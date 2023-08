US-Präsident Joe Biden sendet anlässlich des Unabhängigkeitstages in der Ukraine seine Grüße. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in der Nacht zum Freitag, dass er mit Biden gesprochen und sich für die Grüße des US-Präsidenten sowie die Unterstützung der USA bedankt habe. "Gemeinsam beweisen wir, dass es sich lohnt, für Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen", so Selenskyj.

+++ 05:30 Moskau meldet 42 Drohnenabschüsse über der Krim +++

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sind 42 von der Ukraine gestartete Drohnen über der Halbinsel Krim abgefangen. Wie das Ministerium mitteilt, haben russische Streitkräfte die Drohnen am Morgen mit Hilfe von Luftabwehrakten sowie Systemen der elektronischen Kriegsführung zerstört, beziehungsweise kontrolliert abstürzen lassen.

+++ 04:20 Russisches Freiwilligenkorps: Wagner-Söldner sollten aus Rache für die Ukraine kämpfen +++

Der Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps(RVC), Denis Kapustin, fordert die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner auf, den bisher nicht offiziell bestätigten Tod ihres Gründers Prigoschin und ihres Kommandanten Utkin zu rächen. "Ihr steht jetzt vor einer schweren Entscheidung. Ihr könnt euch in ein Wachhaus des russischen Verteidigungsministeriums stellen und als Wachhunde für die Vollstrecker Eurer Befehlshaber dienen oder Rache nehmen", sagt Kapustin in einer in der Nacht veröffentlichten Videoansprache. Um Rache zu nehmen, würden sie aber auf die Seite der Ukraine wechseln müssen. Der RVC ist eine Gruppe russischer Kämpfer, die auf ukrainischer Seite kämpfen.

+++ 03:40 Militärexperte bewertet ukrainische Gegenoffensive positiv +++

Anders als Vertreter der US-Armee bescheinigt der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) der Ukraine Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive. "Es gibt erste Durchbrüche an der südlichen Frontlinie. Ob die sich weiten lassen, hängt auch davon ab, was die Ukrainer in der zweiten Verteidigungslinie vorfinden", sagt Mölling den Funke-Zeitungen. "Eine Hypothese besagt, dass die Russen in der jetzigen Phase nicht mehr genügend Manpower haben, um die anderen Verteidigungslinien stark zu besetzen." Kritik aus den USA, dass sich die Ukrainer nicht genug auf die Südfront konzentrierten, weist Mölling zurück. Die Ukrainer hätten "in den letzten Monaten sehr viel militärische Infrastruktur und Logistik der Russen zerstört".

+++ 02:52 Sanktionen gegen Russland: Baerbock erntet Widerspruch +++

Der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte widerspricht der Einschätzung von Außenministerin Annalena Baerbock, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland keine wirtschaftlichen Auswirkungen hätten. Die Sanktionen hätten "sehr wohl einen Effekt", sagt er dem "Tagesspiegel". Zu beobachten sei das zum Beispiel am Rubel-Kurs, der seit Monaten stark fällt. "Nur hatte sich Putin jahrelang auf diesen Krieg vorbereitet, Finanzreserven und Lagerbestände aufgebaut. Die Umgehung von Sanktionen in einer globalisierten Welt ist einfacher, siehe die plötzliche Importfreude von Kasachstan. China als Partner ist auch mehr als hilfreich", sagt er. Auch der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic kritisiert den Fokus der Außenministerin. Der Teufel stecke im Detail. "Wie nachhaltig kann ein Wachstum sein, welches reinweg auf den massiven Ausbau der Kriegswirtschaft fußt? Das Wachstum scheint daher eher eine Blase zu sein, die bald zerplatzen wird", sagt er der Zeitung.

+++ 01:55 Drohnen: Moskauer Flughäfen setzen Betrieb aus +++

Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, setzen die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo am frühen Morgen den Flugverkehr aus. Das russische Militär erklärt, eine S-200 Langstreckenrakete aus der Ukraine über russischem Territorium abgefangen zu haben. Bewohner der russischen Regionen Tula und Kaluga hatten nach Berichten des russischen Online-Medienportals Baza zuvor in sozialen Medien von Explosionen berichtet, die sie in der Nacht gehört hatten. Der Flugverkehr war bereits am Dienstag und Mittwoch wegen ukrainischer Drohnenangriffe kurzzeitig unterbrochen worden.

+++ 00:50 Oberster US-General: Kiew bekommt wohl bald F-16-Jets +++

Laut dem obersten US-General soll die Ukraine wahrscheinlich bald F-16-Kampfjets erhalten. US-Generalstabschef Mark Milley sagt in einem Exklusivinterview mit dem jordanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Al-Mamlaka: "F-16s. Das geht tatsächlich voran. Es gibt ein Ausbildungsprogramm, und sie werden wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft F-16 erhalten". Außerdem erklärt er in dem Interview, dass es zu früh sei, um zu sagen, ob die Gegenoffensive der Ukraine gescheitert sei. "Die Ukrainer haben noch eine beträchtliche Menge an Kampfkraft; das ist noch nicht vorbei". Bis jetzt habe sie eindeutig einen Teilerfolg. Das Tempo der Offensive sei langsamer, als die Planer gedacht hätten.

+++ 23:37 Weißes Haus hält sich bei BRICS-Erweiterung bedeckt +++

Washington reagiert verhalten auf die angekündigte Erweiterung der BRICS-Staatengruppe um sechs neue Mitglieder. Zum Erhalt des globalen Friedens und der Sicherheit würden die USA weiterhin mit ihren Partnern und Verbündeten "in bilateralen, regionalen und multilateralen Foren zusammenarbeiten", erklärt ein Sprecher des Außenministeriums. Die USA seien der Überzeugung, dass jedes Land seine Partner für die Zusammenarbeit frei wählen könne.

+++ 23:07 Deutschland: Taten gegen ukrainische Kinder Kriegsverbrechen +++

Deutschland hat die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor dem UN-Sicherheitsrat scharf verurteilt. "Für uns besteht kein Zweifel: Diese Verbrechen an ukrainischen Kindern sind Kriegsverbrechen und müssen als solche behandelt werden", sagt der stellvertretende Deutsche Botschafter Thomas Zahneisen vor dem Gremium der Vereinten Nationen. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch müsse Russland den Vereinten Nationen Zugang zu entführten Kindern gewähren, um ihre Rückkehr in ihre Familien zu erleichtern. Der Internationale Strafgerichtshof hatte im März wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen Putin und die russische Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen.

+++ 22:25 US-Militär: Im Oktober startet F-16-Training +++

Die USA werden nach eigenen Angaben im Oktober mit der Flugausbildung für ukrainische Piloten an F-16 Kampfflugzeugen beginnen. Zuerst werde im kommenden Monat Englischunterricht stattfinden, sagt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Die Flugausbildung werde dann im Bundesstaat Arizona vorgenommen. An dem Training sollen mehrere Piloten und Dutzende Besatzungen für die Wartung teilnehmen.

+++ 22:00 Ukrainisches Militär wehrt russische Angriffe am Boden ab +++

Ukrainische Truppen haben nach Militärangaben an mehreren Frontabschnitten russische Angriffe abgewehrt. Der Lagebericht des Generalstabs in Kiew am Abend des Nationalfeiertags nannte unter anderem die Abschnitte Kupjansk im Osten des Landes und Awdijiwka nördlich der von Russland kontrollierten Stadt Donezk. Bei Marjinka südwestlich von Donezk seien die Russen in der Offensive; es sei aber gelungen, sie zurückzuhalten. Die Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Die eigene Gegenoffensive bei Robotyne im Gebiet Saporischschja laufe weiter, man baue die erreichten Positionen aus. Von allen Frontabschnitten werde der Einsatz der russischen Artillerie und Luftwaffe gemeldet.

+++ 21:33 US-Militär sieht keinen Hinweis für Abschuss des Jets mit Wagner-Eliten durch Rakete +++

Dem US-Militär liegen nach eigener Darstellung gegenwärtig keine Hinweise darauf vor, dass die Prigoschin-Maschine von einer Rakete abgeschossen wurde. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nennt vor der Presse keine Einzelheiten. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr zuvor von zwei Insidern, dass ein entsprechender Treffer als wahrscheinlich gesehen werde (Eintrag von 17:32 Uhr im ntv.de-Ticker). Ein dritter US-Vertreter erklärte wiederum, es gebe eine Reihe von Theorien und keine endgültigen Schlussfolgerungen.

+++ 21:16 Putin kündigt umfassende Untersuchung zu Absturz des Jets mit Wagner-Eliten an +++

Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt nach dem Absturz des Privatjets, der laut Passagierliste unter anderem Wagner-Chef Prigoschin transportierte, eine umfassende Aufklärungsarbeit an. Laut der russischen Staatsagentur TASS sagt Putin: "Was ganz sicher ist: Der Chef des Untersuchungskomitees hat mich heute morgen unterrichtet; eine einleitende Untersuchung des Vorfalls ist bereits in Gange. Sie wird gründlich durchgeführt werden und umfassend sein."

