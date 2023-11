+++ 04:50 WHO: Lage in Schifa-Klinik verheerend +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat es nach Angaben ihres Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus geschafft, Kontakt zu Mitarbeitern des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt wieder herzustellen. Die Lage sei verheerend und gefährlich, erklärt er auf X. Der ständige Beschuss und die Bombardierungen in der Region hätten die ohnehin schon kritischen Umstände noch verschlimmert. Die Zahl der Todesfälle unter den Patienten sei erheblich gestiegen. Die Klinik funktioniere als Krankenhaus nicht mehr. "Die Welt darf nicht stillschweigend zusehen, wie sich Krankenhäuser, die eigentlich sichere Zufluchtsorte sein sollten, in Schauplätze des Todes, der Verwüstung und der Verzweiflung verwandeln." Der WHO-Chef fordert eine sofortige Feuerpause.

+++ 03:01 Evakuierungen über Rafah laufen weiter +++

Die Evakuierungen über den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten werden fortgesetzt. Wie die neuseeländische Regierung mitteilt, haben elf Neuseeländer den Gazastreifen über Rafah nach Ägypten verlassen können. Die Grenzbehörde des Gazastreifens hatte am Sonntag den Übergang für Inhaber ausländischer Pässe wieder geöffnet, nachdem er am Freitag geschlossen worden war. Der Grenzübergang nach Ägypten ist der einzige, der nicht unter israelischer Kontrolle steht.

+++ 02:00 Gesetzentwurf der Union: Antisemitische Straftat soll zu Ausweisung führen +++

Eine antisemitische Straftat soll künftig nach dem Willen der Union im Bundestag in der Regel eine Ausweisung des Täters aus Deutschland nach sich ziehen. Laut einem Bericht der "Rheinischen Post" will die CDU/CSU-Fraktion in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. Eine Verurteilung wegen einer antisemitischen Straftat soll "zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und zur Nichterteilung bzw. zum Verlust eines humanitären Schutzes in Deutschland" führen, so der Unionsantrag.

+++ 01:30 USA bombardieren Ziele in Syrien +++

Die USA haben nach eigenen Angaben erneut Stellungen pro-iranischer Gruppen in Syrien bombardiert. Ziel der Angriffe im Osten Syriens seien zwei Einrichtungen gewesen, die von den iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündeten Gruppen genutzt würden, teilt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit. Es habe sich um ein militärisches Ausbildungszentrum und einen Unterschlupf gehandelt. Die Angriffe seien als Reaktion auf die Attacken gegen US-Soldaten in Syrien und im Irak erfolgt. Es ist das dritte Mal in weniger als drei Wochen, dass das US-Militär Orte in Syrien ins Visier nimmt.

+++ 00:30 Weißes Haus und Katar: Alle Geiseln müssen freigelassen werden +++

US-Präsident Joe Biden und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, sprechen nach Angaben des US-Präsidialamtes über die Entwicklungen im Gazastreifen und die "dringenden laufenden Bemühungen" zur Freilassung der von der militanten Hamas-Gruppe festgehaltenen Geiseln. Die Staatschefs seien sich einig, "dass alle Geiseln unverzüglich freigelassen werden müssen", heißt es in der Erklärung des Weißen Hauses. Die katarische Regierung hatte zuvor erklärt, Al Thani habe in dem Gespräch mit Biden auch die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands im Gazastreifen und einer dauerhaften Öffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten betont.

+++ 23:10 Hamas: Angebotener Treibstoff für Al-Shifa-Klinik viel zu wenig +++

Die Hamas weist Vorwürfe Israels zurück, sie habe 300 Liter Treibstoff abgelehnt, die für das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt bestimmt gewesen sein sollen. Gleichzeitig kritisieren die Islamisten das Angebot. "Diese Menge reicht nicht aus, um die Generatoren des Krankenhauses länger als dreißig Minuten zu betreiben." Das Angebot verharmlose den Schmerz und das Leid der Patienten, die in der Klinik festsäßen ohne Wasser, Essen und Strom. Zugleich erklärt die Hamas, in keinster Weise mit der Leitung des Al-Shifa-Krankenhauses verbunden zu sein und auch nicht Teil der Entscheidungsstrukturen zu sein. Die Klinik unterstehe "vollständig der Autorität des palästinensischen Gesundheitsministeriums". Tatsächlich steht dieses jedoch unter der Leitung der im Gaza-Streifen regierenden Hamas.

+++ 21:50 Scholz will Erdogan auf Hamas-Lob ansprechen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt an, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei dessen Besuch in Berlin auf die unterschiedlichen Positionen im Nahost-Konflikt anzusprechen. Er habe mit Erdogan eine ganze Reihe von Themen zu besprechen, sagt Scholz bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme" auf die Frage, ob er Erdogans Lob für die radikal-islamische Hamas ansprechen werde. Eines davon sei neben dem Nahost-Konflikt auch die Verlängerung des EU-Türkei-Migrationsabkommens. Zudem werde man über den NATO-Beitritt Schwedens sprechen. Erdogan hatte diesen lange blockiert. "Es gibt eine sehr lange Liste" an Themen für das Gespräch mit Erdogan am Freitag, betont Scholz.

+++ 21:24 Shifa-Klinik wies Treibstoff zurück - Klinikchef dementiert +++

Der Leiter des Shifa-Krankenhauses in Gaza dementiert Angaben Israels, denen zufolge seine Klinik eine Versorgung mit Treibstoff unter Druck der Hamas zurückgewiesen haben soll. Klinikchef Mohammad Abu Salamia spricht von einer "Lüge und Diffamierung". Das israelische Außenministerium hatte berichtet, die im Gazastreifen herrschende Hamas habe die Klinik daran gehindert, 300 Liter Treibstoff zu nutzen, die israelische Soldaten am Samstagabend in Behältern neben dem Krankenhaus abgestellt hätten. Klinikchef Abu Salamia weist die Berichte über die abgestellten Behälter zwar nicht zurück. Er sagte jedoch, diese Menge würde "keine Viertelstunde" für den Betrieb der Krankenhausgeneratoren reichen. Außerdem befürchte das Team, beschossen zu werden, wenn es die Klinik verlasse, um die Behälter zu nehmen. Wenn Israel wirklich Treibstoff liefern wollte, hätte es diesen in Kooperation mit dem Roten Kreuz oder einer anderen internationalen Organisation schicken können, sagt der Klinikchef. Armeesprecher Richard Hecht sagt, die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde habe mit dem Krankenhaus gesprochen, bevor die Behälter abgestellt wurden. "Sie haben den Treibstoff noch nicht genommen, vielleicht hat die Hamas sie daran gehindert", sagt er.

