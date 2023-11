Angesichts antisemitischer Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen kommt aus der CDU die Forderung, dies durch eine Änderung des Bundesrechts bis hin zum Grundgesetz zu verhindern. "Nach diesen Ausrufen, nach diesen Plakaten müssen wir über eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit, also eines Grundrechtes, nachdenken", sagt das Bundesvorstandsmitglied Serap Güler dem Berliner "Tagesspiegel". "Veranstaltungen, bei denen antisemitische und anti-israelische Parolen zu erwarten sind, sollten verboten werden dürfen."

+++ 04:06 Saudi-Arabien plant Gaza-Gipfel +++

Saudi-Arabien will in den kommenden Tagen Gipfeltreffen arabischer, islamischer und afrikanischer Staaten ausrichten, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu erörtern. "Diese Woche, in den nächsten Tagen, wird Saudi-Arabien einen arabischen Krisengipfel in Riad einberufen", sagte der Investitionsminister Khalid Al-Falih auf einem Wirtschaftsforum in Singapur. Auch Treffen mit afrikanischen sowie weiteren islamischen Staaten seien geplant. "Kurzfristig besteht das Ziel dieser drei Gipfeltreffen und anderer Zusammenkünfte unter der Führung Saudi-Arabiens darin, auf eine friedliche Lösung des Konflikts hinzuarbeiten."

+++ 03:03 Baerbock bestätigt: 200 Deutsche haben Gaza verlassen +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bestätigt die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen. "Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza", schreibt die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter). Sie ergänzt: "Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung." Die Bundesregierung arbeite "weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann".

+++ 02:03 Israels Militär: 100 Tunneleingänge zerstört +++

Seit Beginn des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben 14.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Unter anderem seien in dem vergangenen Monat mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört und zahlreiche Hamas-Kommandeure getötet worden, sagt Militärsprecher Daniel Hagari am späten Abend. Zudem hätten israelische Einheiten über 4000 Waffen zerstört, viele seien in Moscheen, Kindergärten und Wohngebieten versteckt gewesen. "Das ist ein Beweis für den zynischen Missbrauch von Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas", sagt Hagari.

+++ 01:10 USA wollen Ruhe an Israels Grenze zum Libanon +++

Der US-Gesandte und Vermittler Amos Hochstein hat bei einem überraschenden Besuch im Libanon die "Wiederherstellung der Ruhe an der Südgrenze" zu Israel gefordert. Sie sei "von größter Bedeutung für die Vereinigten Staaten", so Hochstein nach einem Treffen mit dem libanesischen Parlamentssprecher Nabih Berri. Es sollte sowohl für den Libanon als auch für Israel "höchste Priorität" haben. "Die USA wollen nicht, dass der Konflikt in Gaza eskaliert und sich auf den Libanon ausweitet", sagt Hochstein bei der Pressekonferenz in der Hauptstadt Beirut.

+++ 00:02 Gaza: Ärzte ohne Grenzen melden Tod von Mitarbeiter +++

Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen ist nach Angaben der Hilfsorganisation im Gazastreifen getötet worden. "Heute trauern wir um eines unserer Teammitglieder in Gaza, Mohammed Al Ahel, der zusammen mit mehreren Mitgliedern seiner Familie am 6. November getötet wurde", teilt die Organisation am Abend auf der Plattform X mit und fordert einen "sofortigen und bedingungslosen" Waffenstillstand. Al Ahel war demnach ein Labortechniker der Organisation. Das Haus seiner Familie soll den Angaben nach bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden sein. Das israelische Militär äußert sich bislang nicht.

+++ 23:30 Pentagon: 40 Angriffe auf US-Basen aus Syrien und Irak +++

Pro-iranische Milizen haben nach Angaben des Pentagons seit Mitte Oktober in mindestens 40 Fällen US-Militärstützpunkte angegriffen - davon 22 Mal im Irak und 18 Mal in Syrien. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen seien nicht erfolgreich gewesen und es habe "keine ernsthaften Verletzungen" von US-Soldaten gegeben, sagt eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums. Ende Oktober hatten die USA im Osten Syriens mit Luftangriffen auf die Attacken reagiert.

