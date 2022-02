Der japanische Unternehmer und Milliardär Hiroshi Mikitani kündigt eine Spende an die Ukraine in Höhe von knapp acht Millionen Euro an. "Meine Gedanken sind bei Ihnen und dem ukrainischen Volk", schreibt Mikitani in einem Brief an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er gebe eine Milliarde Yen für humanitäre Hilfe für ukrainische "Opfer der Gewalt". "Ich glaube, dass die Zerschlagung einer friedlichen und demokratischen Ukraine durch ungerechtfertigte Gewalt eine Herausforderung für die Demokratie darstellt", fährt Mikitani fort.

+++ 04:31 Ex-Präsident Estlands macht Deutschland schwere Vorwürfe +++

Der frühere Präsident Estlands, Toomas Hendrik Ilves, wirft Deutschland vor, die von Russland ausgehende Bedrohung für andere Länder lange nicht ernst genommen zu haben. Insbesondere die baltischen Staaten hätten schon lange vor russischen Aggressionen gewarnt, sagt Ilves dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch "wir wurden als paranoide, russophobe Esten abgetan". Estland sei bereits 2007 massiven Cyberangriffen ausgesetzt gewesen, sagt Ilves weiter. Die Bundesregierung habe das aber nicht geglaubt. "Stattdessen haben wir herablassende Ratschläge von Leuten zu bekommen, die nie unter sowjetischer Herrschaft gelebt haben und ganz anders von Russland behandelt werden als wir."

+++ 03:59 Depot mit radioaktiven Abfällen in Kiew getroffen +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Medienberichten ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen worden. Die Deponie, eine Zweigstelle des Unternehmens Radon Union, sei von mehreren russischen Granaten getroffen worden, berichtete unter anderem der Sender "Kanal 2". Nach ersten Messungen besteht "keine Bedrohung für die Bevölkerung außerhalb der Schutzzone", heißt es.

+++ 03:23 Elon Musk aktiviert Satelliten-Dienst Starlink in der Ukraine +++

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt die Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink. "Der Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv. Weitere Terminals unterwegs", twittert Musk. Er kommt damit einer entsprechenden Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vize-Premier Mychajlo Fedorow, nach. Dieser hatte sich über Twitter direkt an Musk gewandt. In Reaktion auf Musks Antwort bedankt sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei "jedem", der die Ukraine unterstütze.

+++ 02:39 Gasleitung bei Charkiw explodiert +++

Im Verlauf schwerer Kämpfe rund um die Stadt Charkiw gehtt in der Nacht eine Gasleitung nach einer Explosion in Flammen auf. Nach Darstellung der ukrainischen Agentur Unian wurde die Leitung von russischen Truppen gesprengt. Dies lässt sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

+++ 01:55 Polen: Baltische Staaten und Polen vielleicht das nächste Ziel Putins +++

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warnt vor Angriffen Russlands auf die Ostflanke der Nato. "Das nächste Ziel könnten die baltischen Staaten, Polen, Finnland oder andere Länder an der Ostflanke sein. Putin will das Russische Reich wiederherstellen. Das muss uns allen Sorge bereiten", sagt Morawiecki den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Er glaube aber nicht, dass sich der Krieg in der Ukraine schon heute auf Europa ausweiten werde. Die Nato sei das stärkste Militärbündnis, das die Welt jemals gesehen habe. "Wir sollten zusammenhalten, die Verteidigungsausgaben entscheidend erhöhen, dann sind wir sicher." Sein Land sei bereit Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen

+++ 01:31 Ukrainischer Botschafter nennt deutsche Waffenlieferungen historisch +++

Der ukrainische Botschafter in Berlin würdigt die Entscheidung der Bundesregierung über Waffenlieferungen an die Ukraine als historischen Schritt. "Wir sind froh, dass Deutschland endlich diese 180-Grad-Wende vollzogen hat", sagt Botschafter Andrij Melnyk der dpa. "Ich habe meinen deutschen Freunden und der Bundesregierung immer gesagt, dass sie die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine nicht lange ertragen werden, ohne zu reagieren und umzusteuern." Lange Zeit sei er mit seinen Mahnungen "nicht ernstgenommen" worden. "Endlich sind die Deutschen erwacht und haben begonnen, richtig zu handeln."

+++ 01:01 Ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen +++

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach Medienberichten weiterhin vielerorts schweren Angriffen der russischen Armee "aus allen Richtungen" ausgesetzt. Dem Gegner werde jedoch "entschlossener Widerstand" entgegengesetzt, heißt es in einer verbreiteten Mitteilung der ukrainischen Armee. Nach dieser Darstellung wurde unter anderem ein schwerer russischer Angriff bei Charkiw abgeschlagen. Bei Cherson im Süden sei dagegen russischen Einheiten nach erbitterten Kämpfen ein Vorstoß gelungen. Auch in der Region Luhansk tobten demnach schwere Kämpfe. Auch in der Hauptstadt Kiew dauerten die Kämpfe in den Außenbezirken an.

+++ 00:18 Macron warnt Lukaschenko vor Stationierung russischer Atomwaffen +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko davor, Russland die Stationierung von Atomwaffen auf belarussischem Boden zu erlauben. Das teilt der Elysée-Palast nach einem Telefonat der beiden Staatsmänner mit. Darin hatte Macron Lukaschenko aufgefordert, so schnell wie möglich den Abzug der russischen Truppen von seinem Boden zu veranlassen.

+++ 23:43 Russland sperrt Luftraum für EU-Staaten +++

Russland hat seinen Luftraum für Flugzeuge aus einer Reihe von EU-Staaten geschlossen. Nach einer Mitteilung der russischen Luftfahrtbehörde dürfen Maschinen aus Lettland, Estland und Litauen sowie Slowenien nicht mehr nach Russland einfliegen, wie die Agentur Tass berichtet. Damit werde auf entsprechende Schritte dieser Staaten reagiert.

Deutschland bereitet ebenfalls eine Sperrung seines Luftraums für russische Maschinen vor. Am Abend kehrten deutsche Maschinen aus dem russischen Luftraum zurück, offenbar in Erwartung einer Sperrung. Die Lufthansa erklärte, "aufgrund der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" würden Flüge nach Russland für sieben Tage ausgesetzt.

+++ 23:09 Westliche Verbündete schließen russische Banken aus Swift aus +++

Eine Gruppe westlicher Staaten hat den Ausschluss russischer Banken aus dem Finanztransfersystem Swift beschlossen. Das teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Alle russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, und, "soweit erforderlich", weitere russische Banken würden von Swift ausgeschlossen.

+++ 22:59 UN-Sicherheitsrat trifft sich am Sonntag +++

Der UN-Sicherheitsrat soll am Sonntag zum vierten Mal innerhalb einer Woche zu einer Dringlichkeitssitzung wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zusammenkommen. Das Treffen des mächtigsten UN-Gremiums hat einen förmlichen Zweck: Der Rat wird darüber abstimmen, ob eine am Freitag von Russland blockierte Resolution, die sich gegen Moskaus Einmarsch richtet, an die Vollversammlung der Vereinten Nationen überstellt werden soll. Bei dieser sogenannten prozeduralen Abstimmung müssen 9 der 15 Mitglieder zustimmen - Vetos gibt es dabei nicht, weshalb die Annahme als sicher gilt.

+++ 22:33 Kiew erwartet schwere Luftangriffe +++

Die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" ruft die Bürger der Hauptstadt auf, sofort den nächsten Schutzraum aufzusuchen. Es würden schwere Luftangriffe erwartet.

+++ 22:26 Deutschland sperrt Luftraum für russische Maschinen +++

Die Bundesregierung bereitet eine Sperrung des deutschen Luftraums für russische Maschinen vor. Bundesverkehrsminister Volker Wissing befürworte die Sperrung und habe angeordnet, alles dafür vorzubereiten, teilt sein Ministerium mit. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen EU-Länder ihren Luftraum schließen werden", sagt ein EU-Diplomat.

+++ 22:02 Lufthansa meidet russischen Luftraum +++

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fliegt die Lufthansa zunächst nicht mehr nach oder über Russland. Aufgrund "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" gelte dies für sieben Tage, teilt der Konzern mit. Flüge nach Russland werden demnach ausgesetzt. "Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen." Zuvor waren bereits mehrere deutsche Russland-Flüge umgekehrt.

+++ 21:54 Klitschko: Die Nacht wird schwierig +++

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt ist nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko "kompliziert und angespannt". "Die Nacht wird schwierig", schreibt er im Nachrichtenkanal Telegram. "Der Feind ist nicht in die Stadt eingedrungen, aber in Kiew operieren Sabotagegruppen." Das Militär und die Strafverfolgungsbehörden würden "Saboteure neutralisieren".

+++ 21:46 Selenskyj wirft Russland "Genozid" vor +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj schreibt bei Twitter, der UN-Sicherheitsrat müsse Russlands Handlungen als "Genozid" einstufen. Zudem sollte Russland das Stimmrecht im UN-Sicherheitsrat entzogen werden. Zuvor hatte Selenskyj mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen. Putin hat seinen Überfall auf die Ukraine mit einem angeblich im Donbass verübten "Genozid" begründet.

+++ 21:32 Youtube schränkt russische Staatsmedien ein +++

Youtube hat mehrere russische Staatsmedien auf der Videoplattform spürbar eingeschränkt. "Wir pausieren die Monetarisierung einer Reihe von Kanälen auf Youtube, einschließlich mehrerer russischer Kanäle, die mit den jüngsten Sanktionen in Verbindung stehen", sagt ein Sprecher des Dienstes. Die Einschränkungen betreffen vor allem das russische Auslandsfernsehprogramm RT, das bis 2009 "Russia Today" hieß. RT wird unter anderem gezielte Desinformation wie die Verbreitung von Verschwörungstheorien sowie die Rechtfertigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorgeworfen.

+++ 21:29 NGO: Bereits mehr als 3000 Festnahmen bei Demos in Russland +++

Bei Protesten gegen den russischen Überfall auf die Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern bereits mehr als 3000 Menschen festgenommen worden. Seit Donnerstag habe es mindestens 3052 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen gegeben, erklärt die Nichtregierungsorganisation OVD-info. Trotz eines strikten Demonstrationsverbots gehen seit Tagen immer wieder Menschen in Russland aus Protest gegen die Invasion auf die Straße.

Die russischen Behörden gehen - wie hier in St. Petersburg - mit Brutalität gegen jegliche Kritik an der von Putin befohlenen Invasion vor. (Foto: AP)

+++ 21:11 Nach US-Angaben haben Russen mehr als 250 Raketen abgefeuert +++

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben eines ranghohen Vertreters des US-Verteidigungsministeriums bis Samstagnachmittag (MEZ) mehr als 250 Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Es habe sich zumeist um Kurzstreckenraketen gehandelt, sagt der Vertreter des Pentagons in einem Briefing für Journalisten. Die russischen Streitkräfte hätten inzwischen "mehr als 50 Prozent" ihrer zusammengezogenen Kampftruppen auf ukrainischem Gebiet. Russland habe rund um die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten zusammengezogen. (Mehr dazu unten, 20.21 Uhr)

Von Russland aus rollen Raketenwerfer in die Ukraine. (Foto: imago images/SNA)

