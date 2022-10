Russland setzt seine Drohnenangriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Auf Telegram teilt die ukrainische Luftwaffe mit, dass von 22 bis 24 Uhr Ortszeit 17 iranische Kamikazedrohnen abgefangen wurden. Zwei weitere Drohnen konnten demnach von anderen Einheiten des ukrainischen Militärs zerstört werden. Ziel der Drohnen waren laut Luftwaffe die Städte Mykolajiw (15), Odessa (3) und Winnyzja (1). "Die Waffen, die der Ukraine von ihren westlichen Partnern geliefert wurden, zeigen eine hohe Effektivität", heißt es. Die Angaben können nicht überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert die seinen Angaben nach ungenügende Umsetzung des Getreideabkommens. Russland behindere die Ausfuhr ukrainischer Lebensmittel über den Seeweg, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. 175 Schiffe stünden im Stau und warteten auf ihre Abfertigung, monierte der 44-Jährige. "Es ist offensichtlich, dass Russland beabsichtigt, die globale Nahrungsmittelkrise erneut zu verschärfen, um die Gefahr einer großen Hungersnot zurückzubringen". Die Worte richteten sich mutmaßlich vor allem an Regierungen in Afrika, um die die Ukraine derzeit verstärkt wirbt. "Es ist sehr wichtig, dass sie auf diesem Kontinent, auf dem der Einfluss des Kremls traditionell stark ist, die ukrainische Position hören und die volle Wahrheit darüber wissen, was wirklich passiert", betonte er.

+++ 02:21 Separatisten: Zwölf Treibstofflager bei Donezk nach ukrainischem Beschuss in Brand +++

In der von Russland besetzten Stadt Schachtarsk im Donbass stehen zwölf Treibstofflager in Brand. Ukrainische Truppen hätten die Reservoirs beschossen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Führung der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DPR). Demnach werden Maßnahmen ergriffen, um eine Treibstoffknappheit zu verhindern. In dem seit acht Monaten andauernden russischen Angriff auf die Ukraine hatten zuletzt Angriffe auf die Energieinfrastruktur zugenommen. In der Ukraine sind deshalb regelmäßig Hunderttausende Menschen ohne Strom.

+++ 01:19 Frühere Präsidentschaftskandidatin Sobtschak flieht nach Litauen +++

Die russische Journalistin Xenia Sobtschak hält sich nicht länger in Russland auf. Wie aus Kreisen des litauischen Grenzschutzes verlautet, ist die Tochter von Anatoli Alexandrowitsch Sobtschak, dem politischen Ziehvater von Präsident Wladimir Putin, nach Litauen eingereist. Zuvor hatten die russische Nachrichtenagentur Tass sowie der staatliche Sender RT unter Berufung auf die Polizei von einem Erpressungsfall berichtet, in den Sobtschak verwickelt sein soll. Für eine solche Straftat drohen in Russland bis zu 15 Jahre Haft. Sobtschak hatte den russischen Angriff auf die Ukraine auf ihrem Youtube-Kanal mehrfach kritisiert. 2018 trat sie bei der Präsidentschaftswahl gegen Putin an.

+++ 00:33 Vier weitere Panzerhaubitzen 2000 und zwei weitere Mehrfahrraketenwerfer MARS II ausgeliefert +++

Die Ukraine kann im Krieg gegen Russland auf weitere Waffen aus Deutschland setzen. Wie die Bundesregierung in ihrer aktuellen Übersicht von Militärleistungen mitteilt, wurden vier weitere Panzerhaubitzen 2000 und zwei weitere Mehrfahrraketenwerfer MARS II an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Diese hatten zuvor bereits 10 Haubitzen und drei MARS-II-Raketensysteme erhalten. Außerdem hat die Ukraine den Angaben zufolge zwei Überwasserdrohnen aus Deutschland erhalten.

+++ 23:15 Selenskyj klagt über beispiellosen Terror gegen Energiesektor +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die russischen Luftangriffe als beispiellose Attacke auf die Energieversorgung seines Landes. "Russische Terroristen haben so schwierige Bedingungen für unsere Energiearbeiter geschaffen, dass niemand in Europa jemals zuvor so etwas gesehen oder erlebt hat", sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Einmal mehr warnte er vor bevorstehenden Stromabschaltungen im ganzen Land und rief die Bevölkerung zum Energiesparen auf.

+++ 22:12 Meloni will Ukraine bei militärischer Verteidigung unterstützen +++

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich hinter eine militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gestellt. Die einzige Möglichkeit, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen, bestehe darin, Kiew dabei zu helfen, sich militärisch zu verteidigen, sagt Meloni im Senat vor einer Vertrauensabstimmung über ihre neu ernannte rechtsgerichtete Regierung. Die Waffenlieferungen Italiens an die Ukraine seien zwar nicht entscheidend für den Ausgang des Krieges, sagt Meloni. Sie seien aber unerlässlich für die Aufrechterhaltung der internationalen Glaubwürdigkeit Italiens.

+++ 21:55 Selenskyj sieht verbesserte Beziehungen zu Israel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Austausch von Geheimdiensterkenntnissen mit Israel bekanntgegeben und von einem "positiven Trend" in den Beziehungen zwischen beiden Staaten gesprochen. "Wir sind also am Anfang der Zusammenarbeit, dies ist ein positiver Trend in den Beziehungen zu Israel", sagt Selenskyj. Die ausgetauschten Daten würden ukrainische Erkenntnisse über im Land eingesetzte iranische Drohnen bestätigen. "Die derzeit ausgetauschten Daten des Geheimdiensts bestätigen erneut, was unsere Dienste wussten: Russland hat bereits rund 400 iranische Drohnen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt", so Selenskyj. Seinen Angaben zufolge wurden 60 bis 70 Prozent der unbemannten Flugobjekte von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen.

+++ 21:16 Russland zeigt offenbar falsche Belege für Atomvorwürfe gegen Kiew +++

Mit offenbar falschen Fotos hat das russische Außenministerium versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es Beweise für den Bau einer "schmutzigen" - also atomar verseuchten - Bombe in der Ukraine habe. Eines der Bilder, das auf dem englischsprachigen Twitter-Account des Ministeriums auftauchte, gehöre der slowenischen Agentur für radioaktive Abfälle und stamme aus dem Jahr 2010, berichtet die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda". Mit "Entwicklung der 'schmutzigen Bombe'" ist das Foto überschrieben. Darin sind Elemente in Plastikbeuteln zu sehen, die mit dem Warnsymbol für Radioaktivität gekennzeichnet sind. Atomexperten der slowenischen Regierung haben das Bild als erstes wiedererkannt: Auf dem Foto seien Rauchdetektoren zu sehen, heißt es. Es sei für Präsentationen verwendet worden, teilt die slowenische Regierung per Twitter mit.

+++ 20:46 UN hoffen auf Verlängerung des Getreideabkommens +++

Nach Gesprächen in Moskau und Washington haben die Vereinten Nationen Hoffnung auf eine Verlängerung des Abkommens für den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. "Wir sind sehr daran interessiert, dass dies jetzt umgehend erneuert wird. Es ist wichtig für den Markt. Es ist wichtig für die Kontinuität. Und ich bin immer noch relativ optimistisch, dass wir das schaffen werden", sagt der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Ohne eine Erneuerung würde das Abkommen am 18. November auslaufen. Zuvor hatte Russland mehrfach damit gedroht, die wichtige Vereinbarung - unter der seit Ende Juli etwa neun Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland verschifft wurden - platzen zu lassen.

+++ 20:15 Russland könnte Vermögen in annektierten Regionen an russische Firmen übertragen +++

Vermögenswerte in den vier jüngst annektierten ukrainischen Regionen könnten nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau an russische Unternehmen übertragen werden. Es sei offensichtlich, dass "aufgegebene Vermögenswerte" nicht inaktiv gelassen werden könnten, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Die russische Regierung werde sich mit dem Problem befassen. Die Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk, die zusammen den industriell geprägten Donbass bilden, sowie von Saporischschja und Cherson wird international nicht anerkannt.

