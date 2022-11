Der neue ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev wünscht sich eine Führungsrolle Deutschlands bei den Waffenlieferungen für sein Land. "'Führungsrolle' ist ein viel stärkeres Wort als 'keine Alleingänge'", sagt er dem "Tagesspiegel". Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt bisher eine Lieferung von Leopard-2-Panzern mit der Begründung ab, es dürfe keine deutschen Alleingänge geben. Makeiev, der im Oktober die Nachfolge von Andrij Melnyk angetreten hat, will in seinem neuen Amt eher Überzeugungsarbeit leisten als Druck machen. "Es ist viel besser, wenn die Themen Waffenlieferungen und Schutz der Ukraine nicht als Gegenstand einer Auseinandersetzung, sondern als Familienangelegenheit betrachtet werden", betont der Botschafter. "Die Ukraine ist ein Familienmitglied", so Makeiev.

+++ 04:20 Selenskyj: Schon 2000 Minen im Raum Cherson entschärft +++

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson beginnen ukrainische Sicherheitskräfte mit der Räumung von Minen in der Region. 2000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Polizeichef Igor Klymenko warnt die Einwohner vor den von russischen Streitkräften hinterlassenen Sprengsätzen. Ein Polizist sei bei einer Minenräumung in einem Verwaltungsgebäude in Cherson verletzt worden. In der Ortschaft Mylowe in der Region Cherson sollen eine Frau und zwei Kinder durch eine Explosion nahe ihrem Auto verletzt worden sein.

+++ 02:29 Volksbund-Präsident: Krieg wird russische Gesellschaft lange belasten +++

Anlässlich des Volkstrauertages weist der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, auf die Langzeitfolgen des Angriffskriegs gegen die Ukraine für die russische Gesellschaft hin. "Man sagt, es sei Putins Krieg", sagt Schneiderhan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das stimme zwar, dennoch seien es auch russische Männer, die in diesem Krieg Verbrechen begingen. "Damit ist das Problem der zukünftigen russischen Gesellschaft angesprochen, die mit dieser Verantwortung fertig werden muss", sagt der General a.D. der Bundeswehr. "Die deutsche Geschichte ist eine Lehrmeisterin, was das bedeutet und wie lange es dauert", so Schneiderhan.

+++ 23:40 Sunak attackiert Putin +++

Drei Tage vor dem G20-Gipfel in Indonesien greift der britische Premierminister Rishi Sunak den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf an. "Putins Krieg hat weltweit für Verwüstung gesorgt, Leben zerstört und die internationale Wirtschaft in Turbulenzen gestürzt", so Sunak vor einer seiner ersten Auslandsreisen. Das Gipfeltreffen auf der Insel Bali werde kein "Business as usual" sein. "Wir werden Putins Regime zur Rede stellen und dessen völlige Verachtung für internationale Zusammenarbeit und den Respekt für Foren wie die G20 offenlegen", kündigt Sunak an. Putin kommt nicht selbst zu dem Gipfel, sondern lässt sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten.

+++ 22:31 Scholz beginnt viertägige Asien-Reise - G20-Gipfel ohne Putin +++

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Abend zur bisher längsten Dienstreise seiner Amtszeit aufgebrochen. In den nächsten vier Tagen will er zunächst die südostasiatischen Länder Vietnam und Singapur besuchen, um schließlich auf der indonesischen Insel Bali am G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte teilzunehmen. Dort wird er unter anderen mit US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping über den Ukraine-Krieg, die Energie- und die Ernährungskrise sowie die Lage der Weltwirtschaft beraten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Teilnahme abgesagt und schickt Außenminister Sergej Lawrow.

+++ 21:40 Behörden von Cherson verhängen eine Ausgangssperre +++

Die Behörden der Stadt Cherson haben eine abendliche und nächtliche Ausgangssperre verhängt, um die Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten, sagt der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Jaroslaw Januschewitsch, in einer Videobotschaft. "Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit Ihres Lebens zu gewährleisten. Deshalb sind wir gezwungen, ab heute eine Ausgangssperre von 17 Uhr bis 8 Uhr morgens zu verhängen. Die entsprechende Anordnung wurde vom Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson unterzeichnet", sagt er. Januschewitsch warnt auch, dass das Verlassen und Betreten der Stadt aufgrund der Minenräumung eingeschränkt wird.

+++ 20:47 Selenskyj: Werden Befreiung besetzter Gebiete fortsetzen +++

Nach der Rückeroberung der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson kündigt Präsident Wolodymyr Selenskyj die Befreiung weiterer derzeit von Russland besetzter Gebiete an. "Wir vergessen niemanden, wir werden niemanden zurücklassen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Auch auf der bereits 2014 von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim werde irgendwann wieder die ukrainische Flagge wehen, verspricht der Staatschef.

+++ 20:04 Russland stellt Bedingungen für Verlängerung von Getreide-Abkommen +++

Eine Woche vor dem Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides zeichnet sich keine Verlängerung des für die globalen Lebensmittelpreise wichtigen Vertrages ab. Zwar seien die Gespräche mit Vertretern der Vereinten Nationen in Genf nützlich gewesen, aber die Frage einer Verlängerung sei weiter offen, zitiert die russische Nachrichtenagentur TASS den stellvertretenden Außenminister Sergej Werschinin. Er fordert, die staatliche russische Rosselchos-Bank müsse von den westlichen Sanktionen ausgenommen und wieder an das internationale Zahlungssystem Swift angeschlossen werden. Vorher könne es keine Fortschritte geben.

