenüber dem letzten Jahr, als mehr Druck auf die Ukraine ausgeübt worden sei, einer Beendigung des Krieges zuzustimmen, so Marchenko. Er fügte hinzu, man sollte sich darauf einstellen, "dass dieser Krieg länger dauern wird, als wir erwartet haben". Zu den G7 gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien.

+++ 20:56 Selenskyj fordert NATO-Perspektive und Sicherheitsgarantien +++

Mit Blick auf einen NATO-Gipfel im Juli in Litauen fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj klarere Perspektiven und Sicherheitsgarantien für sein Land. "Wirksame Sicherheitsgarantien für die Ukraine (...) braucht es schon vor unserem Beitritt zum Bündnis", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Über Sicherheitsfragen habe er auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert. Selenskyj hatte im Herbst 2022 einen beschleunigten Beitritt seines Landes in das westliche Militärbündnis beantragt. Voraussetzung für einen NATO-Beitritt ist aber, dass der Beitrittskandidat nicht in internationale Konflikte und Streitigkeiten um Grenzverläufe verwickelt sein darf.

+++ 20:19 Russland soll auf Städte im Gebiet Donezk vorrücken +++

Die russischen Truppen versuchen im Gebiet Donezk, auf die Städte Lyman, Bachmut, Avdiivka und Marinka vorzurücken. Das teilt der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. Die russischen Streitkräfte führten 19 Luftangriffe, 15 ungelenkte Raketenangriffe und vier Raketenangriffe auf Bevölkerungszentren in diesem Gebiet durch.

