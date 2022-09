Eine persönliche Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird unwahrscheinlicher. Wie mehrere Diplomaten in New York bestätigen, ist eine Resolution in Arbeit, die dem ukrainischen Staatsoberhaupt eine Ansprache bei dem politischen Großereignis per Video erlauben würde. Die von der Ukraine erwogene persönliche Teilnahme Selenskyjs an der Veranstaltung würde ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bei der Anreise bedeuten, heißt es. Es wäre das erste Mal seit Kriegsbeginn, das der Präsident des von Russland angegriffenen Landes mit einer Auslandsreise Schlagzeilen macht.

+++ 04:19 Xi Jingping trifft in Usbekistan auf Putin +++

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der usbekischen Stadt Samarkand eingetroffen. Dort wird er auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen, zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. China gibt Putin politische Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige des Krieges dar.

+++ 02:26 Panzerlieferungen: Ukraine dringt auf deutsche Führungsrolle +++

Zum Auftakt seines Deutschlandbesuchs fordert der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk von der Bundesregierung eine Führungsrolle bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. "Deutschland sollte seiner Führungsrolle gerecht werden und als erstes Land Kampfpanzer liefern", so Stefantschuk der Deutschen Presse-Agentur am nach seiner Ankunft in Berlin. "Ein Land wie Deutschland wartet nicht darauf, was andere tun."

+++ 01:20 Selenskyjs Wagen an Unfall beteiligt +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, scheibt Sprecher Serhij Nykyforow auf Facebook. Selenskyj sei von einem Arzt untersucht worden. "Es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt." Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuche die Umstände des Unfalls.

+++ 23:53 Estland und Deutschland schicken Ukraine weiteres Feldlazarett +++

Estland hat in Zusammenarbeit mit Deutschland ein weiteres Feldlazarett in die Ukraine entsandt. Das Projekt wird nach estnischen Angaben von Deutschland mit rund 7,7, Millionen Euro unterstützt. Wie das Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mitteilt, besteht das verlegbare Feldlazarett unter anderem aus acht medizinischen Spezialcontainern und mehreren Zelten. Es könne von einem geschulten Team innerhalb einer Stunde aufgebaut werden. Vollständig errichtet betrage die Größe des Krankenhauses etwa 425 Quadratmeter. Estland und Deutschland haben der Ukraine bereits im März ein in gemeinsamer Initiative gefertigtes Feldlazarett geliefert. Bislang sind darin estnischen Angaben zufolge fast 2000 Menschen mit unterschiedlich schweren Verletzungen medizinisch versorgt worden.

+++ 22:59 Hochwassergefahr in Krywyj Rih nach russischem Angriff +++

Der ukrainischen Stadt Krywyj Rih droht nach Beschuss mit russischen Marschflukörpern nach Angaben von Kiew eine Überschwemmung. Der Angriff habe hydrotechnische Infrastruktur in der zentralukrainischen Stadt beschädigt und im Fluss Inhulez zu einem Pegelanstieg geführt, erklärt der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, bei Telegram. Demnach bestehe im Stadtzentrum und in einem weiteren Stadtteil der 600.000-Einwohner-Stadt Hochwassergefahr. Bisher sei die Situation "unter Kontrolle", erklärte Tymoschenko. Einsatzkräfte versuchten, "die Bedrohung so schnell wie möglich zu beseitigen". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der aus Krywyj Rih stammt, erklärt, die russischen Streitkräfte hätten hydrotechnische Infrastruktur angegriffen, um seine Heimatstadt zu "überfluten".

+++ 22:05 US-Senat will Russland als Terrorsponsor deklarieren +++

Die US-Senatoren haben einen Gesetzentwurf eingebracht, um Russland als staatlichen Sponsor des Terrorismus einzustufen. Der Vorschlag solle es möglich machen, Russland vor US-Gerichten für seine Handlungen in der Ukraine zu verklagen und die Sanktionen gegen Moskau zu verschärfen, sagt der republikanische Senator Lindsey Graham. Es ist nicht klar, ob und wann die Maßnahme zur Abstimmung kommen würde. Die Einstufung wird von der Ukraine und vielen US-Gesetzgebern gefordert, aber von der Regierung des Präsidenten Joe Biden abgelehnt. Moskau hat Washington mitgeteilt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgebrochen werden könnten, wenn Russland auf die Liste der Terrorismusförderer gesetzt würde.

+++ 21:29 Ortschaft Kyseliwka in Cherson befreit +++

Während die ukrainische Gegenoffensive im Osten schnell vorankommt, sind die Gebietsgewinne im Süden noch überschaubar. Nun soll der ukrainischen Armee die Befreiung der Ortschaft Kyseliwka gelungen sein, teilt Oleksandr Samoilenko, Leiter der Staatsverwaltung des Gebiets Cherson mit. Das Städtchen liegt strategisch wichtig an der Autobahn zur besetzten Regionalhauptstadt Cherson. Damit wären Kiews Truppen nur noch rund 15 Kilometer von Cherson entfernt und hätten auch den Flughafen der Region im Visier.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.