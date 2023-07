Die Ukraine hat die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes gemeldet. "Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!", schrieb Präsident Selenskyj auf Telegram. Dazu veröffentlichte er ein Video, das in dem Ort im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer. An anderen Stellen der Front berichtete das angegriffene Land von schweren Kämpfen - aber auch von weiteren kleineren Erfolgen.

+++ 04:05 Investitionsbank-Chef: Ukraine kann wirtschaftlich "locker mithalten" +++

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), Werner Hoyer, hält die Ukraine auch mit Blick auf einen möglichen EU-Beitritt wirtschaftlich für wettbewerbsfähig. "Es ist ein Land, das locker mit uns mithält", sagte der frühere FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". "Im Bereich der Digitalisierung sind die Ukrainer Lichtjahre weiter als die meisten mitteleuropäischen Staaten, auch Deutschland". Erwähnenswert sei auch die Landwirtschaft, die für die globale Getreideversorgung eine wichtige Rolle spielt. "Und sie haben eine Industrie, die schon in der Sowjetunion die Speerspitze der Entwicklung war - zum Beispiel in der Militärtechnologie."

+++ 03:14 NYT: Russische Oligarchen genießen Luxusleben in Großbritannien unter Sanktionsausnahmen +++

Einem Medienbericht zufolge könnten die mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen dank zahlreicher Ausnahmeregelungen im Vereinigten Königreich ein Leben im Luxus führen. Wie die Zeitung "New York Times" berichtet, erhalten die Oligarchen in einigen Fällen mehr als eine Million Dollar pro Jahr für ihre Lebenshaltungskosten. In anderen Fällen würden die Sanktionen nach Rechtsstreitigkeiten wieder aufgehoben. Nach Angaben der Zeitung werden die von London öffentlich verkündeten Sanktionen häufig durch Ausnahmeregelungen, so genannte "Lizenzen", abgemildert. Dank solcher Lizenzen gab der in der Ukraine geborene russisch-israelische Oligarch Michail Fridman Berichten zufolge über einen Zeitraum von zehn Monaten fast 400.000 Dollar aus, um 19 Mitarbeiter zu beschäftigen, darunter Fahrer, Privatköche und Haushälterinnen. Außerdem erhält er wohl fast 9000 Dollar pro Monat an monatlichen Zuwendungen, wie die "New York Times" berichtete. Sein ehemaliger Geschäftspartner, der russisch-lettische Oligarch Petr Aven, erhielt laut der Untersuchung etwas weniger als 70.000 Dollar pro Monat.

+++ 00:28 Proteste in Georgien - russisches Kreuzfahrtschiff verlässt Hafen früher als geplant +++

Da vergeht vermutlich die Ferienstimmung. In der georgischen Hafenstadt Batumi protestieren Hunderte Einwohner gegen ihre kremlfreundliche Regierung, die ein Kreuzfahrtschiff mit russischen Touristen ins Land ließ. Allerdings verlässt das den Hafen dann früher als geplant – begleitet von den Protestrufen der Demonstranten.

+++ 22:41 Selenskyj überraschend zu Besuch in Odessa +++

Selenskyj besichtigt während eines überraschenden Besuchs in der Hafenstadt Odessa eine mutmaßlich bei russischen Angriffen beschädigte Kathedrale. Selenskyj informiert sich über das Ausmaß der "durch die jüngsten massiven russischen Bombenangriffe auf die zivile Infrastruktur und das historische Zentrum von Odessa verursachten" Zerstörungen in der Verklärungskathedrale, teilt sein Büro mit.

+++ 21:55 US-Bericht: China unterstützt Moskau bei Umgehung von Sanktionen +++

China hilft nach Angaben von US-Geheimdiensten Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen. Russland werde zudem wohl mit Militär-Technologie sowie sogenannten dual-use-Gütern versorgt, die auch militärische Einsätze genutzt werden könnten, geht aus einem Bericht hervor. Unklar sei aber, ob absichtlich Kontrollen umgangen würden. "Zollunterlagen zeigen, dass staatliche Rüstungsunternehmen der Volksrepublik China Navigationsausrüstung, Störtechnik und Teile für Kampfjets an sanktionierte russische Rüstungsunternehmen liefern", heißt es in dem Bericht. China hat wiederholt bestritten, Russlands Krieg in der Ukraine mit der Lieferung von Rüstungsgütern zu unterstützen.

+++ 21:30 Selenskyj meldet Befreiung von Staromajorske +++

Die Ukraine meldet die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes. "Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!", schreibt Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Dazu veröffentlicht er ein Video, das in dem Ort im Süden des Gebiets Donezk aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer.

+++ 21:12 Neue Zeitrechnung für die Orthodoxe Kirche der Ukraine +++

In Abgrenzung zu Russland beschließt die Orthodoxe Kirche der Ukraine den Übergang zum modernen Kalender. Der neujulianische Kalender, der feststehende Feiertage wie Weihnachten betrifft und Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2800 mit dem heute gebräuchlichen gregorianischen Kalender übereinstimmt, soll zum neuen Kirchenjahr ab dem 1. September eingeführt werden. Pfarreien und Klöster, die den alten julianischen Kalender weiter nutzen wollen, können dies jedoch tun. Mit dem Wechsel des Kalenders, der die orthodoxen Feiertage an die der Katholiken und Protestanten angleicht, distanziert sich die 2018 mit staatlicher Hilfe gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine demonstrativ noch weiter von Russland. Die russisch-orthodoxe Kirche folgt bis heute dem julianischen Kalender. Auch die lange mit Moskau verbundene ukrainisch-orthodoxe Kirche lehnt als größte Glaubensgemeinschaft einen Übergang zum modernen Kalender bisher ab.

+++ 20:44 Ein schneller schlechter Frieden - oder ein Sieg in der Zukunft? Was Ukrainer wollen +++

Es ist keine repräsentative Umfrage, das Ergebnis aber eindeutig: Die "Kyiv Post" befragt Passanten in der Ukraine, was sie bevorzugen - einen Sieg, auch wenn dieser erst in drei bis fünf Jahren errungen werden kann oder ein sofortiges Friedensabkommen zu schlechten Bedingungen? Dabei sprechen sich 91 Prozent der Passanten für einen Sieg in der Zukunft aus und nur 9 Prozent für Zugeständnisse an die russischen Angreifer. Bei derselben Umfrage in den sozialen Medien sind 79 Prozent der Befragten für einen Sieg in einigen Jahren und 21 Prozent für ein sofortiges Friedensabkommen zu schlechten Bedingungen.

