Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser erwarten von den sieben westlichen Industrienationen (G7) beim Gipfel in Elmau ein klares Bekenntnis zum Kohleausstieg bis 2030. "Wenn wir jetzt die Kohlekraftwerke hochfahren, um kurzfristig Löcher zu stopfen, müssen wir vor 2030 aus der Kohle raus. Finden wir andere Wege, reicht ein Ausstieg bis spätestens 2030", sagt Neubauer der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. "Wir erwarten, dass sich auch die G7 zum Kohleausstieg bis spätestens 2030 bekennen. Unsere Lebensgrundlagen sind kein Accessoire der Demokratie, sie sind ihre Voraussetzung." Derweil sagt Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser der Zeitung "Passauer Neue Presse": "Wir müssen das Verfeuern der Kohle bis spätestens 2030 bei all diesen großen Industrieländern beenden, auch wenn jetzt einzelne Kraftwerke für ein paar Monate länger laufen sollen." Das hätte ein wichtiges Signal auf China und Indien, die noch sehr stark von der Kohle abhängig seien. Der Gipfel könne dabei eine große Chance sein.

+++ 05:23 Proteste vor G7-Gipfel fordern Ende der Abhängigkeit von fossiler Energie +++

In München wollen am Samstag im Vorfeld des G7-Gipfels tausende Menschen protestieren. Ein Bündnis zahlreicher Organisationen ruft zur Großkundgebung auf der Theresienwiese und zu einer Demonstration durch die Münchner Innenstadt auf. Laut Polizei sind 20.000 Teilnehmer angemeldet. Die Kritiker des am Sonntag auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen beginnenden G7-Gipfels fordern als Konsequenz aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ein schnelles Ende der Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle. Außerdem verlangen sie einen konsequenten Kampf gegen Klimakrise und Artensterben sowie mehr Einsatz gegen Hunger, Armut und Ungleichheit. Zum Trägerkreis des Protestbündnisses zählen der WWF, Greenpeace, Attac, Campact und Brot für die Welt.

+++ 04:28 SPD für Sonderzahlung zur Existenzsicherung - Große Sorge mit Blick auf den Herbst +++

Angesichts hoher Preise für Lebensmittel, Gas und Sprit infolge des Ukraine-Kriegs bringt die SPD im Bundestag Sonderzahlungen an Arbeitnehmer zur Existenzsicherung ins Spiel. "Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich auf Einmalzahlungen an die Beschäftigten verständigen, um besonders schwierige Momente in den nächsten Monaten abzufedern, dann könnte auch der Staat dies sinnvoll ergänzen", sagt Fraktionschef Rolf Mützenich der Funke-Mediengruppe. Angesichts stark gedrosselter Gaslieferungen aus Russland sagt Mützenich: "Der Blick auf Herbst und Winter ist durchaus besorgniserregend." Die Bundesregierung tue zwar alles dafür, genügend Gasreserven zu haben, um diese kritische Zeit zu überbrücken. "Ob das gelingt, kann niemand garantieren." Die Risiken seien erheblich, warnt er. "Wenn Produktionen stillstehen, hat das unabsehbare Konsequenzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."

+++ 03:43 AKW Isar II könnte laut Bericht noch bis 2023 einspringen +++

Das Kernkraftwerk Isar II in Bayern könnte einer Zeitung zufolge mit den vorhandenen Brennstäben noch bis Frühjahr 2023 weiterbetrieben werden. Mit neuen Brennstäben wäre auch ein Betrieb darüber hinaus möglich, berichtet "Bild" einem Vorabbericht zufolge unter Berufung auf eine Sprecherin des Kraftwerksbetreibers. "Sobald uns die Regierung signalisiert, dass Isar II gebraucht wird, werden wir alles versuchen, einen sicheren Weiterbetrieb zu ermöglichen - dieses Signal kam bisher aber nicht." Daher breite man sich weiter auf die Abschaltung am 31. Dezember vor. In der Ampel-Koalition gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob die drei verbliebenen AKW in Deutschland länger als ursprünglich geplant betrieben werden sollen.

+++ 02:52 Selenskyj: Anforderung für EU-Beitritt machen uns keine Angst +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zuversichtlich, dass sein von Russland angegriffenes Land die Kriterien für einen EU-Beitritt erfüllen wird. Die Ukraine konzentriere sich nun auf die Anforderungen der EU, sagt das Staatsoberhaupt in seiner abendlichen Videoansprache. "Aber macht uns das Angst? Nein. Weil wir davor Hunderte erfolgreich abgeschlossen haben." Zu den Kriterien für einen Beitritt gehören unter anderem Rechtsstaatlichkeit, Kampf gegen Korruption, Garantie der Grundrechte und eine funktionierende Marktwirtschaft. Selenskyj ruft seine Landsleute auf, sich über den Beschluss des EU-Gipfels, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu geben, zu freuen.

+++ 02:18 USA wollen Ukraine unterstützen, "solange es dauert" +++

US-Außenminister Antony Blinken sichert der Ukraine die weitere militärische Hilfe seines Landes gegen den russischen Angriff zu. "Sie kämpfen nicht nur für sich, sondern für uns alle", sagt Blinken in Berlin. Seit dem Beginn des Krieges habe sein Land der Ukraine Hilfen zur Verteidigung im Wert von etwa 6,1 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Milliarden Euro) geleistet. "Wir werden dies fortsetzen, solange es dauert", sagt er. Zugleich seien die USA bereit, jede diplomatische Lösung zu unterstützen, doch habe Russland daran kein Interesse gezeigt. Er sei überzeugt, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen das Land wirtschaftlich hart träfen, auch wenn einige Auswirkungen noch eine Zeit lang von der Führung in Moskau kaschiert würden.

+++ 01:42 Krieg soll für den Tod von 3000 Delfinen verantwortlich sein +++

Naturschützer bringen den Tod von Tausenden Delfinen im Schwarzen Meer mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in Verbindung. Mindestens 3000 Tiere seien verendet, schreibt Forschungsleiter Iwan Rusew bei Facebook. Der Einsatz von Sonar-Technik und Explosionen zerstörten das "empfindliche Navigationssystem" der Tiere. So könnten sie nicht mehr genug Fische fangen und seien deshalb anfälliger für Infektionskrankheiten. Die Folge sei, dass mehr Tiere sterben, erläutert der Experte eines Nationalparks in der Nähe von Odessa im Süden der Ukraine. Nach seinen Angaben gibt es zudem Berichte über verendete Tiere aus Bulgarien und Rumänien. "Wir bitten alle, die tote Delfine am Strand sehen, dies zu melden."

+++ 01:01 Polen erhält Kredit über 450 Millionen Euro zur Versorgung geflüchteter Ukrainer +++

Die Entwicklungsbank des Europarats stellt Polen einen Rekordkredit in Höhe von 450 Millionen Euro zur Verfügung, um das Land bei der Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge zu unterstützen. "Dieser Kredit ist der größte, der von der Entwicklungsbank jemals vergeben wurde", erklärt der Straßburger Europarat. Nach polnischen Angaben waren zuletzt wieder mehr Menschen vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Der Europarat erklärt, der Schwerpunkt werde darauf liegen, "die Kosten für außergewöhnliche Unterhaltsbeihilfen, pauschale Unterkunftsbeihilfen und monatliche Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder zu decken". Der Kredit sei so angelegt, dass er "den wechselnden Bedürfnissen von Vertriebenen und aufnehmenden Gemeinschaften gerecht wird", erläutert der Gouverneur der Bank, Carlo Monticelli. Nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats suchten von den acht Millionen geflohenen Ukrainern mehr als 4,1 Millionen, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, Zuflucht in Polen.

+++ 00:33 Raketen auf Saporischschja und Dnipro - Ukraine löst landesweit Luftalarm aus +++

In der von Russland angegriffenen Ukraine wird in der Nacht zum Samstag landesweit Luftalarm ausgelöst. Das geht aus einer entsprechenden Übersicht zur Lage in dem Land hervor. Wie die ukrainische Nachrichtenseite 24tv berichtet, gibt es Berichte über Explosionen aus der Stadt Saporischschja im Südosten des Landes - ebenso wie aus der zentralukrainischen Stadt Dnipro.

+++ 00:02 Konferenz für Nahrungsmittelsicherheit fordert Kriegsende von Russland +++

Die von der Bundesregierung organisierte internationale Konferenz zur Nahrungsmittelsicherheit sieht im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine ernsthafte Bedrohung für die Ernährung der Welt. Die Berliner Konferenz fordert in ihrer Abschlusserklärung Russland auf, den Krieg sofort zu beenden, die ukrainischen Häfen für den Export von Getreide freizugeben und alle Handlungen einzustellen, die die Nahrungsmittelproduktion in der Ukraine gefährden. Der Krieg bedrohe die Ernährung von Millionen Frauen, Kindern und Männern.

+++ 23:15 Tausende Georgier demonstrieren für EU-Beitritt ihres Landes +++

In der georgischen Hauptstadt Tiflis gehen rund 120.000 Menschen für einen EU-Beitritt und gegen die eigene Regierung auf die Straße. Die Demonstrierenden schwenken georgische und EU-Flaggen und fordern den Rücktritt von Regierungschef Irakli Garibaschwili - einen Tag, nachdem die EU dem Land den Beitrittskandidatenstatus verweigert hatte. "Wir, das georgische Volk, fordern den Rücktritt von Irakli Garibaschwili und die Bildung einer neuen Regierung, die alle von der EU verlangten Reformen umsetzt", sagt einer der Organisatoren der Kundgebung. "Wir geben der Regierung eine Woche Zeit, die Forderungen zu erfüllen", fährt er fort, während die Demonstranten "Rücktritt" skandieren. Für den 3. Juli kündigen die Organisatoren eine weitere Massenkundgebung an, die erst enden soll, "wenn die oligarchische Herrschaft beseitigt ist" - eine Anspielung auf Ex-Regierungschef Bidsina Iwanischwili.

+++ 22:39 Kreml sieht in EU-Erweiterung gegen Russland gerichtete Politik +++

Das russische Außenministerium sieht in der Entscheidung für einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und der Republik Moldau eine gegen Moskau gerichtete Politik. Die Europäische Union setze damit ihre Linie fort, in die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zum Zweck der Eindämmung Russlands weiter vorzudringen, teilt Sprecherin Maria Sacharowa mit. "Dabei werden alle Mittel eingesetzt, vom finanziellen und wirtschaftlichen Druckmittel bis zur militärischen Unterstützung." Sacharowa erklärt, die EU habe zudem die sonst strengen Kriterien für einen Beitritt wie Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz beiseitegeschoben.

+++ 22:17 Antikriegslied zum Abschied: Früherer ESC-Teilnehmer verlässt russische Heimat +++

Vor zwei Jahren noch von Russland für den Eurovision Song Contest nominiert hat die Rave-Band Little Big nun das Land verlassen und als Abschiedsgruß ein Antikriegslied veröffentlicht. "Wir verurteilen die Handlungen der russischen Regierung, gleichzeitig ist uns die Maschinerie der russischen Kriegspropaganda so zuwider, dass wir uns entschieden haben, alles hinzuwerfen und aus dem Land auszureisen", sagt der Sänger Ilja Prussikin laut dem kremlkritischen Portal Meduza. Auf der eigenen Webseite von Little Big wird Los Angeles als neuer Aufenthaltsort genannt. Den dort auch erschienenen Clip "Generation Cancellation" nennt die Gruppe ein "Antikriegs-Manifest". In dem Video werden die Propaganda-Methoden des Kremls satirisch verspottet.

+++ 22:02 Polen: NATO soll Landverbindung nach Litauen stärker schützen +++

Polen und die baltischen Staaten fordern nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki eine Verstärkung der NATO-Kräfte in der sogenannten Suwalki-Lücke. Die zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Belarus gelegene Landverbindung von Polen nach Litauen solle stärker geschützt werden, sagt Morawiecki in Brüssel.

+++ 21:42 Lawrow: EU und NATO wollen Krieg gegen Russland führen +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärt, ein EU-Beitritt der Ukraine und Moldaus stelle "kein Risiko" für Russland dar, da die EU kein Militärbündnis sei. Er erinnert daran, dass auch Präsident Wladimir Putin nichts dagegen einzuwenden habe. Allerdings beschuldigt Lawrow die EU und die NATO, einen Krieg gegen Russland führen zu wollen und stellt einen historischen Vergleich an: Hitler habe einen großen Teil Europas hinter sich versammelt, "um gegen die Sowjetunion Krieg zu führen", sagt Lawrow während einer Reise nach Aserbaidschan. Heute "bilden die EU und die NATO ein solches zeitgenössisches Bündnis", um "Krieg gegen Russland zu führen", fügt er hinzu.

+++ 21:23 Ukrainische Polizei findet bei Razzia Tausende Kunstschätze +++

In der Ukraine hat die Polizei die bisher größte Sammlung antiker Kunstschätze beschlagnahmt. Wie Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa mitteilt, wurden einige der Werke offenbar aus Museen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim "gestohlen" und an private Sammler weitergegeben. Bei einer Razzia habe die ukrainische Polizei "mehr als 6000 Antiquitäten, darunter Schwerter, Säbel, Helme, Amphoren und Münzen" gefunden, sagt Wenediktowa vor Journalisten im Museum der Geschichte der Ukraine in Kiew. Der Wert der Sammlung werde "auf mehrere Millionen Dollar" geschätzt.

+++ 21:01 Klingbeil zu Angriffskrieg: "Alarmzeichen waren alle da" +++

Vier Monate nach der russischen Invasion in die Ukraine äußert sich SPD-Chef Lars Klingbeil im Rückblick kritisch über die Russlandpolitik Deutschlands. Der größte Vorwurf, den Deutschland sich machen müsse, sei, dass es die östlichen EU-Länder nicht genug gehört habe, sagt er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wir haben die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland so geführt, wie wir die Welt gerne gehabt hätten - aber nicht so, wie sie wirklich war und ist." Aus heutiger Sicht müsse man sagen: "Der Georgienkrieg 2008, die Krim-Annexion 2014, der Giftanschlag auf Alexej Nawalnyj, der Tiergartenmord - die Alarmzeichen waren alle da, wir hätten sie aber anders interpretieren müssen."

+++ 20:40 Moskau: Teile der Großstadt Lyssytschansk blockiert +++

Im Osten der Ukraine gibt es widersprüchliche Angaben zur Lage in der umkämpften Großstadt Lyssytschansk. Russische Truppen haben nach eigenen Angaben die Stadt von Süden her blockiert. Das teilt das russische Verteidigungsministerium am Abend mit. Die Verteidigungsstellungen ukrainischer Truppen seien durchbrochen worden, heißt es. Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Armee von Luftangriffen durch Russland auf Lyssytschansk am Westufer des Flusses Siwerskyj Donez gesprochen. "Die ukrainischen Verteidiger haben erfolgreich einen Sturm am südlichen Stadtrand Lyssytschansk abgewehrt." Alle Angaben lassen sich nicht oder nur schwer unabhängig überprüfen.

+++ 20:23 Draghi: Italien senkt Gas-Importe aus Russland auf 25 Prozent +++

Italien hat seine Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland von 40 Prozent im vorigen Jahr auf 25 Prozent verringert, wie Ministerpräsident Mario Draghi in Brüssel mitteilt. Nach seinen Worten soll bei dem am Sonntag beginnenden G7-Gipfel eine mögliche Preisobergrenze für Gas diskutiert werden. Er fügt hinzu, Haupteinwand gegen eine solche Obergrenze sei die Befürchtung, dass Russland die Gaslieferungen weiter einschränken könnte. Die EU-Kommission habe sich bereiterklärt, einen Bericht über die Idee der Preisobergrenze und den Strommarkt zu erstellen. Dieser werde bis September fertig und von den EU-Staats- und Regierungschefs auf einem für Oktober anberaumten Gipfeltreffen erörtert.

+++ 20:05 Giffey sitzt falschem Klitschko auf - Telefonat entpuppt sich als Fake +++

Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat ein Telefonat, bei dem sie mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprechen sollte, vorzeitig abgebrochen. "Der Verlauf des Gesprächs und die Themensetzung haben auf Berliner Seite ein Misstrauen hervorgerufen", schreibt die Senatskanzlei auf Twitter. Der Verdacht, dass die Person am Telefon nicht Klitschko war, sei vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk bestätigt worden. "Es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird - auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündeten der Ukraine zu diskreditieren", wird Giffey auf Twitter zitiert.

