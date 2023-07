Russlands Außenminister Sergej Lawrow wirft dem Westen vor, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung zu erzeugen. "Die USA und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben", sagt Lawrow in einem Interview mit dem russischen Internetportal lenta.ru. Russland könne nicht ignorieren, dass die F-16-Kampfjets, die der Westen an die Ukraine liefern wolle, potenziell Atomwaffen tragen können, so der russische Chefdiplomat.

+++ 03:31 Selenskyj zufrieden mit neuen Waffenzusagen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert zufrieden auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius. "Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie", erklärte er am Abend in seiner täglichen Videoansprache über die Lieferzusagen westlicher Partner. Zudem habe die Ukraine feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines NATO-Beitritts erhalten. Die Ukraine sei als Gleicher unter Gleichen behandelt worden, betonte Selenskyj. Die Sicherheitsgarantien der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte seien das Fundament für bilaterale Abkommen mit den stärksten Nationen der Welt, versicherte er in seiner im Zugabteil aufgenommenen Rede.

+++ 02:37 Bürgermeister: Mindestens ein Toter bei Angriff auf Kiew +++

Die Ukraine meldet einen tödlichen Luftangriff auf ihre Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko teilt auf Telegram mit, dass im Bezirk Podilsky bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus eine Leiche gefunden worden sei. Weitere Menschen seien verletzt worden.

+++ 01:50 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz kritisiert NATO +++

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, kritisiert die NATO für das Ausbleiben einer Beitritts-Einladung für die Ukraine nach dem Ende des russischen Angriffskriegs. "Es gibt die Angst, dass es durch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Richtung eines neuen Weltkriegs gehen könnte", sagt Heusgen im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ich glaube, da spielt Vorsicht und Zurückhaltung eine Rolle aus der Sorge heraus, dass schon eine Einladung für eine spätere Mitgliedschaft als Eskalation des Konflikts von Nato-Seite gesehen wird." Die Realität sei aber eine andere: "Es ist Wladimir Putin, der immer wieder eskaliert."

+++ 00:52 Moskau feuert kritischen General +++

Der Oberbefehlshaber der russischen 58. Armee, Iwan Popow, bestätigt seine Entlassung durch das Verteidigungsministerium in Moskau. In einer Sprachnachricht, die am Mittwoch auf dem Telegram-Kanal des Duma-Abgeordneten Andrej Guruljow veröffentlicht wurde, wendet sich Popow an die Soldaten und erklärt, er sei wegen seiner Kritik an der ineffizienten Kriegsführung seines Postens enthoben worden: "Ich habe die Aufmerksamkeit auf die größte Tragödie des modernen Kriegs gelenkt - auf das Fehlen der Artillerieaufklärung und -bekämpfung und die vielfachen Toten und Verletzten durch die feindliche Artillerie." Danach habe sich das Verteidigungsministerium seiner entledigt. Die 58. Armee ist im Süden der Ukraine stationiert und an den Kämpfen in der Region Saporischschja beteiligt.

+++ 23:45 Biden: Ukraine braucht vor allem Artilleriegeschosse +++

Im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland kommt es nach den Worten von US-Präsident Joe Biden derzeit nicht prioritär auf Raketen größerer Reichweite von den USA an. Auf die Frage einer Reporterin, ob er darüber nachdenke, der Ukraine Raketen vom Typ ATACMS bereitzustellen, sagte Biden am Mittwoch: "Ja, aber sie haben jetzt das Äquivalent von ATACMS. Was wir vor allem brauchen, sind Artilleriegeschosse und die sind knapp. Wir arbeiten daran." Biden äußerte sich am Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius vor der Weiterreise nach Finnland.

+++ 22:08 Russland: NATO kehrt zu Machenschaften wie im Kalten Krieg zurück +++

Der NATO-Gipfel hat nach russischer Darstellung gezeigt, dass die Allianz zu den Machenschaften wie im Kalten Krieg zurückkehrt. Man werde die Ergebnisse des Treffens in Vilnius genau analysieren, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Moskau. "Zusätzlich zu den bereits getroffenen Entscheidungen werden wir die militärische Organisation und das Verteidigungssystem des Landes weiter stärken."

+++ 21:27 Ukraine: Fortschritte bei Bachmut +++

Das ukrainische Militär ist auf die Südflanke von Bachmut vorgedrungen und hat neu eingenommene Stellungen gefestigt, sagt die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar. "Wir haben heute offensive Operationen in Richtung der Südflanke von Bachmut durchgeführt. Unsere Verteidiger sind dabei, die eroberten Stellungen zu festigen", schreibt Maliar auf Telegramm. Sie fügt hinzu, dass die ukrainischen Truppen in der Nähe von Kupjansk, Lyman, Awdijiwka und Marjinka russische Vorstoßversuche abwehren.

+++ 20:53 Selenskyj erteilt Gebietsabtretungen an Russland erneut eine Absage +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilt Gebietsabtretungen an Russland erneut eine Absage. "Sogar wenn es nur ein Dorf ist, in dem nur ein Opa lebt", betont er nach dem NATO-Gipfel in Vilnius. Er sei davon überzeugt, dass weder Bundeskanzler Olaf Scholz noch US-Präsident Joe Biden in dieser Frage "Verrat" an Kiew verüben werden. Auch "irgendein eingefrorener Konflikt" sei für die Ukraine weiter keine Option. "Das wird es niemals geben", sagt Selenskyj. Seine Position sei den Partnern sehr gut bekannt.

+++ 20:09 Erdogan: Schwedische NATO-Ratifizierung Oktober im Parlament +++

Die Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts durch das türkische Parlament dürfte frühestens im Oktober stattfinden. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt auf dem NATO-Gipfel, der entsprechende Entwurf werde mit dem Beginn der nächsten Sitzungsperiode ins Parlament eingebracht. Dieses geht Ende dieser Woche auseinander und tritt im Oktober wieder zusammen.

