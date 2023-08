Russische Luftabwehrsysteme zerstören nach eigenen Angaben ein von der Ukraine abgeschossenes unbemanntes Luftfahrzeug über Belgorod. "Es gibt keine Verletzten und keine Schäden", teilt das russische Verteidigungsministerium über Telegram mit. Die Region Belgorod liegt im Süden Russlands und grenzt an die Ukraine.

+++ 05:22 Forscher: Russland baut eigene Version von Shahed-Drohnen +++

Russland hat offenbar mit dem Bau einer Version der iranischen Kampfdrohnen begonnen. Zu diesem Ergebnis kommt die britische Forschungsgruppe Conflict Armament Research, nachdem sie die Wracks von zwei Drohnen untersucht hat, die im Juli über Kiew abgeschossen wurden. Sie hätten die gleichen elektronische Module enthalten wie russische Überwachungsdrohnen. Die Einwegdrohnen mit der Bezeichnung Geran-2 scheinen russische Versionen der iranischen Shahed-Drohnen zu sein, so die Forscher.

+++ 02:36 Angriff auf Krim: Drohnen sollen auf russischen Truppenstützpunkt gezielt haben +++

Der ukrainische Drohnenangriff auf der Krim in der Nacht zum Samstag soll einem Logistikstützpunkt der russischen Truppen in der Nähe von Jewpatorija im Westen der Halbinsel gegolten haben. Bei dem Angriff seien 17 Drohnen zum Einsatz gekommen, berichtet das Internetportal "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Quellen beim ukrainischen Geheimdienst SBU. Nach vorläufigen Angaben seien "Dutzende von Besatzern" getötet oder verletzt worden. Auch Ausrüstung sei zerstört worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hatten russische Streitkräfte 20 ukrainische Drohnen abgewehrt. Der "vereitelte Terroranschlag" habe weder Opfer gefordert noch Schäden verursacht, behauptet das Ministerium.

+++ 01:32 Kuleba: Größere Reichweite der Raketen bedeutet schnelleres Kriegsende +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erhöht in der Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine den Druck auf die Bundesregierung. "Die Ukraine braucht Taurus-Raketen, um mehr Leben ukrainischer Soldaten und Zivilisten zu retten und um die Befreiung ihrer Gebiete zu beschleunigen und den Krieg schneller zu beenden", sagt Kuleba der "Bild am Sonntag". "Die Formel ist einfach: Eine größere Reichweite der Raketen bedeutet eine kürzere Dauer des Krieges", fügte er hinzu. Mit der Waffe könne die Ukraine "die russischen Besatzungstruppen auf ukrainischem Boden weit über die Frontlinie hinaus erreichen, ihre Logistik stören und Kommandozentralen und Munitionsdepots zerstören", so Kuleba.

+++ 00:04 Ukraine spricht von Fortschritten an südlicher Front +++

Das ukrainische Militär spricht von Fortschritten bei der Gegenoffensive im Süden des Landes. Der Generalstab erklärt, es gebe teilweise Erfolge im Bereich des Dorfes Robotyne in der Region Saporischschja. Der Kommandeur an der südlichen Front, General Olexander Tarnawskyj, schreibt auf Telegram: "Es gibt befreite Gebiete." Die russischen Truppen hätten versucht, mehrere Orte, unter anderem in den Regionen Saporischschja, Charkiw und Cherson, mit Angriffen aus der Luft und durch Artillerie zurückzuerobern, hätten dabei aber keinen Erfolg gehabt, teilt der Generalstab mit.

+++ 22:41 "Danke, Olaf!" - Selenskyj begrüßt weitere deutsche Flugabwehr +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj dankt Deutschland für die beiden weiteren Abschussrampen des Flugabwehrsystems Patriot, die sein von Russland angegriffenes Land erhalten hat. "Das ist sehr wichtig", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. "Danke! Danke, Deutschland. Danke an die Menschen", sagte Selenskyj - und fügte an Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtet hinzu: "Danke dir, Olaf!" Die Lieferung der neuen Patriot-Systeme durch Deutschland war vor wenigen Tagen bekannt geworden. Bereits unmittelbar danach hatte sich Selenskyj auch bei Scholz bedankt. Zu den neuen deutschen Lieferungen zählen auch zehn weitere Mehrzweck-Kettenfahrzeuge Bandvagn 206, sechs Schwerlastsattelzüge sowie etwa 6000 Schuss Nebelmunition für Artilleriegeschütze mit Kaliber 155 Millimeter. Weiter stellte Deutschland Maschinengewehre, Schießbrillen, Ferngläser und Material zum Minenräumen zur Verfügung.

+++ 21:50 Bericht: Dutzende russische Soldaten bei Drohnenangriff auf der Krim getötet oder verletzt +++

17 ukrainische Drohnen haben einem Bericht zufolge in der Nacht zum Samstag einen Logistikstützpunkt russischer Truppen in der Nähe von Jewpatorija auf der besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Bei dem Angriff seien Dutzende russische Soldaten getötet oder verletzt worden, berichtet die Zeitung "Ukrajinska Prawda" unter Berufung auf Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine. Das Ausmaß des Schadens werde noch ermittelt. "Die ersten Berichte deuten auf Dutzende getötete und verletzte Besatzer sowie eine Menge beschädigter Ausrüstung hin", so die Zeitung. Das russische Verteidigungsministerium teilte zuvor mit, 20 ukrainische Drohnen seien auf der Krim abgefangen worden.

+++ 20:44 Region Cherson unter Beschuss - zwei Rentner verletzt +++

Zwei Menschen wurden heute von russischen Streitkräften in der Region Cherson verletzt, wo "der Beschuss seit dem Morgen nicht aufhört", teilt der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, mit. Ein 70-jähriger Mann erlitt mehrere Verletzungen, nachdem ein Projektil ein Wohngebäude im Dorf Ponyativka traf. Ein 72-Jähriger wurde zudem durch einen Sprengkörper, der von einer Drohne in Odradokamjanka abgeworfen wurde, schwer verletzt. Russische Streitkräfte beschossen auch die Stadt Cherson, es gab jedoch keine Verletzte.

+++ 19:48 Kiew: Inzwischen 13 Kinschal-Raketen abgeschossen +++

Die ukrainische Luftverteidigung hat nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn 13 russische Hyperschallraketen Kinschal sowie mehr als 20 Iskander- und S-400-Raketen abgeschossen. Das sagt der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, dem öffentlich-rechtlichen Ukrajinske Radio. Erst am Freitag wurde die Hauptstadt Kiew mit Kinschal-Raketen angegriffen. Die Flugabwehr konnte sie abfangen, die Trümmer fielen auf ein Kinderkrankenhaus und ein Privathaus.

+++ 19:01 Russland: Ukrainische Drohne in Region Belgorod abgeschossen +++

In der Region Belgorod in Russland ist nach russischen Angaben eine ukrainische Drohne abgeschossen worden. Die ukrainische Armee habe versucht, mit einer Drohne "Objekte auf dem Territorium der Russischen Föderation" anzugreifen, teil das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es gebe keine Opfer oder Beschädigungen, heißt es weiter. Wie der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärt, sei die Drohne beim Anflug auf die Stadt Schebekino unweit der ukrainischen Grenze abgeschossen worden.

