Nach der Europawahl warnt die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union ihre Partei vor inhaltlichen Zugeständnissen an die SPD. Wie es mit der Großen Koalition weitergehe, würden die nächsten Tage entscheiden, sagt der JU-Vorsitzende Tilman Kuban dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Allerdings kann es nicht sein, dass wir nun noch mehr SPD-Themen durchwinken, um die Koalition auf Gedeih und Verderb zusammenzuhalten." Dies gelte zum Beispiel für die Grundrente. "Die Junge Union hat da eine klare Position: Wir wollen die Grundrente nicht, weil die junge Generation sie zahlen muss."

+++ 04:53 CDU trotz Einbußen in NRW vorn +++

Die CDU behauptet bei der Europawahl in Nordrhein-Westfalen trotz herber Verluste ihren Spitzenplatz: Die Partei kommt auf 27,9 Prozent nach 35,6 Prozent bei der Europawahl 2015. Die Grünen werden mit 23,2 Prozent nach 10,1 Prozent 2015 zweitstärkste Kraft, die SPD sackt auf 19,2 von 33,7 Prozent ab, wie der NRW-Wahlleiter mit der Bekanntgabe des vorläufigen amtliche Endergebnisses mitteilt.

+++ 04:40 Bremen-CDU: Anknüpfungspunkte zu Grünen +++

Der Bremer CDU-Landesvize Jens Eckhoff sieht für die Bildung einer neuen Regierung Anknüpfungspunkte mit den Grünen. Ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP in Bremen könne für ganz Deutschland Trendsetter in ökologischer Wirtschaftspolitik sein, so Eckhoff. Kernfrage müsse dabei sein: "Wie verbindet man die Themen Umweltschutz, Klimaschutz und Naturschutz mit dem Thema Arbeitsplätze sichern, Wirtschaftspolitik gestalten?"

+++ 04:23 SPD-NRW-Chef Hartmann: "Müssen Nerven behalten" +++

Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann warnt seine Partei nach den Wahlniederlagen vor vorschnellen Reaktionen. "Wir müssen die Nerven behalten", sagt der Bundestagsabgeordnete. Es brauche den Schulterschluss des Spitzenpersonals der Partei. Zuvor hatte der Absturz der SPD bei der Europawahl Spekulationen Auftrieb gegeben, dass SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zur Aufgabe ihres Spitzenpostens in der Fraktion gedrängt werden könnte.

+++ 04:09 CDU-Wirtschaftsrat warnt GroKo und SPD +++

Der CDU-Wirtschaftsrat warnt die Große Koalition davor, nach der Wahlniederlage in Europa die Legislatur in diesem Trott weiterlaufen zu lassen. "Die große Koalition hat bei dieser Wahl nach der Bundestagswahl den zweiten Denkzettel erhalten. Erstmals können Union und SPD bei einer bundesweiten Wahl nicht mal mehr die Hälfte der Wähler gewinnen. Das muss auch der CDU sehr zu denken geben", so Generalsekretär Wolfgang Steiger. An die Adresse der SPD argumentiert Steiger: "Die teuren Versprechen und immer neue Geschenke auf Kosten der jungen Generation haben der SPD nicht nur nicht genützt, sondern sie auch Seriosität und Glaubwürdigkeit gekostet. Wenn Sozialdemokraten laufend links abbiegen, verlieren sie die Mitte. Die Enteignungsfantasien eines Kevin Kühnert haben zudem noch Wähler der Mitte vertrieben."

+++ 03:48 Europawahl: SPD in Bremen stärkste Kraft +++

Trotz hoher Verluste gewinnt die SPD bei der Europawahl in Bremen. Nach Eingang aller Schnellmeldungen aus den Wahlkreisen kommen die Sozialdemokraten auf 24,4 Prozent. Das sind 9,9 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2015. Mit 22,7 Prozent erhalten die Grünen die zweitmeisten Stimmen - ein Zugewinn von 5,1 Prozentpunkten. Knapp dahinter liegt die CDU mit 21,9 Prozent, ein Abschlag zu 2015 von 0,5 Prozentpunkten.

+++ 03:29 AfD in Sachsen und Brandenburg stärkste Partei +++

Die AfD verbucht bei der Europawahl in Ostdeutschland starke Gewinne und ist in Sachsen und Brandenburg stärkste Kraft vor der CDU. In Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Rechtspopulisten jeweils auf dem zweiten Platz hinter der CDU. Im Vergleich zur Europawahl 2014 gewinnt die AfD in allen ostdeutschen Flächenländern deutlich zweistellig.

Nachdem die AfD in Sachsen schon bei der Bundestagswahl 2017 auf Platz eins gelandet war, liegt sie nach dem vorläufigen Endergebnis bei 25,3 Prozent, während die CDU von Michael Kretschmer auf 23 Prozent der Stimmen kommt. Bei der Europawahl 2014 war die AfD im Freistaat auf 10,1 Prozent gekommen. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt Auch in Brandenburg gewinnt die AfD die Europawahl. Rund drei Monate vor der dortigen Landtagswahl erreicht sie nach Auszählung aller Wahlbezirke 19,9 Prozent der Stimmen. Dies war eine deutliches Plus im Vergleich zur Europawahl 2014 (8,5). Die SPD von Regierungschef Dietmar Woidke bricht im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren regelrecht ein und kam mit 17,2 Prozent nur noch auf den dritten Platz. Die CDU liegt mit 18,0 Prozent auf Rang zwei.

In Thüringen verteidigt die CDU ihren Status als stärkste Partei nur knapp gegen die AfD. Die Christdemokraten kommen auf 24,7 Prozent der Stimmen. Die AfD verdreifacht ihr Ergebnis von 2014, als sie erstmals bei Europawahlen antrat, auf 22,5 Prozent. In Thüringen wird Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt.

+++ 03:13 Vorläufiges amtliches Endergebnis Europawahl +++

Die Union wird bei der Europawahl nach dem vorläufigen Ergebnis des Bundeswahlleiters trotz Verlusten stärkste Kraft. CDU und CSU erzielen gemeinsam 28,9 Prozent, wie aus der Auszählung aller Wahlkreise hervorgeht. Die Grünen kommen mit 20,5 Prozent erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf den zweiten Platz. Die SPD verliert deutlich und landet bei 15,8 Prozent auf Rang drei.

+++ 02:52 Puigdemont ins Europaparlament gewählt +++

Die Katalanen-Politiker Carles Puigdemont und Oriol Junqueras werden ins Europaparlament gewählt. Ob sie ihre Mandate antreten können, ist aber unklar. Puigdemont, Spitzenkandidat des Bündnisses "Lliures per Europa" (Frei für Europa), lebt in Belgien im Exil, Junqueras sitzt wegen seiner Rolle beim umstrittenen katalanischen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 in Spanien im Gefängnis. Das spanische Wahlrecht schreibt vor, dass EU-Abgeordnete zu Beginn ihres Mandats in Madrid auf die Verfassung schwören müssen. Puigdemont, der in Folge des Referendums die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat, würden dann Festnahme und Prozess drohen.

+++ 02:27 Corbyn will zweites Brexit-Referendum +++

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert nach der Europawahl eine erneute Abstimmung der britischen Öffentlichkeit über den Brexit. "Da sich die Konservativen auflösen und nicht mehr regieren können und das Parlament festgefahren ist, muss dieses Thema wieder an das Volk zurückkehren, sei es durch eine Parlamentswahl oder eine öffentliche Abstimmung", so Corbyn. Aus der Europawahl in Großbritannien geht ersten Ergebnissen zufolge aber die Brexit-Partei als deutlicher Sieger hervor:

+++ 02:11 Oettinger: Sozialdemokraten sollen Weber unterstützen +++

CDU/CSU gehen trotz deutlicher Verluste als stärkste Kraft aus der Europawahl in Deutschland hervor. Bei der bevorstehenden Wahl eines neuen EU-Kommissions-Präsidenten fordert deshalb EU-Kommissar Günter Oettinger die zweitplatzierten Sozialdemokraten auf, den Sieger der Europawahl, die konservative Europäische Volkspartei (EVP), zu unterstützen. "Die europäischen Sozialdemokraten sollten jetzt prüfen, ob sie es nicht so machen wollen wie ihr damaliger Spitzenkandidat Martin Schulz und den Sieger Manfred Weber als Chef der EU-Kommission unterstützen. Der siegreiche Spitzenkandidat sollte vom schwächeren unterstützt werden", sagt Oettinger der "Welt". Wenn das nicht geschehe, "dann könnten wir eine Blockade im Parlament haben."

+++ 01:56 Wilders-Partei kann wohl keinen Sitz im EU-Parlament verteidigen +++

Die niederländische Freiheitspartei (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders fliegt aller Voraussicht nach aus dem Europaparlament. Die europaskeptische und islamfeindliche Partei, die derzeit noch vier EU-Abgeordnete zählt, dürfte diesmal leer ausgehen, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen berichtet. In Nachwahlbefragungen nach der Abstimmung am Donnerstag hat es noch so ausgesehen, als könnte die Wilders-Partei einen Sitz verteidigen.

+++ 01:37 Rheinland-Pfalz: CDU gewinnt Europawahl +++

Bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz behauptet sich die CDU trotz Verlusten mit 31,3 Prozent der Stimmen als stärkste Partei. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die SPD mit 21,3 Prozent auf den zweiten Platz. Beide Parteien schneiden deutlich schlechter ab als vor fünf Jahren - die SPD verliert 9,4 Prozentpunkte, bei der CDU sind es 7,1. Den größten Stimmenzuwachs mit 8,6 Prozentpunkten gibt es für die Grünen, die auf einen Anteil von 16,7 Prozent kommen.

+++ 01:27 Nationalisten schwächeln bei Parlamentswahl in Belgien +++

Nach der Parlamentswahl in Belgien steht dem Königreich einmal mehr eine schwierige Regierungsbildung bevor. Die flämischen Nationalisten (N-VA) sind nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen trotz deutlicher Verluste stärkste Kraft, der rechtsextreme Vlaams Belang kann jedoch kräftig zulegen. Die Zukunft des liberalen Premierministers Charles Michel ist ungewiss. Nach Auszählung der Stimmen aus rund 6500 von gut 6700 Wahlkreisen steht die N-VA bei knapp 16,5 Prozent der Stimmen. Vor fünf Jahren waren es aber noch gut 20 Prozent. Vlaams Belang erreicht etwa 12 Prozent - ein Plus von etwa 8 Prozentpunkten.

+++ 01:05 Nahles: Timmermans soll Kommissionspräsident werden +++

Im Ringen um die Besetzung des Chefpostens der EU-Kommission pocht SPD-Chefin Andrea Nahles trotz Stimmenverlusten in Deutschland und auf europäischer Ebene auf den niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans. "Das europäische Gesamtergebnis verlangt nach klaren Antworten", sagt Nahles. "Der Klimawandel muss entschieden bekämpft werden - mit einer Politik, die gleichzeitig sozialen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit sicherstellt." Der Garant hierfür sei Timmermans. "Deshalb sind wir dafür, dass Frans Timmermans Kommissionspräsident wird."

Unter den 751 Abgeordneten des künftigen Europaparlaments wird die christdemokratische Europäische Volkspartei nach der ersten Parlamentsprognose zur Europawahl auf 173 Sitze kommen. Die Sozialdemokraten kämen demnach auf 147 Mandate.

+++ 00:51 SPD ändert Pläne für Pressekonferenz +++

Die SPD sagt eine für diesen Montag geplante Pressekonferenz mit dem Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und SPD-Chefin Andrea Nahles in der Berliner Parteizentrale ab. Sieling könne nicht nach Berlin kommen, das knappe Ergebnis erfordere seine Anwesenheit in Bremen, so ein Parteisprecher. Deshalb entfalle die für 11.15 Uhr vorgesehene Pressekonferenz. Allerdings werde die Parteiführung die Öffentlichkeit über die Beratungen in Präsidium und Vorstand im Anschluss am frühen Nachmittag im Willy-Brandt-Haus in Berlin informieren.

Der Druck auf SPD-Chefin Nahles wächst.

Die CDU ist erstmals in der Nachkriegsgeschichte bei einer Landtagswahl stärkste Kraft in Bremen. Laut Hochrechnung kommt sie auf 24,8 Prozent, die SPD auf 23,8 Prozent. Zulegen können die Grünen auf 16,6 Prozent und die Linke auf 10,2 Prozent. Die AfD erreichte 6,2, die FDP 6,0 Prozent. In Bremen ist nach starken SPD-Verlusten sowohl ein rot-rot-grünes Bündnis als auch eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP möglich.

+++ 00:38 Saarland: CDU siegt - SPD verliert massiv +++

Die CDU holt bei der Europawahl im Saarland trotz leichter Verluste die meisten Stimmen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt sie auf 32,5 Prozent der Stimmen. Das sind 2,5 Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014. Dahinter lande der Koalitionspartner SPD mit 23,1 Prozent. der damit zwar deutlich besser als auf Bundesebene abschneidet. Im Vergleich zur vorherigen Europawahl verlieren die Sozialdemokraten aber 11,3 Punkte.

+++ 00:27 Prognose: Salvinis Lega gewinnt in Italien +++

Bei der Europawahl in Italien triumphiert die rechte Lega von Matteo Salvini Prognosen zufolge. Die Lega erreicht zwischen 27 und 31 Prozent der Stimmen, wie aus Nachwahlbefragungen für den Sender Rai hervorgeht. Der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, muss einen schweren Rückschlag hinnehmen - und bleibt möglicherweise sogar hinter den überraschend starken Sozialdemokraten der PD zurück.

+++ 00:05 Slowenien: Sieg für oppositionelle Rechte +++

In Slowenien gewinnt die oppositionelle rechtsnationale SDS die Europawahl. Die Partei des früheren Ministerpräsidenten Janez Jansa erringt im Bündnis mit der kleineren rechten SLS drei von acht slowenischen Sitzen im Europaparlament, berichtet die Nachrichtenagentur STA. Die Liste Marjan Sarec des gleichnamigen Ministerpräsidenten und die mit ihm koalierenden Sozialdemokraten schicken je zwei Abgeordnete nach Brüssel. Die konservative Partei NSi kommt auf ein Mandat.

+++ 23:51 Brexit-Partei klar stärkste Partei in Großbritannien +++

Bei der Europa-Wahl in Großbritannien liegt die EU-feindliche Brexit-Partei ersten Ergebnissen zufolge mit 31,5 Prozent vorne. Die konservativen Tories der zurückgetretenen Premierministerin Theresa May fallen demnach auf 7,5 Prozent zurück, wie die BBC nach der Auszählung von mehr als zehn Prozent der Stimmen meldet. Die Konservativen kommen damit auf den fünften Platz nach den pro-europäischen Liberaldemokraten, der Labour-Partei und den Grünen.

+++ 23:36 CSU knackt in Bayern die 40-Prozent-Marke +++

Die CSU holt bei der Europawahl in Bayern 40,7 Prozent der Stimmen. Nach dem vorläufigen Endergebnis kann sich die Partei von Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber damit im Vergleich zur Europawahl 2014 leicht um 0,2 Prozentpunkte verbessern. Zweitstärkste Kraft in Bayern werden die Grünen mit 19,1 Prozent, die SPD stürzt auf 9,3 Prozent ab.

+++ 23:26 Liberale Vestager will EU-Kommissionspräsidentin werden +++

Nach den Zugewinnen der Liberalen bei der Europawahl äußert die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager klare Ansprüche auf den Kommissionschefposten. "Es wäre merkwürdig, in Debatten mit Kandidaten teilzunehmen, die diesen Anspruch haben, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dieselben Ambitionen habe - also ja", sagt Vestager der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob sie nun ihren Hut für das Amt offen in den Ring werfe. Es sei nun wahrscheinlich, dass auch Kandidaten für den Posten auftauchten, die bislang nicht öffentlich angetreten seien, so Vestager weiter. Die Dinge würden in den kommenden Tagen eher intransparent ablaufen. "Leute werden mit Leuten sprechen, die mit Leuten sprechen..."

