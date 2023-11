Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind die israelischen Streitkräfte in den Keller des Al-Schifa-Komplexes vorgedrungen. "Die Besatzungsarmee ist jetzt im Keller und durchsucht ihn. Sie sind im Inneren des Komplexes, schießen und werfen Sprengsätze", sagt der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Aschraf al-Kidra. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Das israelische Militär äußert sich bislang nicht zum Verlauf des Einsatzes.

+++ 04:17 UNRWA: Humanitäre Hilfe wegen Benzinmangels unmöglich +++

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) fürchtet, dass die humanitäre Unterstützung im Gazastreifen wegen Treibstoffmangels bald zusammenbricht. Schon vor drei Wochen habe man wegen der Treibstoffsituation Alarm geschlagen, sagt UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini. "Seitdem haben wir die Verwendung von Treibstoff stark rationiert und in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden auf bereits vorhandene, begrenzte Mengen zugegriffen, die in einem Depot innerhalb des Gazastreifens gelagert sind. Das Depot ist jetzt leer", so Lazzarini. Es sei "unglaublich, dass die humanitären Organisationen um Treibstoff betteln müssen".

+++ 03:06 Gaza-Gesundheitsbehörde: Westteil des Schifa-Krankenhauses betroffen+++

Die israelischen Streitkräfte haben nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde den westlichen Teil des medizinischen Komplexes des Al-Schifa-Krankenhauses gestürmt. "Es gibt große Explosionen und Staub in den Bereichen, in denen wir uns befinden. Wir glauben, dass es auch im Krankenhaus eine Explosion gegeben hat", sagt der Generaldirektor der Gesundheitsbehörde, Munir Al-Bursch. Das Krankenhaus und der Komplex seien für die Hamas "ein zentraler Knotenpunkt ihrer Operationen, vielleicht sogar das schlagende Herz und vielleicht sogar ihr Schaltzentrale", zitiert der Sender CNN Oberstleutnant Peter Lerner, einen Sprecher der israelischen Armee.

+++ 02:29 Netanjahu segnet Änderung von Kriegshaushalt ab +++

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu billigt Pläne des Finanzministeriums zur Änderung des Staatshaushalts als Reaktion auf den anhaltenden Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung des Büros des Ministerpräsidenten und des Finanzministeriums hervor. Der Kriegshaushalt beinhalte eine Erhöhung des Defizits, die Umleitung von Mitteln und die Kürzung der Koalitionsvereinbarungen. Israels Krieg gegen die Hamas wird Milliarden von Euro kosten. Israel verzeichnete im Oktober ein Haushaltsdefizit von umgerechnet 5,5 Milliarden Euro, was auf einen Anstieg der Ausgaben zur Finanzierung des Krieges zurückzuführen ist. Netanjahu und das Finanzministerium vereinbaren, den Haushalt dem israelischen Parlament "so bald wie möglich" vorzulegen. Der Abbau von "Bürokratie und Hindernissen" sei ein wichtiges Ziel für den geänderten Kriegshaushalt.

+++ 01:38 Israelische Streitkräfte dringen in Schifa-Krankenhaus ein +++

Die israelischen Streitkräfte (IDF) dringen in einen Teil des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen ein. Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten "eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich des Schifa-Krankenhauses durch", teilt die Armee mit. Man habe medizinische Teams und Arabisch sprechende Personen dabei, die eine spezielle Ausbildung durchlaufen hätten, "um sich auf dieses komplexe und sensible Umfeld vorzubereiten, damit den Zivilisten, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde benutzt werden, kein Schaden zugefügt wird", schreibt die IDF auf X.

+++ 01:29 Zehntausende bei Israel-Solidaritätskundgebung in Washington +++

In Washington versammeln sich Zehntausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für Israel. Bei einem "Marsch für Israel" fordern sie unter anderem die Freilassung der Hamas-Geiseln. Die Demonstration mit Musikauftritten und Reden war von mehreren jüdischen Verbänden organisiert worden. Die Ausrichter hatten eine Veranstaltung für rund 100.000 Teilnehmer angemeldet. Auch in den USA nimmt die Zahl der antijüdischen Übergriffe zu. Gleichzeitig wächst die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu. Anfang November hatte es eine pro-palästinensische Demonstration in Washington gegeben, zu der ebenfalls Zehntausende gekommen waren, um ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen zu fordern.

+++ 00:47 Huthi-Rebellen wollen israelische Schiffe ins Visier nehmen +++

Die im Jemen ansässigen und vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen drohen Israel mit Angriffen auf Schiffe im Roten Meer. Die schiitischen Rebellen würden israelische Schiffe "suchen und kontrollieren" und "nicht zögern, sie ins Visier zu nehmen", erklärt ihr Anführer Abdel Malek al-Huthi in dem der Gruppe gehörenden Fernsehsender Al-Massira. Die Huthi-Rebellen hatten Israel in den letzten Wochen mit Drohnen und Raketen beschossen.

+++ 23:52 Israel genehmigt angeblich Treibstofflieferungen für UN-Lastwagen +++

Israel genehmigt einem Insider zufolge 24.000 Liter Dieselkraftstoff für Lastwagen der Vereinten Nationen (UN) im Gazastreifen. Der Treibstoff sei nur für UN-Lastwagen und nicht für Krankenhäuser bestimmt, sagt eine mit den Plänen vertraute Person. Die USA hätten die UN unter Druck gesetzt, den Treibstoff anzunehmen. Das israelische Militär wollte die Informationen zunächst nicht kommentieren. Von der radikal-islamischen Hamas gibt es keine Stellungnahme.

+++ 22:58 Chef von UN-Mission im Libanon warnt vor Ausweitung des Konflikts +++

Der Leiter der UN-Mission im Libanon (Unifil), Aroldo Lázaro Sáenz, warnt vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der radikalislamischen libanesischen Hisbollah. Eine gefährliche Ausweitung der Spannungen müsse vermieden werden, erklärt Lázaro nach einem Treffen mit dem libanesischen Regierungschef Nadschib Mikati und Parlamentspräsident Nabih Berri, einem Verbündeten der Hisbollah. Vorrangiges Ziel der Unifil sei es derzeit, "eine Eskalation zu verhindern, das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen und die Sicherheit der Blauhelmsoldaten zu gewährleisten". Dies sei nur dank ihrer unparteiischen Rolle möglich.

+++ 22:18 UN-Chef fordert Feuerpause "im Namen der Menschlichkeit" +++

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich "zutiefst beunruhigt" über die Lage in den Krankenhäusern im Gazastreifen. Diese verzeichneten dramatische Verluste an Menschenleben, lässt Guterres in New York mitteilen. "Im Namen der Menschlichkeit fordert der Generalsekretär eine sofortige humanitäre Waffenruhe", heißt es in einer Mitteilung. In der Nähe von Krankenhäusern im Gazastreifen gibt es heftige Gefechte zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Extremisten.

+++ 22:03 Militärexperte Thiele: "Israel muss Tempo machen" +++

Israel entreißt der Hamas die Kontrolle über weite Teile des Gazastreifens. Dennoch bleibt die Terrororganisation handlungsfähig, wie Militärexperte Ralph Thiele im ntv-Interview erklärt. Den israelischen Streitkräften würde zudem die Zeit davon laufen.

+++ 21:41 Antisemitismusbeauftragter nennt Thunbergs Äußerungen "auch antisemitisch" +++

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisiert die Aussagen der Klimaaktivistin Greta Thunberg über den Nahostkonflikt scharf. "Ihre einseitigen Einlassungen zum Nahostkonflikt sind israelfeindlich und durch die verklausulierte Aberkennung des Existenzrechts Israels auch antisemitisch", sagt Klein dem "Spiegel". Thunbergs Position schade nicht nur der Klimaschutzbewegung, sondern auch ihrer eigenen Reputation als Kämpferin gegen den Klimawandel, fügte er hinzu. Klein begrüßt zwar die Distanzierung der deutschen Sektion von Fridays for Future von internationalen Namensvettern, forderte jedoch weitere Maßnahmen. Eine mögliche Namensänderung sei seiner Meinung nach eine Option.

+++ 21:18 Kibbuz-Bewohner kehren nach Massaker zurück +++

Kfar Aza gehört zu den israelischen Siedlungen, in denen die Hamas besonders ungezügelt und brutal gewütet und gemordet hat. Einen Monat später kehren Bewohner zurück an den Ort, der einst ihr Zuhause war. Ob er das nach dem Massaker jemals wieder sein kann, ist ungewiss.

