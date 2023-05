In den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy sind ukrainischen Medienberichten zufolge Explosionen zu hören. "Die Luftabwehrsysteme sind im Einsatz", schreibt die Kiewer Regionalverwaltung auf Telegram. "Ruhe bewahren! Bleibt in den Schutzräumen, bis der Luftalarm vorbei ist!"

+++ 04:14 Luftalarm in der gesamten Ukraine +++

In der gesamten Ukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste Luftalarm ausgelöst. In der Region Kiew droht offiziellen Angaben zufolge ein Raketenangriff. "Drohender Raketenangriff!", schreibt die Kiewer Regionalverwaltung auf dem Nachrichtendienst Telegram. "Bleiben Sie in den Schutzräumen." Stabschef Andrij Yermak warnt davor, die ukrainische Luftabwhr nicht zu kompromittieren. "Achten Sie auf Ihre Sicherheit, machen Sie die Arbeit der Luftabwehr nicht publik."

+++ 03:57 Beatles-Lied soll Solidarität mit Ukraine während ESC zeigen +++

Aus Solidarität mit dem eigentlichen Gastgeber Ukraine ruft eine Kampagne anlässlich des Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool zum gemeinsamen Singen im Internet und im realen Leben auf. Chöre, Musiker und die Öffentlichkeit sollen den bekannten Song "With A Little Help From My Friends" der legendären Band Beatles, die aus der nordwestenglischen Stadt stammt, aufnehmen und hochladen, betont HelpUkraineSong. Dies sei "die perfekte Möglichkeit", dem Land angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs Unterstützung auszudrücken, so die Organisatoren.

+++ 23:29 Bürgermeister: Explosionen in Pawlohrad +++

In der ukrainischen Stadt Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk haben sich mehrere Explosionen ereignet. Das berichtet der Bürgermeister der Stadt Anatolij Werschina. Die Behörden rufen die Bürger dazu auf, an sicheren Orten zu bleiben, bis es Entwarnung gibt.

+++ 22:00 Papst deutet geheime Friedensmission an - und hat in Ungarn "nicht über Rotkäppchen geredet" +++

Papst Franziskus hat vage angedeutet, dass der Vatikan mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an einer Friedensinitiative beteiligt ist. "Alle wollen einen Weg zum Frieden. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Derzeit läuft eine Mission, die aber noch nicht öffentlich ist", sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Rückflug von seiner Ungarn-Reise vor Journalisten. Weitere Details nennt er nicht. "Wenn es so weit ist, kann ich mich dazu äußern". Der 86-Jährige hat am Wochenende den Metropoliten Hilarion von Budapest und Ungarn getroffen, der früher Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats und ein Vertrauter von Patriarch Kyrill war. "Sie können sich vorstellen, dass wir bei dem Treffen nicht über Rotkäppchen geredet haben, sondern über alles", erläutert Franziskus. Mit Kyrill, der den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verteidigt, will sich der Papst schon länger treffen.

+++ 21:25 Ukraines Armeechef berät sich mit NATO-Oberbefehlshaber +++

Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj hat sich mit dem Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, Christopher Cavoli, beraten. Er habe den US-General ausführlich über die Lage entlang der Fronten in der Ukraine informiert, teilt Saluschnyj auf Telegram mit. "Ich habe mögliche Szenarien, Bedrohungen und Voraussetzungen für unsere zukünftigen Aktionen beschrieben". Saluschnyj macht dabei keine Angaben zum Ort des Treffens. Experten gehen davon aus, dass sich die Ukraine aktuell auf eine Frühjahrsoffensive zur Rückeroberung besetzter Gebiete vorbereitet. Bei der Unterredung habe er Cavoli über die Notwendigkeit informiert, der Ukraine eine breite Palette an Waffen und Luftabwehrsystemen zur Verfügung zu stellen, die "zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Bekämpfung der russischen Aggression beitragen würden."

