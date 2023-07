Ukrainische Beamte informieren die USA laut "New York Times" über den Beginn einer neuen Phase der Gegenoffensive und deren Schwerpunkt. Die Zeitung beruft sich auf zwei anonyme Pentagon-Beamte, die sagen, dass die "Hauptstoßrichtung" der laufenden ukrainischen Gegenoffensive derzeit im Südosten liege. Die Ukraine werde nun Tausende von westlich ausgebildeten Verstärkungskräften einsetzen, die zuvor in Reserve gehalten wurden. Kreml-Beauftragte in den besetzten Gebieten bestätigen diese Darstellung und berichten von ständigen Angriffen entlang der südlichen Front und intensiven Kämpfen mit westlich ausgebildeten ukrainischen Truppen, die mit Leopard-Panzern und Bradley-Kampfwagen ausgerüstet sind.

+++ 04:41 Duma stimmt Ausweitung des Wehrpflichtalters zu +++

Die russische Staatsduma hat der Heraufsetzung des Höchstalters für die Wehrpflicht zugestimmt. Das berichtet die russische Staatsagentur Tass. Ab dem 1. Januar 2024 können Männer bis zu 30 Jahre zum Wehrdienst herangezogen werden, bislang liegt die Grenze bei 27 Jahren. Russland ruft zweimal im Jahr Wehrpflichtige zum Militärdienst ein. Das neue Gesetz dürfte die Zahl der Wehrpflichtigen in Russland um 2,4 Millionen Männer erhöhen, schreibt der „Kyiv Indipendent“. Eine weitere Neuregelung ist, dass Wehrpflichtige nach Erhalt des Einberufungsbescheids nicht mehr das Land verlassen dürfen.

+++ 02:11 Entwicklungsministerin Schulze: Russischer Afrika-Gipfel ist "PR-Show Putins" +++

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze bezeichnet den Russland-Afrika-Gipfel, der heute in St. Peterburg beginnt, als "PR-Show Putins" und warnt die teilnehmenden Länder vor Russlands Absichten. "Wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspricht und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiert, will nicht den Hunger bekämpfen, sondern nur neue Abhängigkeiten schaffen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Russland verhalte sich nur in der Rhetorik antikolonial, "tatsächlich zielt sein Vorgehen in Afrika auf Abhängigkeit und Ausbeutung", so Schulze. Bei dem Gipfel mit 49 Teilnehmerstaaten soll es um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie, Sicherheit, Bildung und Gesundheit sowie Ernährung gehen. Zudem will Putin die Lage in der Ukraine erörtern.

+++ 00:23 Rotes Kreuz muss bei Ukrainehilfen kürzen +++

Die Dachorganisation des Roten Kreuzes kürzt die Mittel für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Der genaue Umfang stehe noch nicht fest, sagt der Sprecher des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), Achille Després, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wahrscheinlich trifft die Kürzung bereits unser Budget von 2023." Als Grund nennt er die schwierige finanzielle Situation des IKRK auf globaler Ebene. Allerdings werde auch 2023 das meiste Geld in die Ukraine fließen, auch nach den Sparmaßnahmen. "Unsere Pläne zur Kostensenkung betreffen alle unsere Aktivitäten weltweit und in der Ukraine prüfen wir sorgfältig, welche Ausgaben reduziert oder verschlankt werden können." Das Budget des IKRK für die Ukraine ist das höchste weltweit und belief sich 2022 auf insgesamt rund 435 Millionen Euro.

+++ 23:30 Angriffe auch auf Westukraine - 36 Marschflugkörper abgefangen +++

Russland hat den Westen der Ukraine mit einer neuen Angriffswelle überzogen. "Am 26. Juli wurden 36 feindliche Marschflugkörper zerstört", erklärt Generalleutnant Mykola Oleschtschuk auf dem offiziellen Profil der ukrainischen Luftwaffe bei Telegram. Ob weitere russische Raketen bei dem Angriff Ziele trafen, ist unklar. Luftalarm war zwischenzeitlich im ganzen Land ausgelöst worden. Ziel der Angriffe sollen ukrainischen militärnahen Quellen Su-24-Kampfbomber auf dem Militärflughafen Starokostjantyniw gewesen sein.

+++ 22:15 Selenskyj spricht von sehr guten Fortschritten an der Front +++

Die ukrainischen Truppen haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj deutliche Erfolge errungen. "Übrigens haben unsere Jungs heute sehr gute Fortschritte an der Front erzielt", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. "Gut für sie! Details werden noch bekannt gegeben." Der Präsident hat wiederholt erklärt, dass die im vergangenen Monat gestartete Offensive im Osten und Südosten des Landes langsamer verläuft, als gewünscht.

+++ 21:54 Russland-Afrika-Gipfel startet in Sankt Petersburg +++

Der russische Präsident Wladimir Putin richtet am Donnerstag und Freitag in Sankt Petersburg einen Russland-Afrika-Gipfel mit 49 Teilnehmerstaaten aus. Bei dem Gipfel soll es um wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energie, Sicherheit, Bildung und Gesundheit sowie Ernährung gehen. Zudem will Putin am Freitag die Lage in der Ukraine erörtern. Ein weiteres Thema dürfte das durch Russland aufgekündigte Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über Schwarzmeer-Häfen sein. Erwartet werden nach russischen Angaben 17 Staatschefs, darunter der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa. Seit Beginn der Ukraine-Offensive international weitgehend isoliert, bemüht sich Russland um engere Beziehungen zu Afrika. Die erste Ausgabe des Afrika-Russland-Gipfels hatte mit 54 Teilnehmerstaaten 2019 in Sotschi stattgefunden.

+++ 21:14 Moskau: Ukraine führt "massiven Angriff" bei Orichiw aus +++

Ukrainische Streitkräfte haben der russischen Staatsagentur TASS zufolge "einen massiven Panzerangriff" in der Umgebung der Stadt Orichiw in der Region Saporischschja durchgeführt. Moskau zufolge sollen die russischen Streitkräfte dem aber standgehalten haben. Die Angaben sind unabhängig nicht zu überprüfen. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums erklärte, die eigenen Streitkräfte hätten 22 ukrainische Panzer und weitere Fahrzeuge sowie mehr als 100 ukrainische Soldaten "zerstört".

