Sanitätsexperten der Bundeswehr plädieren für weitreichende Schlüsse aus einer systematischen Analyse des bisherigen Kriegsverlaufs in der Ukraine. Dazu müssten mehr gepanzerte und auch größere Rettungsfahrzeuge bis hin zu Lazarettzügen beschafft, die Voraussetzungen für eine Erstversorgung bereits auf dem Gefechtsfeld verbessert und die Zusammenarbeit mit zivilen Gesundheitsdiensten in Deutschland ausgebaut werden.

+++ 04:35 Ukraine zählt fast fünf Millionen Binnenflüchtlinge +++

In der Ukraine gibt es 4,9 Millionen Binnenflüchtlinge, 3,6 Millionen von ihnen wurden nach dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 vertrieben. Laut der Nachrichtenagentur Ukrinform nennt die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete Iryna Wereschtschuk diese Zahl. "Wir haben insgesamt 4,9 Millionen Binnenvertriebene, von denen 2,6 Millionen monatliche Zahlungen erhalten. 3,6 Millionen sind diejenigen, die nach dem 24. Februar zu Binnenvertriebenen wurden", sagt sie.

+++ 00:04 Ukraine erobert Grenzdorf in Charkiw zurück +++

Ukrainische Streitkräfte haben die Kontrolle über das Dorf Topoli in der Oblast Charkiw zurückerlangt und hissten dort die Nationalflagge. Das berichtet der staatliche Grenzschutz und postet ein Video dazu. Das Dorf liegt im Grenzgebiet zu Russland. Die wehende Flagge solle die Besatzer daran erinnern, dass "wir immer bereit sind, unser Land zu verteidigen und unsere Feinde zu vernichten".

+++ 23:01 Selenskyj spricht zum Jahrestag der Befreiung von Cherson +++

Am Jahrestag der Vertreibung der russischen Armee aus der südukrainischen Großstadt Cherson hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Soldaten und Zivilisten gedacht, die an der Befreiung der Stadt mitgewirkt haben. Die ukrainische Armee wird Selenskyj zufolge auch künftig auf Angriffe der russischen Truppen auf die Region Cherson und andere Gebiete antworten. "Diese Woche hat gezeigt, dass wir sowohl im Schwarzen Meer als auch auf dem Territorium der Krim und überall sonst die Besatzer kriegen werden", sagt der Präsident in seiner Abendansprache.

+++ 21:54 Bericht: Ampel verdoppelt Militärhilfe für Ukraine +++

Die Ampelregierung wird laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung im kommenden Jahr statt vier Milliarden Euro doch acht Milliarden Euro für die Militärhilfe für die Ukraine ausgeben. Das Blatt bezieht sich dabei auf Informationen aus dem Verteidigungsministerium. In der kommenden Woche werde der Haushaltsausschuss das Vier-Milliarden-Plus beschließen, heißt es. Im Haushaltsentwurf 2024 von Christian Linder waren zunächst vier Milliarden Euro für die Militärhilfe für die Ukraine vorgesehen. Allerdings war demnach das Geld bereits größtenteils verplant. Das Verteidigungsministerium befürchtete, dass weitere Milliarden benötigt würden, um den Bedarf der Ukraine an militärischer Unterstützung zu decken.

Mehr über die Ereignisse des Vortags lesen Sie hier.