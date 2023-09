Die US-Regierung macht vor dem G20-Gipfel in Indien deutlich, eine gemeinsame Abschlusserklärung anzustreben. "Wir bringen Kompromissbereitschaft bei vielen strittigen Fragen mit, damit wir uns auf einen Text einigen können, mit dem alle leben können", sagt der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, vor Journalisten an Bord der "Air Force One" auf dem Weg nach Neu-Delhi. Von Seiten der USA sei in den vergangenen Tagen "Tag und Nacht" an einer gemeinsamen Erklärung gearbeitet worden. Bis zu einem endgültigen Kommuniqué sei es aber "noch ein weiter Weg" und man müsse abwarten, was passiere. Ob es am Ende wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, ist wegen des Ukraine-Krieges offen.

+++ 03:52 Blinken erkundigt sich nach Drohnentrümmern in Rumänien +++

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminita Odobescu über die Trümmer einer russischen Drohne auf rumänischem Staatsgebiet gesprochen. Wie das US-Außenministerium mitteilt, ging es in dem Telefonat um Rumäniens Untersuchung rund um die Drohnentrümmer, die an der Grenze zur Ukraine gefunden wurden. Blinken und Odobescu hätten auch über die weitere Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung der Luftraumsicherheit gesprochen. Dabei sei es um eine bevorstehende Verstärkung der NATO-Luftraumsicherheitsmission in Rumänien mithilfe von amerikanischen F-16 Kampfjets gegangen, erklärte das Außenministerium. Die rumänische Ministerin wies am Donnerstag die ukrainische Darstellung zurück, russische Drohnen seien in dem NATO-Mitgliedsland niedergegangen und explodiert.

+++ 02:51 "Endlich Krieg beenden": Sunak will Druck auf Modi machen +++

Der Financial Times (FT) zufolge will der britische Premierminister Rishi Sunak seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi zu mehr Einsatz in Bezug auf Russland und dem Krieg des Landes gegen die Ukraine aufrufen. Wie das Blatt berichtet, hat Sunak vor, Modi auf dem bevorstehendenG20-Gipfel aufzufordern, seinen Einfluss auf Russland besser zu nutzen, um endlich den Krieg zu beenden.

+++ 01:48 Baerbock versteht Kiews Bitte um Taurus-Raketen +++

Außenministerin Annalena Baerbock zeigt Verständnis für die Forderung der Ukraine nach der Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern. Die Grünen-Politikerin wies gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest France" darauf hin, dass die russische Armee riesige Minenfelder angelegt habe zwischen den besetzten Gebieten und dem Rest der Ukraine. "Um die Menschen im Osten der Ukraine zu befreien, um russische Nachschublinien hinter der Verteidigungslinie zu treffen, muss der Minengürtel überwunden werden", sagt Baerbock. "Insofern ist die ukrainische Bitte nach Gerät mit größerer Reichweite mehr als verständlich."

+++ 00:57 UN: Arbeiten an Garantien zur Wiederherstellung des Getreide-Deals +++

Die Vereinten Nationen (UN) arbeiten nach eigenen Angaben an Garantien zur Wiederherstellung des Getreide-Abkommens über das Schwarze Meer. Man bemühe sich "aktiv" um eine Verbesserung der russischen Getreide- und Düngemittel-Exporte, sagt Generalsekretär Antonio Guterres in Jakarta. Damit solle Moskau überzeugt werden, den sicheren Schwarzmeer-Export von ukrainischem Getreide wieder zuzulassen. "Wir brauchen eine Garantie, dass die Russische Föderation in der Lage ist, die noch bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden, auch wenn viele davon gelöst sind, und gleichzeitig Garantien, dass wir die Schwarzmeer-Initiative wiederherstellen können."

+++ 23:58 Unesco stellt 20 ukrainische Kulturgüter unter Schutz +++

Die UN-Kulturorganisation Unesco stellt 20 Kulturgüter in der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs unter verstärkten vorläufigen Schutz. Auch sei entschieden worden, die ukrainischen Sicherheitskräfte und das Justizpersonal im Schutz des Kulturerbes zu schulen, teilt die Unesco am Abend in Paris mit. Zu den Kulturgütern, die die Unesco unter einen verstärkten Schutz stellt, gehören unter anderem das historische Zentrum von Lwiw, die Sophienkathedrale in Kiew sowie die Residenz der Metropoliten von Bukowina und Dalmatien in Tscherniwzi. Der besondere Schutzstatus erlaubt es, die mutmaßlichen Urheber der Zerstörungen an diesen Kulturgütern zu verfolgen oder auszuliefern, erläutert die Unesco.

+++ 22:42 Neues US-Militärpaket im Umfang von 600 Millionen Dollar für Ukraine +++

Die USA stellen der Ukraine erneut Militärhilfe zur Verfügung. Das US-Verteidigungsministerium teilt in Washington mit, das neue Paket habe einen Umfang von rund 600 Millionen US-Dollar (rund 560,9 Millionen Euro). Es beinhalte unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Artilleriemunition und Minenräumgerät. Die Ausrüstung wird den Angaben zufolge bei der Industrie beschafft. Bereits am Vortag hatten die USA - parallel zu dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew - Militärhilfe im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro) angekündigt.

+++ 22:03 Britische Flughafen-Shuttlebusse transportieren jetzt ukrainische Soldaten +++

Drei ehemalige Flughafen-Shuttlebusse aus Großbritannien sind inzwischen in der Ukraine im Einsatz. Das Busunternehmen Go-Ahead spendete die zuvor vom Flughafen London Luton genutzten Fahrzeuge, berichtet die BBC. Die Busse wurden dort bis März eingesetzt. Seitdem hat der Flughafen einen neuen fahrerlosen Shuttle-Service. Die ausgemusterten Busse werden laut dem Bericht vor allem als Transportmittel für ukrainische Soldaten eingesetzt. Ein Team von freiwilligen Fahrern habe die Busse in das Land gebracht. Der Sprecher der Go-Ahead-Gruppe, Andrew Clark, sagte, es sei gut, dass die Busse "als kleiner Beitrag zu den Kriegsanstrengungen der Ukraine" genutzt werden könnten. Ein vierter Bus, der einem der lokalen Busunternehmen von Go-Ahead gehört, sei im Mai an die Ukraine gespendet worden und werde nun in einem Feldlazarett eingesetzt.

+++ 21:44 Russische Grenzregion meldet Drohnenangriff auf Industrieanlage +++

In der russischen Grenzregion Brjansk ist Angaben des Gouverneurs zufolge eine Industrieanlage von Drohnen attackiert worden und ein Brand ausgebrochen. Feuer gefangen habe in der gleichnamigen Gebietshauptstadt Brjansk am Abend ein Verwaltungsgebäude, schreibt Alexander Bogomas auf Telegram. Er macht die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich, bei dem niemand verletzt worden sei. Um was für eine Industrieanlage es sich genau handeln soll, ist nicht offiziell bekannt. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Luftverteidigung habe in Brjansk zwei Drohnen abgewehrt. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

