Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur ruft Deutschland und andere Bündnispartner zur Lieferung von modernen Waffensystemen an die von Russland angegriffene Ukraine auf. "Estland unterstützt nachdrücklich, der Ukraine alle notwendige militärische Ausrüstung bereitzustellen, um diesen Krieg zu gewinnen, einschließlich schwerer Ausrüstung wie 'Leopard'-Panzer", sagt er der dpa. Dies müsse "zeitnah" erfolgen. "Der Ausgang dieses Krieges wird die Zukunft unserer gemeinsamen Sicherheit bestimmen", betont Pevkur.

+++ 04:10 UN prangern Rückstand bei Getreideabkommen an +++

Die Vereinten Nationen (UN) prangern den Rückstand beim Ukraine-Getreideabkommen an, das unter der Vermittlung der UN und der Türkei im Juli erzielt wurde. Die UN fordern in einer Mitteilung deshalb alle Parteien ohne Schuldzuweisung dazu auf, Hindernisse und Missstände zu beseitigen. Die Effizienz müsse erhöht werden. Mehr als 100 Schiffe warten in türkischen Gewässern auf eine Inspektion und die Genehmigung zum Auslaufen. Die Ukraine zählt weltweit zu den größten Getreideexporteuren, entsprechend haben ihre Lieferungen einen großen Einfluss auf die globale Entwicklung der Lebensmittelpreise.

+++ 02:39 Heusgen sieht Panzer-Lieferung als "moralische Verpflichtung" +++

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, fordert eine Führungsrolle Deutschlands bei der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine. "Wenn Sie führen wollen, kann das nicht heißen, immer nur das Nötigste als Letzter zu machen", sagt der frühere Top-Diplomat der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen vorangehen und diese Führung auch tatsächlich wahrnehmen." Heusgen kritisiert, dass die Kampfpanzer-Lieferung verschleppt worden sei. "Wenn wir sehen, welches schreckliche Leid die Russen anrichten in den besetzten Gebieten, dann besteht beim Thema Kampfpanzer auch eine moralische Verpflichtung", sagt er.

+++ 01:17 Bericht: Neue Chinook-Hubschrauber für die Bundeswehr werden deutlich teurer +++

Laut einem Medienbericht wird die geplante Anschaffung von 60 schweren Transporthubschraubern des Typs CH-47F Chinook offenbar doppelt so teuer wie geplant. Dazu habe es am Mittwoch auch schon ein Krisentreffen der Luftwaffe in Berlin gegeben, berichtet das Portal "Business Insider" unter Berufung auf Regierungs- und Industriekreise. Deutschland will 60 Chinook-Hubschrauber des US-Herstellers Boeing kaufen. Nachdem dafür ursprünglich sechs Milliarden Euro eingeplant gewesen seien, signalisiert die US-Armee nun laut "Business Insider", dass das deutsche Wunsch-Paket bis zu zwölf Milliarden Euro kosten werde.

+++ 00:22 Klitschko rechnet mit baldiger Ankündigung neuer Waffenlieferungen +++

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko zeigt sich zuversichtlich, dass in Kürze neue westliche Waffenlieferungen für die Ukraine verkündet werden. Er habe diesbezüglich "sehr gute und positive Signale" erhalten, sagt Klitschko der Nachrichtenagentur AFP. Er verweist auf das Treffen der westlichen Ukraine-Gruppe am Freitag im rheinland-pfälzischen Ramstein. "Lasst uns in zwei Tagen aufmerksam zuhören", sagt er mit Blick auf mögliche Ankündigungen in Ramstein.

+++ 23:16 Selenskyj beauftragt Geheimdienst mit Absturz-Ermittlungen +++

Nach dem Tod des ukrainischen Innenministers Denys Monastyrskyj und 13 weiterer Menschen bei einem Hubschrauber-Absturz sind die Hintergründe weiter unklar. Er habe den Geheimdienst mit der Aufklärung beauftragt, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Er verspricht Aufklärung. Monastyrskyj und der ebenfalls getötete Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin seien keine Politiker, die "leicht ersetzt werden können". Es sei ein großer Verlust für den Staat.

+++ 22:02 Spanien für Rückkehr zum Normandie-Format +++

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez spricht sich für Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine aus. "Es ist wichtig, dass wir den Kontakt auch mit Putin aufrechterhalten", sagt Sánchez bei CNN am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Ich plädiere zum Beispiel sehr dafür, dass die französische Regierung und die deutsche Regierung (...) hier die Führung übernehmen." Denkbar sei eine Rückkehr zum sogenannten Normandie-Format - eine Kontaktgruppe aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine, wie es sie vor Ausbruch des Krieges gegeben hatte. Meist trafen sich dazu die Außenminister der vier Länder.

+++ 21:31 USA besorgt über russische Manöver mit Belarus +++

Die USA äußern sich besorgt über die gemeinsamen Manöver von Russland und Belarus. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagt in Washington, Belarus habe Russland "eindeutig und nachweisbar" beim Angriff auf die Ukraine unterstützt. "Diese Übungen werden wie schon in der Vergangenheit von uns beobachtet und überwacht." Man verfolge sie "mit Sorge". Es gebe bislang aber keine Anzeichen dafür, dass Belarus selbst plane, in die Ukraine einzudringen. Erst am Montag hatten Minsk und Moskau ein gemeinsames Manöver ihrer Luftstreitkräfte begonnen.

+++ 20:48 Scholz unter Bedingung zu Panzerlieferung bereit +++

Bundeskanzler Olaf Scholz ist laut "Wall Street Journal" und "Süddeutscher Zeitung" grundsätzlich bereit, der Ukraine "Leopard"-Panzer zur Verfügung zu stellen - allerdings nur dann, wenn die USA auch "Abrams"-Panzer liefern. Das "Wall Street Journal" beruft sich auf deutsche Regierungsmitarbeiter. Laut "SZ" sagte Scholz am Dienstag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden, dass er nur in diesem Falle dem Druck nachgeben könne. Biden soll sich aber noch nicht festgelegt haben. Einem aktuellen Bericht des US-Portals "Politico" zufolge plant die US-Regierung weiterhin nicht, "Abrams"-Panzer zu liefern. Das habe logistische Gründe. Dass eine Lieferung den Konflikt eskalieren könnte, sei nicht der Grund, heißt es in dem Bericht. Das Kanzleramt wollte sich am Abend zu den Berichten nicht äußern. Scholz betont in der Debatte über Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr aber stets, Deutschland werde keine Alleingänge unternehmen, sondern sich bei wichtigen Schritten immer mit den Partnern eng abstimmen - insbesondere mit den USA und Frankreich.

+++ 20:28 USA unterstützen Ukraine bei Netzreparatur +++

Die USA helfen der Ukraine auch bei der Instandsetzung des Strom- und Wassernetzes. Die Entwicklungshilfe-Agentur USAID will laut Associated Press 125 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Mit dem Geld sollen beispielsweise Ersatzteile für Gasturbinen und Transformatoren gekauft werden. Laut dem Betreiber Ukrenergo können derzeit nur 75 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden.

