Angesichts der zuletzt gestiegenen Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Ländern fordert der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, dringend mehr Hilfe von Bund und Ländern für die Unterbringung von geflüchteten Menschen. "Geprüft werden sollte, ob Bund und Länder gemeinsam Unterkunftsmöglichkeiten finanzieren können, die vorrangig für Zwecke des Katastrophen- beziehungsweise Zivilschutzes errichtet werden", sagt Sager dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese könnten in der aktuellen Situation für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Auch nationale Ankunftszentren in der Verantwortung des Bundes sollten nach seinen Worten in Erwägung gezogen werden. Parallel müssten die Länder ihre Erstaufnahmekapazitäten ausbauen und sicherstellen, dass Asylsuchende ohne Bleibeperspektive nicht auf die kommunale Ebene weiterverteilt würden.

+++ 05:09 Kuleba bittet Deutschland um Ausbildung ukrainischer Kampfjet-Piloten +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fordert von Deutschland eine schnelle Ausweitung der Munitionslieferungen. Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" bezeichnet der Minister den Mangel an Munition als Problem "Nummer eins" im Kampf gegen die russischen Besatzer. "Deutschland könnte wirklich mehr bei der Munition helfen. Mit Artillerie-Munition." Kuleba macht in dem Interview deutlich, dass er nicht in naher Zukunft mit der Lieferung westlicher Kampfjets an sein Land rechnet: "Deshalb weisen wir darauf hin, dass die Ausbildung der ukrainischen Piloten auf den westlichen Jets jetzt beginnen sollte, damit wir, wenn die Entscheidung über die Bereitstellung von Flugzeugen getroffen wird, keine Zeit verschwenden". Er appellierte an Deutschland, sich dem Beispiel anderer Länder anzuschließen, "unsere Piloten auszubilden". Das wäre "eine klare Botschaft des politischen Engagements".

+++ 03:03 Bundeswehr will neue Panzerhaubitzen anschaffen +++

Die Bundeswehr will Artilleriegeschütze vom Typ "Panzerhaubitze 2000" nachkaufen. Wie die "Bild am Sonntag" vorab berichtet, soll der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung am 29. März den Nachkauf beschließen. Dem Blatt zufolge sollen zehn "Panzerhaubitze 2000" für 154,7 Millionen Euro bestellt und eine Kauf-Option für 18 weitere Geschütze abgeschlossen werden. Die Bundeswehr hatte vor zehn Monaten 14 ihrer Panzerhaubitzen an die Ukraine abgegeben.

+++ 01:46 Demonstrierende in Tschechien fordern Stopp von Waffenlieferungen +++

Tausende Menschen haben sich auf dem Prager Wenzelsplatz zu einer Demonstration unter dem Slogan "Tschechien gegen Armut" versammelt. Zum Ende der Kundgebung drängte ein Teil der Protestierenden zum Gebäude des Nationalmuseums. In Sprechchören verlangten sie, die dort aufgehängte ukrainische Fahne durch eine tschechische zu ersetzen. Zu den Forderungen der Organisatoren gehörten Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise sowie ein Ende der tschechischen Waffenlieferungen in die Ukraine. Tschechiens Regierung solle im Ukraine-Konflikt eine Vermittlerrolle übernehmen und Friedensgespräche in Prag anregen. Die Hilfe für die Ukraine solle zwar fortgesetzt werden, sich aber auf humanitäre statt militärische Hilfe beschränken.

+++ 00:30 Kuleba: Jeder Soldat im Schützengraben will mehr Frieden als Demonstranten am Brandenburger Tor +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hält die von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierte Berliner Demonstration für Friedensverhandlungen mit Russland für heuchlerisch. "Diese Leute müssen ehrlich sein. Anstatt unter dem Slogan "Stoppt den Krieg durch Waffenlieferungen" zu werben, sollten sie schreiben, was sie wirklich meinen: "Lasst die Russen Ukrainer töten, foltern und vergewaltigen." Denn wenn wir keine Waffen haben, um uns zu verteidigen, wird genau das passieren", sagt er der "Bild am Sonntag". Weiter sagt Kuleba: "Ich versichere Ihnen, dass jeder einzelne Ukrainer, selbst der Soldat im Schützengraben, der den russischen Soldaten tötet, der ihn in diesem Moment angreift, mehr Frieden will als der friedfertigste Demonstrant am Brandenburger Tor."

+++ 23:16 Ukraine: Russland verliert in Bachmut über 500 Soldaten an einem Tag +++

Bei der Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut erleidet das russische Militär nach Angaben der Ukraine sehr hohe Verluste. In den vergangenen 24 Stunden seien 221 russen getötet und 314 verwundet worden, sagt ein Sprecher des ukrainischen Militärs im parlamentarischen Fernsehkanal. Die russischen Truppen hätten in dem Zeitraum 16 Angriffe unternommen. Es sei zu 23 Zusammenstößen gekommen. Um Bachmut wird seit Monaten heftig gekämpft, die Zahl der ukrainischen Verluste nennt der Sprecher nicht.

+++ 22:10 Brand in Büro von russischem Sender Spas in Moskau +++

Ein Feuer ist im Moskauer Büro des russischen TV-Senders Spas ausgebrochen. Der "Kyiv Independent" und mehrere Medien berichten darüber unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS. Dem Portal "Nexta" zufolge wurde der Brand gelöscht. Es habe keine Verletzten gegeben. Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt. Nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine war mehrmals über ungewöhnliche Brände oder Vorfälle in Russland berichtet worden. Ob hier ein solcher Verdacht besteht, ist aber bislang unklar.

+++ 21:35 Selenskyj: Russland steht als "Synonym für Terror" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue "brutale Terrorangriffe" Russlands gegen Städte und Gemeinden in dem Land beklagt. Tag und Nacht gebe es diese Attacken, sagte Selenskyj in seiner am Samstag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. "Raketen und Artillerie, Drohnen und Mörser - der bösartige Staat nutzt eine Vielfalt an Waffen mit dem einen Ziel, Leben zu zerstören und nichts Menschliches zurückzulassen", sagte Selenskyj. "Ruinen, Schutt, Einschlaglöcher am Boden sind das Selbstporträt Russlands, das es dort malt, wo Leben ohne Russland existiert", sagte der Staatschef. Das Land stehe für das Böse. "Es ist zu einem Synonym für Terror geworden und wird ein Beispiel sein für Niederlage und gerechte Bestrafung für seinen Terror. Der Kreml kann die Bestrafung nicht stoppen."

+++ 20:48 Tausende protestieren in Prag gegen Regierung und auch gegen Militärhilfe für die Ukraine +++

Tausende Menschen haben in Prag gegen die tschechische Regierung protestiert. Unter dem Titel "Tschechien gegen die Armut" demonstrierten sie am heutigen Samstag gegen die hohe Inflation und forderten die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Petr Fiala zum Rücktritt auf. Die Teilnehmer kritisierten auch die NATO und forderten einen sofortigen Stopp der Militärhilfe für die Ukraine. Die Protestaktion organisiert hatte die neue außerparlamentarische PRO-Partei. "Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen die Armut Stellung zu beziehen", sagte deren Vorsitzender Jindrich Rajchl auf dem Prager Wenzelsplatz. Er wünsche sich eine Regierung, die sich "zuerst um die Interessen tschechischer Bürger kümmert". Gegner von Fialas Regierung werfen ihr vor, sich mehr um die Ukraine als um das eigene Land zu kümmern.

+++ 20:16 Russische Reservisten fordern von Putin Hilfe gegen eigene Kommandeure +++

In einem neuen Videoappell haben russische Reservisten im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte solle sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeit machten, sagte ein vermummter Sprecher in der am Samstag aufgenommenen und im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft. Insgesamt sind ein Dutzend Uniformierte auf dem Video zu sehen - ebenfalls ohne erkennbare Gesichter. Der Sprecher der Gruppe beklagt fehlende Ausrüstung und mangelnde Führung durch die Befehlshaber. "Wir wissen, dass wir nicht die einzigen sind, die mit einer solchen Bitte auftreten", sagte der Mann "im Gebiet Donezk". Putins solle sich nicht auf dem Papier, sondern vor Ort um die Lage kümmern, verlangt er. Der russische Sprecher beklagt, es fehle an Ausrüstung, darunter etwa an Nachtsichtgeräten, um die Gefechtsaufgaben zu erfüllen. Die Kommandeure würden einfach das Dekret des Präsidenten ignorieren und unvorbereitete Einheiten in den Sturmtrupps einzusetzen, beklagte der Mann. Sie würden vorgeschickt, während die Soldaten hinten blieben. "Die Führung unseres Regiments führt keinen Dialog mit uns, schüchtert uns ein und droht uns mit Inhaftierung, wenn wir uns den Kampfhandlungen verweigern und nicht an die erste Frontlinie vorrücken."

