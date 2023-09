Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nach Angaben Südkoreas auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Putin in Russland eingetroffen. Es gebe Hinweise, dass der Privatzug Kims am Dienstagmorgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe, teilt das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagt, das Treffen Putins mit Kim werde im Fernen Osten Russlands stattfinden. Wo genau, werde aber noch nicht gesagt, sagt der Kremlsprecher laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Es werde vor einem offiziellen Abendessen Treffen der beiden Delegationen und Einzelgespräche geben.

+++ 04:09 "Wird sehr kompliziert gemacht": Iris Berben über Hilfe für Ukrainer +++

Die Schauspielerin Iris Berben hat neun Monate lang eine dreiköpfige Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine beherbergt. Inzwischen habe sie für die Mutter und deren dreijährigen Sohn sowie deren Großmutter eine kleine Wohnung gefunden, erzählt Berben beim Ständehaus Treff der "Rheinischen Post". Die Familie habe sie nicht bei sich zuhause, sondern in ihrer Wohnung in Potsdam untergebracht. Gefunden habe sie die Flüchtlingsfamilie über ihre langjährige ukrainische Maskenbildnerin. Die Wege, um geflüchteten Menschen zu helfen, seien in Deutschland "sehr, sehr mühsam", sagt Berben. Viele Geflüchtete wollten arbeiten, integriert werden und auch in der Gesellschaft mithelfen. "Und es wird schon auch extrem kompliziert gemacht."

+++ 03:09 Kim bereits im Panzerzug unterwegs +++

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un befindet sich am frühen Morgen in einem gepanzerten Zug auf dem Weg nach Russland, wo er den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen will. Kim sei am Sonntagnachmittag mit dem Zug in die Russische Föderation aufgebrochen und werde von hochrangigen Vertretern der Regierung, der Kommunistischen Partei und des Militärs begleitet, meldet die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Ob der Zug die Grenze zu Russland bereits überquert hat, gibt KCNA nicht bekannt. Der südkoreanische Fernsehsender YTN berichtet, dass die Regierung in Seoul mit einem Treffen der beiden Staatschefs "ungefähr" am Mittwoch rechne.

+++ 02:11 Krim-Brücke für Verkehr gesperrt +++

Der Verkehr auf der Krim-Brücke ist vorübergehend eingestellt, teilt der von Russland eingesetzte Betreiber der Brücke mit. Einen Grund für die Aussetzung nennt die Verwaltung in der Mitteilung auf ihrem Telegram-Kanal nicht. Die Krim-Brücke war in den vergangenen Monaten vermehrt Ziel von Drohnenangriffen aus der Luft und vom Meer aus.

+++ 01:12 Selenskyj fordert von Bürgern Fokus auf den Krieg +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft die Ukrainer auf, sich auch 18 Monate nach Beginn der russischen Invasion voll und ganz auf die Kriegsanstrengungen zu fokussieren. "Obwohl heute der 565. Tag dieses Krieges ist, muss jeder Einzelne wie in den ersten Tagen auf die Verteidigung des Staates konzentriert sein", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Russland hofft nicht auf den Sieg. Der Feind hofft nur, dass wir dem Ganzen nicht stand halten werden. Die Ukraine muss standhaft bleiben. Alles, was uns stärkt, ist eine Priorität, die einzige Priorität. Es darf keine Nachlässigkeit geben. Wir werden niemandem erlauben, die Ukraine zu schwächen."

+++ 00:07 Selenskyj nach Treffen mit Baerbock zuversichtlich +++

Nach dem Treffen mit Bundesaußenministerin Baerbock in Kiew zeigt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Bezug auf weitere deutsche Militärhilfe zuversichtlich. "Es ist wichtig, dass Partner die Bedürfnisse unseres Staates und unserer Soldaten sowie über den Schutz unserer Energieinfrastruktur hören", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Abend. "Ich bin zuversichtlich, dass es Ergebnisse geben wird."

+++ 23:09 Statue von sowjetischem Tscheka-Gründer in Moskau enthüllt +++

In Moskau ist vor dem Sitz des russischen Auslandsnachrichtendiensts SWR eine neue Statue des vor fast hundert Jahren gestorbenen Feliks Dzierzynski aufgestellt worden, des Gründers der gefürchteten sowjetischen Geheimpolizei Tscheka. SWR-Chef Sergej Naryschkin bezeichnete Dzierzynski bei der Einweihung der Statue am Montag als "selbstlosen, hingebungsvollen und entschlossenen Menschen" und als "Symbol seiner Zeit und Beispiel für ungetrübte Ehrlichkeit". Die Platzierung der Statue ist ein weiteres Zeichen der Aufwertung der Sowjetzeit durch den russischen Staat.

+++ 22:09 Baerbock erklärt Berlins Zögern bei Taurus-Lieferungen +++

Außenministerin Baerbock bittet die Ukraine nach ihrem Besuch in Kiew bei der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern erneut um Geduld. Man habe bei anderen Waffenlieferungen gesehen, "dass Systeme mit anderen nicht automatisch integriert arbeiten können", sagt die Grünen-Politikerin in den ARD-"Tagesthemen". Bei den Marschflugkörpern sei es daher "wichtig, dass wir alle Details klären, bevor wir Dinge final versprechen". Dem ZDF-"heute journal" sagt Baerbock: "Das sind hochmoderne Waffensysteme, deswegen muss da jede Einzelheit stimmen und da sind wir gerade mit Hochdruck dran." Auf die militärische Situation und die Gegenoffensive der Ukraine angesprochen, sagt Baerbock in der ARD, es käme auf jeden Tag an. "Jeden Tag seit über 560 Tagen leben Menschen in Gefangenschaft".

