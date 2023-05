Die Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten heute über die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Dabei geht es um die Zusage der Europäer, der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Die Regierung in Kiew braucht die Munition dringend zur Verteidigung gegen Russland. Diplomaten zufolge sind die Lieferpläne allerdings ins Stocken geraten. Weiteres Thema ist eine neue EU-Eingreiftruppe, für die ab dem Jahr 2025 rund 5000 Soldaten im Gespräch sind. Die Bundesregierung will dabei eine zentrale Rolle übernehmen. Die Verteidigungsminister treffen zudem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einem Arbeitsessen.

+++ 05:14 Russlands Regierungschef zu Gesprächen in China +++

Der russische Regierungschef Michail Mischustin ist in China eingetroffen. Das meldet die Staatsagentur Tass. In Shanghai will er zunächst an einem russisch-chinesischen Business-Forum teilnehmen. Anschließend sind in Peking Gespräche mit der chinesischen Führung geplant. China ist Russlands größter Handelspartner und beteiligt sich nicht an den Sanktionen, die der Westen im Zuge des Ukraine-Kriegs gegen Moskau erlassen hat.

+++ 03:01 Kiesewetter für deutsche Marschflugkörper an Ukraine +++

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter spricht sich für die Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine aus. "Die Partner der Ukraine müssen jetzt 'all-in' gehen und der Ukraine alles liefern, was die Ukraine im Gefecht der verbundenen Waffen einsetzen kann und völkerrechtlich zulässig ist", sagte Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Taurus-Lenkwaffen mit bis zu 500 Kilometern Reichweite könnten ein "sehr hilfreicher Beitrag aus Deutschland" sein. Für die Bundeswehr seien vor zehn Jahren rund 600 Taurus beschafft worden. Davon seien heute noch "um die 150" einsatzbereit. Es sei wesentlich sinnvoller, diese Waffen in der Ukraine einzusetzen, als sie in Deutschland zu lagern, so Kiesewetter.

+++ 01:19 Ukrainischer Botschafter erwartet "führende Rolle" Deutschlands bei NATO-Beitritt +++

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, ruft die Bundesregierung dazu auf, die Aufnahme seines Landes in die NATO voranzutreiben. Die Ukraine erwarte vom NATO-Gipfel im Juni, "klare Signale zur euroatlantischen Integration und zum zukünftigen NATO-Beitritt meines Landes", sagte Makeiev den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Von Deutschland erwarte man dabei eine "führende Rolle". Bei der jüngst geschmiedeten Koalition zur Lieferung von Kampfjets pocht Makeiev - anders als sein Vorgänger Andrij Melnyk - nicht auf eine Beteiligung Deutschlands. "Sobald ukrainische Piloten im ukrainischen Himmel mit F-16 sein werden, wird das einen Meilenstein in dem russischen Krieg sein", sagte er. "Wir danken unseren Partnern, vor allem Deutschland, für die Flugwehrabwehrsysteme wie IRIS-T, die im wahrsten Sinne des Wortes täglich die Leben der Ukrainer vor russischen Raketen schützen."

+++ 00:01 Nord-Stream-Sabotage: Notz empfiehlt "maximale Zurückhaltung" +++

Nach der Veröffentlichung möglicher neuer Spuren zur Sabotage der Nord-Stream-Pipelines raten Innenpolitiker der Koalition zu Zurückhaltung. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Konstantin von Notz, sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Es bleiben viele - bisher die entscheidenden Fragen - in dieser Sache unbeantwortet. Insofern rate ich allen, sich mit Schlussfolgerungen maximal zurückzuhalten. Justiz und Sicherheitsbehörden müssen unabhängig, zügig und sauber weiterarbeiten." Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Hartmann, sagt dem RND: "Ich warne davor, aus den Spekulationen endgültige Ergebnisse zu machen. Denn die Behörden müssen ihre Aufgaben erstmal erledigen, um zu festen Ergebnissen zu kommen."

+++ 21:57 Oppositionsführerin: Lukaschenko ordnete Verschleppung ukrainischer Kinder persönlich an +++

Die belarussische Oppositionsführerin Swjatlana Heorhijeuna Zichanouskaja beschuldigt Machthaber Alexander Lukaschenko persönlich die illegale Deportation ukrainischer Waisenkinder angeordnet zu haben. Sie deutet an, dass er sich dabei möglicherweise eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht hat. Zichanouskaja, die im litauischen Exil lebt, sagt, es seien "zahlreiche Beweise" zusammengetragen worden, die auf eine "direkte Beteiligung" Lukaschenkos und seines Regimes an der Deportation ukrainischer Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten nach Weißrussland hinwiesen. "Alexander Lukaschenko hat persönlich die Überführung von Waisenkindern nach Weißrussland angeordnet und ihre Ankunft durch finanzielle und organisatorische Unterstützung erleichtert", heißt es in einem Bericht, den Zichanouskaja an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und die EU-Außenminister geschickt hat.

+++ 21:28 USA: Hinweise auf Waffenschmuggel von Wagner-Söldnern +++

Die russische Söldnergruppe Wagner soll nach Angaben des US-Außenministeriums versucht haben, über Mali Waffen zu schmuggeln, die in der Ukraine eingesetzt werden sollen. "Es gibt Hinweise darauf, dass Wagner versucht hat, militärische Systeme von ausländischen Anbietern zu kaufen und diese Waffen als Drittpartei durch Mali zu leiten", erklärt Ministeriumssprecher Matthew Miller. "Wir haben noch keine Anzeichen dafür gesehen, dass diese Käufe abgeschlossen oder ausgeführt wurden, aber wir beobachten die Situation genau."

+++ 21:01 Gouverneur: Granatsplitter durchbohrt Herz von Zivilist bei Angriff in Cherson +++

Wie der Gouverneur der Region Cherson, Oleksandr Prokudin, mitteilt, starb ein Zivilist an Granatsplittern, nachdem die russischen Streitkräfte das Dorf Stanislaw beschossen haben. Laut Prokudin war ein 45-jähriger Mann dabei, das zuvor beschädigte Dach eines Hauses zu reparieren, als ein Granatsplitter sein Herz durchbohrte und ihn auf der Stelle tötete. Auch vier Gebäude wurden durch den Beschuss beschädigt. Nach Angaben von Prokudin beschossen die russischen Streitkräfte in der Nacht auch das Dorf Kizomys mit zwei Lenkbomben. Ein Haus wurde vollständig zerstört und zwei weitere wurden beschädigt. Es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet.

+++ 20:33 UN besorgt über Ausbleiben von Schiffen in ukrainischem Hafen +++

Die Vereinten Nationen zeigen sich besorgt, dass in den ukrainischen Schwarzmeerhafen Piwdennji (Juschny) seit dem 2. Mai keine Schiffe mehr eingelaufen sind. "Wir sind besorgt über diese Einschränkung und fordern erneut die vollständige Wiederaufnahme des Betriebs", sagt UN-Sprecher Stephane Dujarric. Er machte keine Angaben dazu, wer verantwortlich sein könnte. Unter der Schwarzmeer-Vereinbarung wurden zunächst mehr als 30 Millionen Tonnen Lebensmittel aus den ukrainischen Häfen exportiert. Dujarric zufolge war der Piwdennji für mehr als ein Drittel davon verantwortlich.

