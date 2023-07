Der amerikanische Außenminister Antony Blinken telefoniert mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba. Er habe ein wichtiges Gespräch mit Kuleba im Vorfeld des NATO-Gipfels an diesem Dienstag und Mittwoch geführt, twittert Blinken. Kuleba teilt ebenfalls mit, das Telefonat mit Blinken sei "produktiv" gewesen. "Wir haben noch 48 Stunden Zeit und arbeiten daran, dass die endgültigen Entscheidungen ein Gewinn für alle sind: Für die Ukraine, die NATO und die globale Sicherheit." Die Ukraine hofft, in Vilnius ein klares Signal für eine NATO-Beitrittsperspektive zu erhalten.

+++ 05:07 Moskau: Ukrainer bei Bachmut zurückgedrängt +++

Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, russische Truppen hätten ukrainische Vorstöße in der Nähe von Bachmut zurückgedrängt. Die heftigen Kämpfe dort würden durch die hügelige Topografie erschwert. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow teilte indessen mit, seine Kämpfer seien in der Region Bachmut. Laut russischen Berichten ist Kadyrow, krank, verletzt, oder "im Urlaub".

+++ 03:13 Selenskyj: Wir kommen vorwärts, wir stecken nicht fest +++

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die ukrainischen Streitkräfte bei den Kämpfen im Südosten ihres Landes die Initiative ergriffen. "Wir kommen vorwärts, wir stecken nicht fest", sagte Selenskyj dem US-Sender ABC. In zwei Gebieten im Südosten tobten schwere Kämpfe, teilte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram mit. "Wir sind dabei, unsere Gewinne in diesen Gebieten zu konsolidieren", schrieb sie. Die russischen Truppen verteidigten Bachmut, während die ukrainischen Streitkräfte an der Südflanke der Stadt "einen gewissen Vorstoß" verzeichneten. Nördlich von Bachmut gebe es keine Positionsveränderungen. Westlich der Stadt und in der Nähe von Lyman weiter nördlich gebe es weiter heftige Kämpfe.

+++ 02:26 Sumy wieder unter Beschuss +++

Das ukrainische Gebiet Sumy im nordöstlichen Teil des Landes nahe der Grenze zu Russland wird laut Angaben der regionalen Militärverwaltung erneut zum Ziel von russischem Granatenbeschuss. Im Tagesverlauf am Sonntag seien elf Explosionen registriert worden, teilte die Militärverwaltung am Abend bei Telegram mit. Es seien aber bislang weder Opfer noch Schäden an der zivilen Infrastruktur gemeldet worden.

+++ 01:13 Klingbeil: Ukraine nicht vor Kriegsende in die NATO +++

Ein NATO-Beitritt der Ukraine vor dem Ende des russischen Angriffskriegs kommt für SPD-Chef Lars Klingbeil nicht in Frage. "Die NATO kann die Ukraine nicht aufnehmen, solange sie im Krieg ist, sonst wären Deutschland und die anderen Bündnisstaaten sofort Kriegspartei", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Vom Gipfel der 31 Mitgliedstaaten im litauischen Vilnius an diesem Dienstag und Mittwoch werde aber dennoch ein klares Signal der engen militärischen Kooperation mit der Ukraine ausgehen, sagte er.

+++ 00:23 Selenskyj will Grenze zu Belarus besser schützen +++

Selenskyj spricht sich bei einem Besuch in Luzk im Nordwesten des Landes in der Nähe von Belarus erneut für einen besseren Schutz der Staatsgrenze ausgesprochen. Priorität sei es, die ganze nördliche Grenze zu stärken, alle Regionen dort, sagte er in seiner täglichen Videobotschaft, diesmal aufgenommen an der Burganlage in der Altstadt von Luzk. Selenskyj hatte sich dort nach Besuchen in der Türkei, in Tschechien, der Slowakei und Bulgarien über die Lage informiert. Auch von dem im Norden gelegenen Belarus waren russische Truppen nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. In Belarus sind Tausende Russen stationiert, die dort Basen überwiegend für die Vorbereitung auf Kampfeinsätze nutzen.

+++ 23:22 Biden vor NATO-Gipfel in London eingetroffen +++

US-Präsident Joe Biden ist in Großbritannien eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force 1 landete am Abend auf dem Flughafen London Stansted, wie ein mitreisender Reporter berichtete. Am Montag stehen für Biden Treffen mit Premierminister Rishi Sunak im britischen Regierungssitz 10 Downing Street und mit König Charles III. auf Schloss Windsor an. Hauptanlass für seine mehrtägige Reise nach Europa ist allerdings der zweitägige Nato-Gipfel in Litauen, der am Dienstag startet. Am Montagabend ist Bidens Weiterreise ins litauische Vilnius geplant, wo am Dienstag der NATO-Gipfel beginnt. Dort wird ein möglicher Beitritt der Ukraine Thema sein. Nach dem Spitzentreffen will Biden nach Helsinki weiterfliegen, wo ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Finnland, Schweden, Dänemark, Island und Norwegen stattfinden soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 22:55 Putin könnte bei Gipfel in Südafrika festgenommen werden +++

Beim baldigen Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika droht Putin die Verhaftung, da das Treffen nach Angaben von Staatschef Cyril Ramaphosa nicht virtuell, sondern in Präsenz stattfinden wird. Die Teilnehmer wollten sich nach fast drei Jahren "wieder in die Augen sehen", sagte Ramaphosa vor Journalisten. Ob der per internationalem Haftbefehl gesuchte russische Präsident anreisen wird, sagte Ramaphosa nicht. Südafrika müsste ihn gemäß eines im März erlassenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) bei seiner Ankunft festnehmen. Vom 22. bis 24. August findet der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg statt. Südafrikanischen Medienberichten zufolge gibt es in Pretoria Überlegungen, den Gipfel nach China zu verlegen, das kein Vertragsstaat des IStGH ist.



+++ 21:43 Bürgermeister meldet Explosion an russischer Militärbasis in Melitopol +++

In dem Dorf Zarichne in der Nähe der russisch besetzten Stadt Melitopol in der Region Saporischschja hat es eine laute Explosion gegeben, berichtet der Bürgermeister von Melitopol. Die Explosion ereignete sich angeblich in einem Hangar, der zu einer russischen Militärbasis umfunktioniert wurde. Melitopol, das vor dem Krieg etwa 150.000 Einwohner hatte, wurde kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine besetzt. Es dient der russischen Armee in der Südukraine als Eisenbahnknotenpunkt für den Transport von militärischer Ausrüstung. Melitopol ist auch Teil der Landbrücke, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet, die 2014 illegal von Russland annektiert wurde.

+++ 21:06 Erdogan will mit Biden über Lieferung von F-16-Kampfjets sprechen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am Rande des NATO-Gipfels in Litauen mit US-Präsident Joe Biden zusammen. Dies teilte die türkische Präsidentschaft am Sonntag mit. Die Gespräche würden sich auf die "Position der Ukraine in der NATO, die NATO-Mitgliedschaft Schwedens und die Lieferung von F-16"-Kampfjets konzentrieren, teilt Erdogans Büro mit. Dem zweitägigen Gipfel, der am Dienstag beginnt, gehen am Montag in Vilnius Gespräche zwischen Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson voraus. Kristersson hofft, Erdogan davon zu überzeugen, die Einwände der Türkei gegen die Aufnahme Schwedens als 32. Mitglied der Nato entkräften zu können. Erdogan erklärt, es sei "nicht korrekt", den Wunsch der Türkei, US-Kampfflugzeuge zu erwerben, mit Schwedens Beitrittsbemühungen in Verbindung zu bringen. Biden selbst hatte die beiden Themen in einem Telefonat mit Erdogan verknüpft, wie das Büro Erdogans mitteilte. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 20:38 Gouverneur: Eine Verletzte nach Angriff auf Wohnhaus in Cherson +++

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs von Cherson, Oleksandr Prokudin, ein Wohnhaus in der Stadt Cherson angegriffen. Eine 66-jährige Frau hat demnach eine Kopfverletzung erlitten. Bei ihr wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, ihr Leben ist aber nicht in Gefahr.

