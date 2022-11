Russische Streitkräfte haben mehrere Ortschaften im Gebiet Cherson beschossen. Der "Kyiv Independent" berichtet unter Berufung auf das ukrainische Einsatzkommando Süd, auf Tschornobaiwka, Antoniwka und Cherson sei mit Raketenwerfern, Mörsern und schwerer Artillerie gefeuert worden. Ein Zivilist sei durch ein Schrapnell getötet worden.

+++ 03:25 Banksy veröffentlicht Video zu Ukraine-Besuch +++

Sieben Graffitis hinterlässt Banksy letzte Woche auf zerstörten Gebäuden in der Ukraine. Jetzt veröffentlicht der Streetart-Künstler, der seine Identität verborgen hält, auf Instagram ein "Making-Of"-Video seiner Aktion. Zu sehen ist, wie er Schablonen schneidet und sprüht – und offenbar auch – natürlich unerkannt - mit Passanten spricht. Das Video endet mit einer Solidaritätsbekundung an die Menschen in der Ukraine.

+++ 01:19 MH17-Urteil: Australien fordert Auslieferung von Russland +++

Die australische Regierung fordert Russland auf, die wegen des Abschusses von Flug MH17 über der Ukraine zu lebenslanger Haft verurteilten Männer auszuliefern. Das Urteil zeige, dass Russland eine Verantwortung für den Abschuss trage, erklärt Außenministerin Penny Wong. Moskau solle die drei Männer ausliefern, damit sie sich dem Urteil für ihre "abscheulichen Verbrechen" stellen müssten. "Wir sagen Russland: Die Welt weiß, dass Sie Mördern Unterschlupf gewähren - und das sagt etwas über Sie aus, Herr Putin", sagt Wong dem Fernsehsender ABC.

+++ 00:26 Selenskyj lobt Getreidedeal +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert sich zufrieden darüber, dass das Getreideabkommen verlängert wird. "Trotz aller Schwierigkeiten, trotz diverser Manipulationen durch Russland" sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Seit Beginn des Abkommens seien aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen um Odessa rund 450 Schiffe ausgelaufen. Diese hätten Nahrungsmittel in Länder wie Äthiopien, Bangladesch, Somalia oder den Sudan gebracht. Er habe zudem mit internationaler Unterstützung eine neue Initiative gestartet, um ukrainisches Getreide in die Länder zu bringen, die am stärksten vom Hunger betroffen seien, teilt Selenskyj mit.

+++ 23:36 IAEA fordert russischen Abzug vom AKW Saporischschja +++

Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Russland zur Aufgabe des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja auf. Moskau solle sein militärisches und ziviles Personal sofort abziehen und seinen "unbegründeten Besitzanspruch" auf das AKW im Südosten der Ukraine aufgeben, heißt es in der nunmehr dritten IAEA-Resolution gegen Russland seit dem Beginn des Krieges. Sie wird Diplomaten zufolge von 24 Staaten unterstützt. Der Gouverneursrat zeigt sich auch äußerst besorgt darüber, dass ukrainische Mitarbeiter der Anlage von russischer Seite unter Druck gesetzt würden, und dass es auch zu Festnahmen gekommen sei.

+++ 22:55 Menschenrechtsbeauftragter spricht von "entsetzlicher" Folter in Cherson +++

In der zurückeroberten südukrainischen Stadt Cherson wurde während der russischen Besatzung ukrainischen Angaben zufolge in großem Umfang gefoltert. Er habe ein solches Ausmaß an Folter bei all seinen Reisen zu "Folterkammern in unterschiedlichen Regionen" des Landes "noch nie zuvor gesehen", sagt der ukrainische Parlamentsbeauftragte für Menschenrechte, Dmytro Lubynez, in einer Fernsehsendung. Es sei "einfach entsetzlich", fügt er hinzu.

+++ 22:10 Selenskyj: Mehr als zehn Millionen Ukrainer gerade ohne Strom +++

In der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Millionen Menschen ohne Strom. "Im Moment sind mehr als zehn Millionen Ukrainer ohne Strom", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Insbesondere die Regionen Odessa, Kiew, Winnyzja und Sumy seien von den Stromausfällen betroffen, erläutert er.

+++ 21:45 ISW: Russland gehen hochpräzise Waffen aus +++

Experten sind uneins, wie lange die Raketenvorräte Russlands noch reichen. Am Morgen feuerte die Kremlarmee eine weitere Raketensalve über der Ukraine ab, die erneut hauptsächlich auf kritische zivile Infrastruktur abzielte. Zwei Tage nach dem Abschuss von rund 100 Marschflugkörpern, dem größten Sperrfeuer seit neun Monaten Krieg. "Fortgesetzte Angriffe dieser Größenordnung greifen Russlands Reserven an konventionellen Marschflugkörpern stark an, da die Verschlechterung der ukrainischen nationalen Infrastruktur zu einem Schlüsselelement von Russlands strategischer Herangehensweise an die Kampagne geworden ist", kommentiert das britische Verteidigungsministerium. Auch die US-Forschungsgruppe Institute for the Study of War schätzt, dass Russlands Militär "wahrscheinlich einen erheblichen Teil seiner verbleibenden hochpräzisen Waffensysteme eingesetzt hat". Zu einem anderen Ergebnis kommt der Sicherheitsexperte der Universität Bonn Joachim Weber im Gespräch mit ntv.

