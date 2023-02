Russland reagiert auf Berichte, wonach das Land mindestens 6000 ukrainische Kinder gewaltsam verschleppt hat. "Russland hat Kinder aufgenommen, die gezwungen waren, mit ihren Familien vor dem Beschuss zu fliehen", teilt die russische Botschaft in den USA auf der Nachrichtenplattform Telegram mit. "Wir tun unser Bestes, um Minderjährige in Familien zu belassen und in Fällen der Abwesenheit oder des Todes von Eltern und Verwandten die Waisen unter Vormundschaft zu stellen."

+++ 03:00 Geheimdienste: Russland sammelt Luftstreitkräfte nahe der ukrainischen Grenze +++

Westliche Geheimdienste beobachten nach Informationen der "Financial Times", dass Russland nahe der ukrainischen Grenze Flugzeuge und Helikopter zusammenzieht. Das deute darauf hin, dass Moskau versuchen wird, vermehrt mit seiner Luftwaffe die zäh verlaufende Bodenoffensive zu unterstützen. Die russischen Landstreitkräfte seien "ziemlich dezimiert", was darauf hindeuten könnte, dass Russland einen Luftkrieg anstrebe, sagt ein hoher Beamter der US-Regierung laut "Financial Times" am Rande eines Treffens der NATO-Partner. Für einen "massiven Luftangriff" sehe man derzeit aber noch keine unmittelbaren Anzeichen, betont US-Außenminister Lloyd Austin auf einer Pressekonferenz.

+++ 01:02 US-Regierung lässt Munition für eine halbe Milliarde Dollar produzieren +++

Die US-Regierung vergibt einen mehr als 500 Millionen Dollar schweren Rüstungsauftrag an zwei Konzerne, die mit dem Geld Artillerie-Munition für die ukrainische Armee produzieren sollen. Die erste Munition aus diesem Auftrag solle bereits im kommenden Monat geliefert werden, teilt die US-Armee mit. Die Ankündigung kommt inmitten von Warnungen Kiews, dass die ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen Russland nicht genug Waffen und Munition haben könnten. Auftragnehmer sind die beiden Unternehmen Northrop Grumman Systems und Global Military Products, der Gesamtumfang beläuft sich auf 522 Millionen Dollar.

+++ 23:16 Selenskyj: Im Osten wird "um jeden Meter" gekämpft +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt bei der Militärhilfe für sein angegriffenes Land zur Geschwindigkeit. "Wir sehen, dass der Kreml versucht, aus Russland jegliches Aggressionspotenzial herauszuquetschen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Sie haben es eilig, denn sie wissen, dass die Welt am Ende stärker ist, aber Zeit braucht, ihre Kraft zu entfalten." Deshalb komme es nun auf schnelle Hilfe an. Insbesondere in den umkämpften Gebieten Donezk und Luhansk sei die Lage weiter "äußerst schwierig", betonte Selenskyj. "Das sind buchstäblich Kämpfe um jeden Meter ukrainischen Landes."

+++ 22:22 Streit um Kurilen: Moskau wirft Tokio russlandfeindliche Haltung vor +++

Die Regierung in Moskau wirft Japan mit Blick auf den Krieg in der Ukraine eine russlandfeindliche Haltung vor. Die unbegründeten Ansprüche Japans auf die Kurileninseln würden von "bösartigen Angriffen gegen Russland im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine begleitet", sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zacharowa. Die damalige Sowjetunion hatte die Inselkette gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erobert. In Japan wird jedes Jahr am 7. Februar der Tag der Nördlichen Territorien begangen, um an seinen Anspruch auf die Inselkette zu erinnern.

+++ 22:04 Weiterer Brite in der Ukraine getötet +++

In der Ukraine wird nach Angaben Londons ein Brite getötet. Das britische Außenministerium teilt mit, die Regierung unterstütze die Familie des Mannes und stehe in Kontakt zu den örtlichen Behörden. Zur Identität des Getöteten und den Todesumständen macht das Ministerium keine Angaben. Nach Angaben der BBC sind damit inzwischen acht Briten, die an der Seite der ukrainischen Armee kämpften oder humanitäre Hilfe in dem Land leisteten, seit Kriegsbeginn in der Ukraine getötet worden.

+++ 21:33 Studie: Russland brachte mindestens 6000 ukrainische Kinder in Umerziehungslager +++

Laut einer US-Studie hat Russland mindestens 6000 ukrainische Kinder in Umerziehungslager gebracht und damit womöglich Kriegsverbrechen begangen. In einem Bericht des Yale Humanitarian Research Lab identifizieren Experten 43 solche Lager in Russland und auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Kinder ab einem Alter von vier Monaten seien seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor knapp einem Jahr in russische Lager gebracht worden, heißt es in der vom US-Außenministerium finanzierten Studie. Ziel sei unter anderem "pro-russische patriotische" und militärartige Erziehung. In einigen Fälle hätten Kinder Schusswaffen-Training erhalten. Yale-Forscher Nathaniel Raymond sagte, das russische Vorgehen stelle einen "klaren Verstoß" gegen die vierte Genfer Konvention zum Schutz von Zivilisten in Kriegen dar. In manchen Fällen könne es sich um "ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit" handeln. Die Ukraine hatte kürzlich erklärt, mehr als 14.700 Kinder seien aus dem Land nach Russland deportiert worden.





