Für Lieferungen von Gas, Kohle und Öl sind aus Deutschland seit 2014 rund 170 Milliarden Euro nach Russland überwiesen worden. Der Großteil davon entfiel auf Importe von Rohöl und Erdgas, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hervorgeht.

+++ 04:56 UN-Experten zerpflücken russisches Mediengesetz +++

Russlands neues Mediengesetz setzt seine Bürger unter eine Informationssperre über den Krieg in der Ukraine, erklären drei unabhängige UN-Experten vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. "Das Gesetz setzt Russland unter eine totale Informationssperre über den Krieg und gibt damit der Desinformation und Fehlinformation ein offizielles Gütesiegel", so die als Sonderberichterstatter bekannten Experten Irene Khan, Clement Voule und Mary Lawlor. Die Experten fordern die neu eingerichtete internationale Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats auf, angebliche Verstöße gegen die Meinungs- und Medienfreiheit durch Russland zu untersuchen.

+++ 04:26 FDP-Politiker: Gazprom soll Gasspeicher in Deutschland abgeben +++

Aus der FDP kommt ein Vorstoß, dass der russische Staatskonzern Gazprom seine Gasspeicher in Deutschland abgeben soll. "Es kann nicht sein, dass Russland der größte Gaslieferant ist und gleichzeitig große Speicher in Deutschland besitzt, hier muss dringend eine Trennung vorgenommen werden", sagt Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 04:00 Russische Armee kontrolliert 70 Prozent der Separatistenregion Luhansk +++

Der Leiter der staatlichen ukrainischen Verwaltung in der von Russland unterstützten Separatistenregion Luhansk, Sergej Gaidai, erklärt, dass die russische Armee 70 Prozent der Region kontrolliert. "Die Lage ist schwierig, überall wird geschossen", sagt er und fügt hinzu, dass zivile Infrastrukturen wie Schulen, Krankenhäuser und Kindergärten kontinuierlich angegriffen werden.

+++ 03:32 USA: Russland verstößt gegen Grundsätze der nuklearen Sicherheit +++

Die Vereinigten Staaten beschuldigen Russland, gegen die Grundsätze der nuklearen Sicherheit zu verstoßen. Sie seien besorgt über den anhaltenden russischen Beschuss von Nuklearanlagen in der Ukraine, sagt die US-Energieministerin Jennifer Granholm auf Twitter. "Wir beobachten Berichte über Schäden an einer Forschungseinrichtung in Charkiw. Das kurzfristige Sicherheitsrisiko ist gering, aber der fortgesetzte russische Beschuss von Nuklearanlagen muss aufhören", so die Ministerin. Bisher seien noch keine Anzeichen für eine radiologische Freisetzung festgestellt worden.

+++ 02:59 Selenskyj richtet Appell an russische Mütter +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Appell an die Mütter russischer Soldaten gerichtet. "Schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Krieg in einem fremden Land", sagt Selenskyj in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Seine Botschaft richte sich vor allem an die Mütter von Wehrpflichtigen.

"Überprüfen Sie, wo Ihr Sohn ist. Und wenn Sie auch nur den geringsten Verdacht haben, dass Ihr Sohn in den Krieg gegen die Ukraine geschickt werden könnte, handeln Sie sofort", um zu verhindern, dass er getötet oder gefangen genommen wird, sagt der ukrainische Präsident. "Die Ukraine hat diesen schrecklichen Krieg nie gewollt", fügt Selenskyj hinzu. Sein Land werde sich aber gegen den russischen Angriff verteidigen.

+++ 02:38 Strom am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl läuft teils wieder +++

Technikern ist es am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl gelungen, einen Teil der Stromleitungen zu reparieren. Das berichtet die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Freitagabend unter Berufung auf den ukrainischen Betreiber.

+++ 01:53 Entwarnung nach Beschuss eines nuklearen Forschungszentrums +++

Nach dem von der Ukraine gemeldeten erneuten Beschuss eines nuklearen Forschungszentrums in der ostukrainischen Stadt Charkiw gibt das ukrainische Parlament Entwarnung. Es seien keine Schäden festgestellt worden, die den Zustand der nuklearen und Strahlensicherheit beeinträchtigten, hieß es in einer in der Nacht zu Samstag veröffentlichten Mitteilung zur Situation der Atomanlagen in der Ukraine. Die Strahlungssituation sei innerhalb der Norm.

+++ 01:26 7144 Zivilisten können am Freitag fliehen +++

Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilt, konnten am Freitag 7144 Zivilisten über humanitäre Korridore aus insgesamt vier Städten fliehen. Die Zahl sei deutlich niedriger als in den beiden Tagen davor. Selenskyj erhebt in seiner Ansprache erneut schwere Vorwürfe gegen Russland, da es sich weigere, Menschen aus der belagerten Stadt Mariupol herauszulassen. Man werde am Samstag erneut versuchen, Lebensmittel und Medikamente nach Mariupol zu liefern, so der Präsident.

+++ 01:00 Selenskyj erkennt neue "Phase des Terrors" +++

In seiner täglichen Videoansprache bezeichnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Entführung des Bürgermeisters von Melitopol, Iwan Fedorow, als einen Versuch Russlands, die offiziellen Stellen in der Ukraine auszuschalten. "Dies ist offensichtlich ein Zeichen der Schwäche der Invasoren. Sie haben keine Kollaborateure gefunden, die den Besatzern die Städte und die Macht überlassen. Deshalb sind sie in eine neue Phase des Terrors eingetreten, in der sie versuchen, Vertreter lokaler ukrainischer Behörden zu beseitigen."

+++ 00:43 USA fordern von Russland Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran +++

Die USA haben von Russland und dem Iran rasche Entscheidungen für die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran gefordert. Die Regierung in Washington glaube, dass das Abkommen von 2015 noch gerettet werden könne, sagt Außenamtssprecher Ned Price. Aber die dafür nötigen Entscheidungen müssten "an Orten wie Teheran und Moskau getroffen werden".

Russland hatte vergangene Woche "schriftliche Garantien" von den USA gefordert, dass die wegen des Einmarschs in der Ukraine verhängten Sanktionen gegen Russland nicht Moskaus Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran beeinträchtigen würden. Die Europäische Union, die in den Verhandlungen für eine Wiederbelebung als Vermittler zwischen Teheran und Washington fungiert, verkündete daraufhin eine "Pause" der Gespräche in Wien.

+++ 00:10 Neue US-Sanktionen gegen Oligarchen +++

Die USA haben weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und Mitglieder des engeren Kreises um Präsident Wladimir Putin beschlossen. Dazu gehörten zehn Mitglieder des Vorstands der VTB Bank, zwölf Abgeordnete der Duma und Mitglieder der Familie von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, teilt das US-Finanzministerium mit.

+++ 23:41 Britische Regierung sperrt Konten des FC Chelsea +++

Dem FC Chelsea drohen nach den harten Sanktionen gegen den russischen Klubbesitzer Roman Abramowitsch offenbar weitere finanzielle Schwierigkeiten. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, sollen Konten des Champions-League-Siegers eingefroren und Kreditkarten vorerst gesperrt worden sein. Hintergrund dafür soll sein, dass die Banken prüften, was dem Klub unter den von der britischen Regierung festgelegten Sanktionen möglich ist.

+++ 23:20 Unterstützung von Nordkoreas Raketenprogramm: Neue Sanktionen gegen Russland +++

Die US-Regierung hat wegen angeblicher Unterstützung von Nordkoreas Waffen- und Raketenprogramm Sanktionen gegen zwei Unternehmer und drei Firmen aus Russland verhängt. Sie hätten einem bereits mit Sanktionen belegten Nordkoreaner in Russland geholfen, Teile für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und Raketen anzukaufen, teilt das Finanzministerium mit. Nordkoreas andauernde Tests ballistischer Raketen verstießen gegen internationales Recht und stellten eine "große Bedrohung der globalen Sicherheit" dar, betont das Ministerium.

+++ 22:51 Wegen erlaubter Gewaltaufrufe: Russland verbietet Instagram +++

Russland will Instagram ab 14. März verbieten. Das teilt die russische Medienaufsicht "Roskomnadsor" am Abend mit. Hintergrund ist die Entscheidung der Instagram-Mutter Meta, in Ländern wie Armenien, Georgien, Ungarn, Polen, Russland und der Ukraine vorübergehend Gewaltaufrufe gegen Russland zu erlauben. Dazu gehören beispielsweise Forderungen nach dem Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin oder russischer Soldaten. Meta ist auch der Mutterkonzern von Facebook und Whatsapp. Den Zugang zu Facebook hat Russland vergangene Woche bereits blockiert. Wie es mit Whatsapp weitergeht, ist unklar.

+++ 22:24 Melnyk: Initiative zu Russland-Reise ging von Schröder aus +++

Die Initiative zu der Reise von Gerhard Schröder nach Russland ging nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, vom Altkanzler aus. "Ich darf im Moment keine Einzelheiten verraten", sagt Melnyk am Abend gegenüber "Bild". Der Vorschlag zu dieser Initiative sei in den vergangenen Tagen aber von Schröder gekommen und nicht auf Bitten der Ukraine erfolgt. "Es gibt nicht so viele Menschen weltweit und auch in Deutschland vielleicht, die diesen persönlichen Draht zu Herrn Putin haben", sagt Melnyk weiter. Auf die Frage zu den Resultaten der Gespräche sagt der Botschafter, "dass eventuell morgen wir auch direkt von Herrn Schröder hören werden", was die Ergebnisse des Treffens mit Kremlchef Wladimir Putin gewesen seien.

+++ 22:17 Evakuierungen laufen nur schleppend +++

Die Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften und belagerten Städten der Ukraine läuft weiter nur schleppend. Nach Angaben der ukrainischen Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk wurden den Tag über rund 3800 Menschen in Sicherheit gebracht, während Hunderttausende Menschen weiterhin in von russischen Truppen eingekesselten Städten wie Mariupol festsitzen. Aus den nordwestlich von Kiew gelegenen Vororten Butscha, Hostomel, Worsel und dem Dorf Kosarowytschi nördlich der Hauptstadt hätten Einwohner über humanitäre Korridoren fliehen können, sagte Wereschtschuk. Keine Evakuierungen seien in Isjum, Mariupol und Wolnowacha zustande gekommen.

