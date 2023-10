Bei einem gezielten Luftschlag im Gazastreifen tötet die israelische Armee (IDF) eigenen Angaben zufolge ein weiteres hochrangiges Hamas-Mitglied. Es soll sich um Muetaz Eid handeln, den nationalen Sicherheitskommandeur für den südlichen Gazastreifen. Mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern habe man am Sonntag etwa 250 Militärziele angegriffen, die meisten davon im Norden des Gazastreifens, teilen die IDF weiter mit. Ein Video soll einige der Einsätze zeigen.

+++ 03:32 Rückholung: Vierter Bundeswehr-Flieger auf dem Weg nach Deutschland +++

Die Bundeswehr fliegt 60 weitere deutsche Staatsangehörige aus Israel aus. Der Militärtransporter vom Typ A400M sei gegen 21.20 Uhr in Tel Aviv gestartet und auf dem Weg nach Deutschland, teilt das Einsatzführungskommando mit. In drei weiteren Flügen hatte die Bundeswehr bereits rund 160 Menschen außer Landes gebracht.

+++ 02:39 Biden: Besetzung des Gazastreifens wäre Fehler +++

US-Präsident Joe Biden hält eine Entsendung von US-Truppen nach Israel nicht für notwendig. Israel habe "eine der besten Kampftruppen", sagt Biden in einem Fernsehinterview mit "60 Minutes". Es wäre aber ein Fehler, wenn Israel den Gazastreifen besetzen würde. Er sei zwar der Meinung, dass die Hamas vollständig eliminiert werden müsse, aber es müsse auch einen Weg zur Bildung eines palästinensischen Staates geben. Biden zeigt sich zuversichtlich, dass sich Israel an die Regeln des Krieges halten werde.

+++ 02:04 Guterres warnt: Naher Osten "am Rande des Abgrunds" +++

UN-Generalsekretär António Guterres verlangt von der Hamas eine sofortige Freilassung aller Geiseln und von Israel die Zulassung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Der Nahe Osten stehe "am Rande des Abgrunds". Dem Gazastreifen gingen "Wasser, Strom und andere lebenswichtige Güter aus", erklärt Guterres. Die UNO verfüge über Vorräte an Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischen Hilfsgütern und Treibstoff in Ägypten, Jordanien, im Westjordanland und in Israel, die "innerhalb weniger Stunden" verschickt werden könnten. Das UN-Personal müsse aber "in der Lage sein", diese Vorräte sicher und ohne Beeinträchtigung in den Gazastreifen zu bringen und in dem gesamten Palästinensergebiet zu verteilen.

+++ 01:26 Israel-Hass: Antisemitismus-Beauftragter will Volksverhetzungsparagrafen verschärfen +++

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert eine Verschärfung des Strafrechts, um effektiver gegen Hass und Hetze vorzugehen. "Vor dem Hintergrund der Reaktionen in Deutschland auf den Terror der Hamas in Israel müssen Polizei und Justiz noch besser in die Lage versetzt werden, Bedrohungen aus dem islamistischen Umfeld in den Griff zu bekommen", sagt Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er halte daher eine Änderung des Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch für notwendig. In der Praxis gebe es oft Schwierigkeiten bei der Anwendung: "Es hat in der Vergangenheit viele Einstellungen von Ermittlungsverfahren gegeben, die bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit auf Unverständnis getroffen sind", so Klein. Der Paragraf solle künftig angewendet werden, ohne dass wie bisher die Störung des öffentlichen Friedens durch die volksverhetzende Handlung festgestellt werden müsse.

+++ 00:46 Baerbock: Bisher kein Kontakt zu Geiseln im Gazastreifen +++

Die Bundesregierung hat nach Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock bisher "keinen direkten Kontakt" zu den im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln. "Das war eines der Hauptthemen bei meinem Besuch in Israel und auch bei meinem Besuch danach in Ägypten", so die Grünen-Politikerin in der ARD-Sendung "Anne Will". Ziel der Bundesregierung sei es unter anderem, Lebenszeichen zu bekommen. Sie habe sich daher auch an den Emir von Katar gewandt, weil das Land ebenso wie die Türkei über Kanäle zur Hamas-Führung verfüge.

+++ 00:31 Tausende bei pro-palästinensischem Protest in Amsterdam +++

Tausende Menschen beteiligen sich in Amsterdam an einer pro-palästinensischen Demonstration. Die Demonstranten schwenken auf einem zentralen Platz in der niederländischen Hauptstadt palästinensische Flaggen und haben Plakate mit Aufschriften wie "Freies Palästina", "Beendet den Krieg", aber auch gegen "zionistische Propaganda" und "Kriegsverbrechen in Gaza" dabei. Der Protestzug, der von vielen Polizisten begleitet wird, solle eigentlich im ehemaligen jüdischen Viertel der Altstadt enden. Um Konfrontationen zu vermeiden, muss die Route aber geändert werden.

+++ 00:23 "Keine Budgetgrenze": Israel will genug Geld für Kampf gegen Hamas bereitstellen +++

Der Kampf Israels gegen die Hamas wird Finanzminister Besalel Smotrich zufolge nicht am Geld scheitern. Die Wirtschaft sei stark, alle Kampfhandlungen könnten finanziert werden, sagte er. "Ich habe eine unzweideutige Anweisung gegeben, dass es keine Budgetgrenze gibt." Dies gelte für das Militär, die Sicherheitsdienste und die Unterstützung der Opfer der radikal-islamischen Hamas-Miliz. Die Prioritäten in den Haushalten für 2023 und 2024 würden entsprechend geändert. Notenbankchef Amir Jaron sagt, die finanziellen Auswirkungen seien beherrschbar, weil Israel mit soliden Finanzen in den wieder aufgeflammten Konflikt gehe. Die Wirtschaft sei derzeit stark und stabil. Sie habe sich schon in der Vergangenheit von schwierigen Phasen wieder erholen können.

+++ 23:59 Zivilschutz spricht von 1000 Verschütteten im Gazastreifen +++

Bei den Gegenangriffen der israelischen Armee nach den Terrorattacken der islamistischen Hamas sind im Gazastreifen palästinensischen Angaben zufolge mehr als 1000 Menschen unter Trümmern verschüttet worden. Darunter seien Verletzte und Tote, teilt der Zivilschutz im Gazastreifen mit. Viele seien auch 24 Stunden nach Bombenangriffen noch lebend unter zerstörten Gebäuden geborgen worden. Die israelische Armee hatte die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen am Freitag dazu aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.

+++ 23:30 Abbas: Hamas repräsentiert nicht palästinensisches Volk +++

Die Taten und die Politik der radikal-islamischen Hamas repräsentieren nach Darstellung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas nicht alle Palästinenser. In einem Telefonat mit dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro habe Abbas zudem erklärt, die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) sei die "einzig legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes", meldet die offizielle Nachrichtenagentur Wafa. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen seit 2007. Sie und die Fatah von Abbas mit Sitz im Westjordanland sind erbitterte Rivalen.

+++ 23:14 Armeesprecher: Wetter nicht der Grund für Verschiebung der Bodenoffensive +++

Ungünstiges Wetter ist nach Aussage eines israelischen Armeesprechers nicht der Grund für die Verschiebung der Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen. "Nein, absolut nicht", sagt Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher der israelischen Armee, in der ARD-Sendung "Anne Will". Es gehe vielmehr darum, dass noch mehr palästinensische Zivilisten den Süden des Gazastreifens erreichen sollten, damit sie bei einer Bodenoffensive im Norden des Küstenstreifens nicht in Gefahr geraten. Die "New York Times" hatte berichtet, die Bodenoffensive sei eigentlich schon für dieses Wochenende geplant gewesen, dann aber wegen bewölkten Himmels und der dadurch schlechten Sicht für Piloten und Drohnen verschoben worden.

+++ 22:41 US-Außenminister: Arabische Verbündete wollen Eskalation in Nahost verhindern +++

Die arabischen Verbündeten der USA wollen nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken eine weitere Eskalation des Kriegs zwischen Israel und der Hamas verhindern. "In jedem Land, das ich besucht habe, herrscht Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass sich der Konflikt nicht ausweitet", sagt Blinken in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. "Niemand sollte anderswo Öl ins Feuer gießen." Diese Einschätzung werde von den arabischen Verbündeten der USA geteilt. Diese wollen demnach "ihre eigenen Beziehungen nutzen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert." Der US-Außenminister besuchte in den vergangenen Tagen mehrere Länder in der Region, darunter Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, Katar und Ägypten. Am Montag will er erneut nach Israel reisen.

+++ 22:22 Teheran: Gehen nur bei Angriff Israels militärisch vor +++

Die Regierung in Teheran würde nach eigener Darstellung nur dann militärisch gegen Israel vorgehen, wenn das Land "den Iran, dessen Interessen und Bürger" angreift. "Die Widerstandsfront kann sich selbst verteidigen", erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von der iranischen UN-Vertretung am UN-Hauptsitz in New York.

+++ 22:05 UN-Mission im Libanon meldet Raketeneinschlag in Hauptquartier +++

Bei Gefechten an der israelisch-libanesischen Grenze ist das UNIFIL-Hauptquartier im südlibanesischen Nakura von einer Rakete getroffen worden. Zwar habe sich niemand in Schutzräumen aufgehalten, dennoch sei niemand verletzt worden, teilt die UN-Friedensmission mit. Unklar ist demnach bislang, von wem die Rakete abgefeuert wurde. Angaben zu den Schäden am Hauptquartier macht die UNIFIL noch nicht. Die Blauhelme arbeiteten weiter mit Akteuren auf beiden Seiten zusammen, um die Lage zu beruhigen, heißt es. Derzeit gehe die Eskalation trotz der Bemühungen aber weiter. Angriffe auf Zivilisten und auf UN-Personal stellten Verstöße gegen das Völkerrecht dar, betont die UNIFIL.





