Die Bundestags-CSU fordert eine europäische Initiative der Bundesregierung, um gemeinsam mit Bündnispartnern Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. "Wir wollen, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann. Dafür braucht sie mehr schwere Waffen - auch Leopard-2-Panzer", sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Die Bundesregierung muss eine europäische Initiative zur gemeinsamen Abgabe von Kampfpanzern starten", verlangt er. Die Forderung findet sich auch in einem Beschlussentwurf für die am Freitag beginnende Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon.

+++ 00:59 USA erwägen Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine +++

Die US-Regierung erwägt die Lieferung von Schützenpanzern des Modells "Bradley" an die Ukraine. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Biden bejaht die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer in Betracht gezogen werde. Einzelheiten nennt er allerdings nicht und so bleibt unklar, welche Modellvariante des "Bradley" für Kiew in Frage käme.

+++ 23:29 Selenskyj: Frankreichs Panzerlieferung hat Signalcharakter +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet die angekündigte Lieferung französischer Spähpanzer als wichtiges Signal auch an andere westliche Staaten. "Frankreich hebt die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine auf ein neues Level und ich danke Präsident Macron für diese Führungsrolle", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden."

+++ 21:53 Kiew: Dutzende Russen in Region Saporischschja getötet +++

Das ukrainische Militär berichtet über einen erfolgreichen Angriff auf Russlands Armee. In der besetzten Stadt Tokmak im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien bei einer Attacke 80 russische Soldaten getötet oder verletzt worden, teilt der Generalstab in Kiew mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Sprecher der russischen Besatzungsverwaltung von Saporischschja, Wladimir Rogow, behauptet, der ukrainische Angriff habe dem Kreiskrankenhaus von Tokmak gegolten. Es seien ein Militärarzt und mehrere Patienten getötet worden.

+++ 21:16 Neue ukrainische Kirche nutzt berühmtes Höhlenkloster für Weihnachtsgottesdienst +++

Im ukrainischen Kirchenstreit wird die neue Orthodoxe Kirche der Ukraine erstmals ihre Weihnachtsmesse im berühmten Kiewer Höhlenkloster abhalten. Metropolit Epifanij habe die Erlaubnis für die Feier des Weihnachtsgottesdiensts in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale erhalten, teilt die Kirche mit. Der Gottesdienst werde gemäß dem Kalender der orthodoxen Kirchen am kommenden Samstag stattfinden. Zuvor war der Mietvertrag der konkurrierenden ukrainisch-orthodoxen Kirche für die Kathedrale zum Jahresende nicht verlängert worden. Diese ursprünglich mit dem Moskauer Patriarchat verbundene Kirche hatte bereits vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Klostergelände zur Nutzung übertragen bekommen. Das Höhlenkloster befindet sich im Staatsbesitz und gilt als das größte Heiligtum der osteuropäischen orthodoxen Kirchen.

+++ 20:17 Geheimdienst: Partisanen haben Militärzüge in Krasnojarsk gestoppt +++

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes haben Partisanen in der russischen Region Krasnojarsk Militärkonvois auf der Transsibirischen Eisenbahn gestoppt. Dies sei mindestens der sechste Fall von Eisenbahnsabotage in Russland in diesem Jahr, teilt der Geheimdienst mit. Das ukrainische Militär geht davon aus, dass dies auf eine wachsende Widerstandsbewegung im Land hindeutet.

+++ 19:34 Geheimdienstchef: Ukraine plant Großoffensive im Frühjahr +++

Laut dem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, plant Kiew im Frühjahr eine große Gegenoffensive. "Zu diesem Zeitpunkt werden wir die Befreiung von Gebieten erleben und der Russischen Föderation die letzten Niederlagen zufügen", sagt Budanow in einem Interview mit dem Sender ABC News. "Dies wird in der gesamten Ukraine geschehen, von der Krim bis zum Donbas." Ziel sei die Rückkehr zu den Grenzen von 1991, "so wie die Ukraine von allen Völkerrechtssubjekten anerkannt wurde", sagt Budanow.





Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.