Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, wirft Altkanzler Gerhard Schröder vor, Sprachrohr des russischen Präsidenten Wladimir Putins zu sein. Schröder lasse sich bewusst vom Kreml vorschicken, um die Position der Bundesregierung zu schwächen, sagt Djir-Sarai der "Bild"-Zeitung. Schröder sei "ein fester Bestandteil des Systems Putin". Der Ex-Kanzler scheine "den Bezug zur Realität vollends verloren zu haben, er verbreitet lupenreine Kreml-Propaganda in Deutschland", kritisiert der FDP-Generalsekretär.

+++ 04:04 Schweiz verbietet Goldeinfuhr aus Russland +++

Die Schweizer Regierung erlässt weitere Sanktionen gegen Russland und folgt damit den jüngsten Maßnahmen der Europäischen Union. Fortan ist es verboten, Gold aus Russland zu kaufen oder einzuführen. Außerdem wird eine Vermögenssperre und ein Bereitstellungsverbot gegen die Sberbank, die größte russische Bank, verhängt.

+++ 03:12 Selenskyj wünscht sich angeblich Einwirken Chinas auf den Kreml +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft laut einem chinesischen Zeitungsbericht die Volksrepublik auf, ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf Russland zur Beendigung des Krieges geltend zu machen. "Es ist ein sehr mächtiger Staat. China hat eine mächtige Wirtschaft ... Es kann also Russland politisch und wirtschaftlich beeinflussen. Außerdem ist China ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates", zitiert die "South China Morning Post" Selenskyj. Er suche nach einer Gelegenheit, um mit dem chinesischen Staatschef Xi Jingping "direkt" zu sprechen.

+++ 01:48 Ukraine: Militärische Aktivitäten der Russen an mehreren Fronten +++

Der ukrainische Generalstab meldet erhebliche Aktivitäten der russischen Armee im Osten, Süden und Nordosten des Landes. In der Region Charkiw im Nordosten haben Russen demnach ein Dutzend Ortschaften unter Feuer genommen. Auch in der Nähe der Stadt Kramatorsk im Zentrum der Ukraine seien acht Kommunen beschossen worden.

+++ 01:00 Überwältigende Mehrheit im US-Senat stimmt für NATO-Norderweiterung +++

Der US-Senat stimmt einem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland fast einstimmig zu. Über die Parteigrenzen hinweg votieren 95 Senatorinnen und Senatoren dafür - einer stimmt dagegen. Demokraten und Republikaner hatten sich zuvor in seltener Einigkeit deutlich für die Norderweiterung des Bündnisses ausgesprochen. Die Gegenstimme im Senat kam von dem republikanischen Senator Josh Hawley aus Missouri. Er argumentierte, man solle sich weniger auf die Sicherheit in Europa konzentrieren als viel mehr auf die Bedrohung durch China.

+++ 00:15 Selenskyj: Schröders Arbeit für Russland "einfach widerlich" +++

Nach den Äußerungen von Altkanzler Schröder über die angebliche Gesprächsbereitschaft des Kremls, wirft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland vor, Verhandlungsbereitschaft nur vorzugaukeln. Wäre Russland wirklich an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert, zöge es nun nicht weitere Reserven im Süden der Ukraine zusammen, sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. "Es ist einfach widerlich, wenn ehemalige Führer mächtiger Staaten mit europäischen Werten für Russland arbeiten, das gegen diese Werte kämpft", sagt Selenskyj mit Blick auf Schröder.

+++ 23:09 Ukraine: Kriegsgefangene in Oleniwka wurden gefoltert +++

Die ukrainischen Soldaten, die in russischer Kriegsgefangenschaft im Straflager Oleniwka bei einer Explosion ums Leben kamen, sollen vor ihrem Tod von russischen Militärs und Söldnern der Wagner-Gruppe gefoltert worden sein. Das berichtet "Kyiw Independent". In einem Bericht des Ukrainischen Verteidigungsministeriums heißt es demnach, Russland habe nicht die Absicht gehabt, Kriegsgefangene auszutauschen. Stattdessen seien die Soldaten, von denen viele dem Asow-Regiemnt angehörten, getötet worden, um Beweise für die Folter zu vertuschen.

+++ 22:29 Moskau: Bereits 27 Mal Gefangene und Tote mit Kiew ausgetauscht +++

Während eine Friedenslösung in der Ukraine nicht in Sicht ist, funktioniert aus Moskaus Sicht zumindest der Austausch von Gefangenen. "Unter Beteiligung des Roten Kreuzes ist es gelungen, den Dialog mit Kiew über den Austausch von Gefangenen und von toten Soldaten zu organisieren. Bisher wurden 27 solcher Operationen durchgeführt", sagte der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin am Mittwoch bei einem Briefing mit ausländischen Militärattachés der Agentur Interfax zufolge. Der größte einzelne Austausch fand Ende Juni statt, als von jeder Seite 144 Kriegsgefangene ausgetauscht wurden.

+++ 21:58 Schwere Kämpfe bei Bachmut und bei Awdijiwka im Osten der Ukraine +++

Im ostukrainischen Gebiet Donezk toben weiter schwere Kämpfe. Im Osten und Süden der Nachbarstädte Bachmut und Soledar seien an acht Abschnitten russische Angriffe abgewehrt worden, teilt der ukrainische Generalstab bei Facebook mit. Auch bei der von ukrainischen Einheiten gehaltenen Industriestadt Awdijiwka habe es an fünf Abschnitten im Norden, Osten und Süden Angriffsversuche der russischen Truppen gegeben. Alle seien abgewehrt worden. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Awdijiwka liegt in unmittelbarer Nähe von Donezk.

+++ 20:25 Russland will Antoniwka-Autobrücke nächste Woche wiedereröffnen +++

Russland will die beschädigte Antoniwka-Autobrücke in der Region Cherson in der kommenden Woche wieder für den Verkehr eröffnen. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenplattform Ukrajinska Prawda unter Berufung auf russische Medien. Der russische Vize-Ministerpräsident Marat Chusnullin hat demnach erklärt, dass das Unternehmen, das die Krim-Brücke gebaut hat, die Antoniwka-Brücke derzeit repariert. "Sie wird Anfang kommender Woche fertig sein", heißt es. Die Ukraine hatte die Brücke mehrfach erfolgreich beschossen, um die russischen Truppen in der Region Cherson von ihren Nachschublinien abzuschneiden.

