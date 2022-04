Der UN-Generalsekretär António Guterres sieht derzeit keine Chance für eine Unterbrechung der Kampfhandlungen in der Ukraine: "Im jetzigen Moment scheint eine globale Waffenruhe in der Ukraine nicht möglich", sagt Guterres. "Das war unser Appell aus humanitären Gründen, aber es scheint nicht möglich." Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths war zuvor zu Gesprächen nach Moskau und Kiew gereist, um die Möglichkeit eines "humanitären Waffenstillstands" im Ukraine-Krieg auszuloten.

+++ 04:39 OSZE und Europarat: Moskau muss Angriffe auf Gotteshäuser einstellen +++

Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats appellieren an Russland, Angriffe auf religiöse Stätten und Gotteshäuser in der Ukraine einzustellen. "Wir sind entsetzt über die Zerstörung religiöser Stätten und Gotteshäuser: Kirchen, Synagogen und Moscheen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Diese seien für die vielfältigen Religionsgemeinschaften in der Ukraine lebenswichtig, "mehr denn je in Krisenzeiten". Man fordere Russland daher auf, derartige Zerstörungen einzustellen, die zusammen mit der "wahllosen Tötung von Zehntausenden Zivilisten" Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten. Ende März hatte es aus Kiew geheißen, fast 60 Kirchen und Gotteshäuser anderer Religionen seien in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg zerstört oder beschädigt worden. Die meisten getroffenen Objekte seien orthodoxe Kirchen.

+++ 04:07 ESA stoppt Zusammenarbeit mit Russland bei "Luna"-Missionen +++

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stellt die europäische Raumfahrtagentur ESA die Zusammenarbeit mit Russland bei deren Mondmissionen "Luna" ein. Die Technologien, die die ESA mit den russischen Missionen mitschicken sollte, werden nun anderweitig ins All gebracht. Wie die ESA mit Sitz in Paris mitteilt, soll etwa ein Bohr- und Analysepaket nun mit Hilfe der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA auf den Mond fliegen.

+++ 03:24 Habeck: "Ausladung des Bundespräsidenten ist Ausladung Deutschlands" +++

Vizekanzler Robert Habeck hält die Absage der Ukraine an einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für problematisch. "Der Bundespräsident ist Deutschland. Und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Selenskyi eine Ausladung Deutschlands", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich muss es leider so sagen: Die ukrainische Seite hat einen diplomatischen Fehler gemacht." Auf die Frage, ob nun er oder Kanzler Olaf Scholz in die Ukraine reisen werden, sagt der Grünen-Politiker: "Jetzt sollten wir alle schnell zusehen, dass wir das Problem lösen und nicht eskalieren. Dafür wurden Telefone ja erfunden." Die gesamte Regierung stehe im ständigen Austausch mit der ukrainischen Regierung.

+++ 02:57 Ukrainische Piloten suchen Sponsoren für Kampfflugzeugkauf +++

Ukrainische Piloten starten offenbar eine Kampagne zum Kauf von Kampfflugzeugen für ihre Luftwaffe. "Kauf mir einen Kampfjet", heißt es in einem Video, auf das ukrainische Medien hinweisen. In dem Film steht ein Mann mit Sonnenbrille in Pilotenkleidung vor den Trümmern am Boden zerstörter ukrainischer Kampfflugzeuge. Er brauche ein Kampfflugzeug, um damit Panzer und Kriegsverbrecher zu vernichten, sagt er. Auf der zugehörigen Website werden Länder mit vorhandenen Flugzeugen sowjetischer Bauart vor allem aus dem ehemaligen Ostblock gelistet, denen Jets abgekauft werden könnten. Die Piloten seien auch bereit, das Fliegen mit Kampfjets westlicher Typen von der schwedischen JAS 39 Gripen bis hin zur US-amerikanischen F-35 zu lernen, heißt es in dem Video.

+++ 02:16 Kretschmer: "Würden bei Waffenlieferungen Linie überschreiten" +++

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht sich gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. "Wir würden eine Linie überschreiten, wenn wir Panzer oder Flugzeuge liefern oder gar eine Flugverbotszone einrichten. Diese Linie gilt es zu halten", sagt Kretschmer der "Rheinischen Post". Deutschland leiste enorm viel, dürfe aber nicht zur Kriegspartei werden. "Ich sehe mit großer Sorge, dass momentan stabile Leitplanken der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik sehr schnell eingerissen werden. Deutschland hat es bislang aus gutem Grund abgelehnt, Waffen in Kriegsregionen zu liefern", so der CDU-Politiker.

+++ 01:28 Russland: Besatzung von Raketenkreuzer "Moskwa" evakuiert +++

Moskau meldet, die vollständige Evakuierung der Besatzung des russischen Raketenkreuzers "Moskwa" ("Moskau"). Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die "Detonation von Munition infolge eines Brandes" zudem schwer beschädigt, berichtete die russische Agentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Brandursache werde untersucht, hieß es weiter. Wenige Stunden davor hatte es aus Kiew geheißen, der Raketenkreuzer sei von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden.

+++ 01:10 Britischer Staatssekretär fordert schwere Waffen von Berlin an Ukraine +++

Der britische Verteidigungsstaatssekretär James Heappey fordert Berlin auf, schwere Waffen an die Ukraine zu liefen. "Wenn der Übergang zu einer konventionellen Kriegsführung auf offenem Gelände kommt, dann braucht es gepanzerte Fahrzeuge und Kampfjets", sagt der Politiker der Konservativen Partei der "Welt". Er fordert für die nächste Kriegsphase die Lieferung von Präzisionsgeschützen an die Ukraine sowie schwere Waffen. Deutschland habe durch seine Kehrtwende bei den Verteidigungsausgaben sehr viel Geld zur Verfügung. "Dieser Moment ist eine riesige Chance für die euro-atlantische Sicherheit, die sich an die neue Lage anpassen muss", sagt Heappey.

+++ 00:42 Gouverneur berichtet von Bombardierung von Wohnvierteln in Charkiw +++

In Charkiw im Nordosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben vier Zivilisten durch russische Luftangriffe getötet worden. Mindestens zehn weitere seien verletzt worden, erklärt Regionalgouverneur Oleg Synegubow bei Telegram. Die "Besatzer" hätten erneut Wohnviertel von Charkiw bombardiert. Charkiw ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nur rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Stadt ist bereits seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar heftig umkämpft. Bisher gelang es den russischen Truppen nicht, sie einzunehmen.

+++ 00:11 Hofreiter: "Das Problem ist im Kanzleramt" +++

Anton Hofreiter kritisiert die Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei "RTL Direkt" sagt er: "Das Problem ist im Kanzleramt und Herr Scholz spricht von Zeitenwende, aber er setzt sie nicht ausreichend um", so der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag. Es brauche deutlich mehr Führung, sagt Hofreiter. "Insbesondere wenn man mit anderen europäischen Parlamentariern spricht, überall wird einem die Frage gestellt, wo bleibt eigentlich Deutschland und das ist nicht nur ein Problem für die Menschen in der Ukraine, das ist das Hauptproblem. Aber das ist auch ein Problem für uns. Wir verlieren grad massiv Ansehen bei all unseren Nachbarn". Der Grünen-Politiker fordert zudem, dass Deutschland schnellstmöglich schwere Waffen in die Ukraine liefern solle.

+++ 23:30 "Immer an Seite der Ukraine" - Selenskyj lobt Polen und Baltenländer +++

Ohne den deutschen Bundespräsidenten reisen Polens Präsident Andrzej Duda sowie die Staatschefs der drei baltischen Länder Litauen, Lettland und Estland nach Kiew und versichert der Ukraine ihre Solidarität. Bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sagen die Staatsoberhäupter der vier EU- und Nato-Staaten weitere Militärhilfe und humanitäre Unterstützung zu. Außerdem versprechen sie, sich für eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union einzusetzen. Selenskyj bedankt sich bei seinen Gästen für die Unterstützung und den Beistand. Polen, Litauen, Lettland und Estland seien immer Seite an Seite mit der Ukraine gestanden, sagt er nach dem Treffen.



+++ 23:11 Kiew: Russischer Kreuzer brennt nach ukrainischem Raketenangriff +++

Der russische Raketenkreuzer "Moskwa" ("Moskau") ist nach Angaben aus Kiew im Schwarzen Meer von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden. "Den Kreuzer 'Moskwa' traf irgendeine Überraschung - er brennt stark", sagt Präsidentenberater Olexij Arestowytsch in einem Interview. Das Kriegsschiff habe eine Besatzung von mehr als 500 Matrosen. Von russischer Seite gibt es bislang keine Bestätigung. Die "Moskwa" soll unter anderem an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel zu Kriegsbeginn vor knapp sieben Wochen beteiligt gewesen sein. Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, deutet in einem Beitrag in sozialen Netzwerken an, das Kriegsschiff sei mit einer Rakete des Typs Neptun getroffen worden.

+++ 22:26 Moskau verbietet 398 US-Abgeordneten die Einreise +++

Als Reaktion auf US-Sanktionen verhängt Russland ein Einreiseverbot gegen 398 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses. Es handele sich um eine Antwort auf die Ende März von der US-Regierung verkündeten Sanktionen gegen die russische Staatsduma vom 24. März, teilt das Außenministerium in Moskau mit. Auch 87 kanadische Senatoren wurden demnach auf die sogenannte russische Stop-Liste gesetzt. Angesichts immer neuer westlicher Sanktionen seien zudem auch aus Moskau weitere Gegenmaßnahmen geplant, heißt es.

+++ 22:10 Diese Waffen wollen die USA in die Ukraine liefern +++

Die USA wollen der Ukraine aus ihren Vorräten weitere Waffen und Munition im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar (740 Millionen Euro) liefern. Hier eine Auswahl der Systeme, die laut US-Verteidigungsministerium angedacht sind:

11 einst für Afghanistan bestimmte Hubschrauber russischer Bauart vom Typ Mi-17

200 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ M113

100 gepanzerte Allzweckfahrzeuge vom Typ Humvee

18 Feldhaubitzen vom Typ 155mm mit 40.000 Artilleriegeschossen

Schutzausrüstung für chemische, biologische und nukleare Vorfälle

300 unbemannte Drohnen vom Typ Switchblade

500 Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin sowie "Tausende" weitere panzerbrechende Waffen

30.000 Kombinationen aus schusssicheren Westen und Helmen

eine unbestimmte Zahl Antipersonenminen vom Typ Claymore M18A1

