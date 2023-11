Durch Reservisten verstärkte russische Streitkräfte intensivieren nach Angaben des ukrainischen Militärs ihre Umzingelung der ostukrainischen Stadt Awdijiwka. Die russischen Streitkräfte konzentrierten sich auf drei Seiten der Stadt, sagte ein Sprecher der 110. Mechanisierten Brigade der Ukraine im staatlichen Fernsehen. "Sie haben etwa 40.000 Mann hierher gebracht, zusammen mit Munition aller Kaliber", sagte Anton Kotsukon. Die russischen Streitkräfte spielten "Katz und Maus", schickten eine "riesige Anzahl" von Drohnen los und setzten gleichzeitig Artilleriekräfte ein, um sich ein besseres Bild von den Verteidigungsanlagen der Stadt zu machen. General Olexander Tarnavskyi, Chef der ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes, sagte dazu, die Truppen um Awdijiwka hielten "ihre Verteidigung standhaft aufrecht".

+++ 05:15 Luftwaffe schickt Eurofighter nach Rumänien +++

Die Luftwaffe wird sich ab Ende November mit Kampfflugzeugen am Schutz der Südostflanke der NATO beteiligen. Dazu sollte noch heute ein Vorkommando nach Rumänien starten, wie aus Sicherheitskreisen in Berlin verlautete. Vorgesehen ist der Einsatz von vier Eurofightern sowie rund 80 Soldaten, die auf einem Militärflugplatz bei Constanta am Schwarzen Meer Stellung beziehen werden. Der Einsatz erfolgt auf Wunsch des NATO-Partners Rumänien. Zuletzt waren auf rumänischem Grenzgebiet zur Ukraine mehrfach Kampfdrohnen abgestürzt.

+++ 03:52 Ungarns Außenminister spricht Kiew EU-Eignung ab +++

Die Ukraine ist nicht reif für eine EU-Mitgliedschaft. Das sagt der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf der Plattform Facebook. "Die Art und Weise, in der die Ukraine in der Frage der Rechte nationaler Minderheiten die grundlegendsten Rechte der EU verletzt, ist besonders ungeheuerlich", erklärt Szijjarto in seinem Post. "Und da die Ukraine nach Einschätzung der EU die Bedingungen für eine Mitgliedschaft nicht erfüllt, halten wir weitere Fortschritte in der Frage der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine nicht für zeitgemäß." Der ungarische Außenminister warnt außerdem, dass der EU-Beitritt der Ukraine "die Union in einen Krieg verwickeln werde, den offensichtlich niemand will".

+++ 01:45 Weißes Haus: Ukraine-Mittel bereits zu 96 Prozent verbraucht +++

Die USA haben seit Beginn des Krieges einen Großteil der für die Ukraine bereitgestellten Mittel ausgegeben. Das sagt der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby gegenüber Reportern. "Wenn wir den Gesamtbetrag der Mittel zählen, die der Ukraine seit Beginn des Krieges zur Verfügung gestellt wurden, also mehr als 60 Milliarden US-Dollar, dann haben wir etwa 96 Prozent davon verwendet." Kirby betont, dass die Biden-Regierung trotz des Gegenwinds im US-Kongress weiterhin zuversichtlich sei, dass die Ukraine ihre Ziele erreichen könne. "Sie sind fähig, sie sind stark, sie sind mutig. Sie haben eine gute Führung und Kontrolle", sagt Kirby.

+++ 00:25 EU-Beitrittsverhandlungen: Selenskyj leitet Reformprozess ein +++

Nach der Empfehlung der EU-Kommission zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Ukraine unterzeichnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret zur Vorbereitung dieses Prozesses. Das Präsidentenbüro berichtet, die Regierung werde damit angewiesen, sich unter anderem mit der Angleichung der ukrainischen Gesetzeslage an das EU-Recht zu befassen. "Wir gehen die erwarteten Schritte bestens vorbereitet an", sagt Selenskyj in seiner Abendansprache auf Telegram.

+++ 23:18 Putin unterzeichnet Dekret zum Tausch eingefrorener Vermögenswerte +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das den Tausch von im Ausland eingefrorenen russischen Vermögenswerten gegen in Russland eingefrorene ausländische Vermögenswerte ermöglicht. Dem Erlass zufolge können Russen gesperrte Vermögenswerte im Ausland bis zu einem Wert von 100.000 Rubel (etwa 1000 Euro) über einen freiwilligen Mechanismus mit Mitteln von Konten mit in Russland gesperrten Vermögenswerten ausländischer Investoren und Unternehmen tauschen.

+++ 22:15 EU-Kommissar: Ukraine wird auch ohne Ungarns Zustimmung Hilfspaket bekommen +++

Johannes Hahn, der EU-Kommissar für Haushalt, sagt, dass Ungarn allein nicht in der Lage sein wird, die Erhöhung des Haushalts der Europäischen Union zu blockieren, insbesondere, um der Ukraine ein Paket von 50 Milliarden Euro für vier Jahre zuzuweisen. Während einer Rede vor den Europaabgeordneten weist Hahn Medienberichte zurück, wonach die Europäische Kommission angeblich darüber diskutiere, einen Teil der Gelder für Ungarn im Gegenzug für dessen Unterstützung der EU-Haushaltssanierung bis 2027 freizugeben. "Wir lassen uns nicht erpressen", sagt der EU-Kommissar. Er fügt hinzu, dass die Europäische Kommission Lösungen für die Genehmigung des überarbeiteten Haushalts habe, die nicht die Unterstützung Ungarns benötigen. Der Kommissar sagt, man könne eine Lösung finden, die nur 26 Mitgliedsstaaten betreffe. Laut Hahn könnte dies zu einigen Verzögerungen führen, da verschiedene Maßnahmen ergriffen werden müssten, aber er ist überzeugt, dass die Entscheidung nicht aufgehalten werden kann.

