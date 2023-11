Die russischen Streitkräfte sollen bei den Kämpfen in den Regionen Charkiw und Donezk über 4.000 Soldaten und 500 militärische Ausrüstungsgegenstände verloren haben. Das teilt der Kommandeur der Bodentruppen, Oleksandr Syrskyi, mit. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Syrskyi spricht außerdem in einem Telegram-Beitrag vom verstärkten Einsatz von Kamikaze-Drohnen durch die Kreml-Truppen. Trotz der schweren Verluste würden die russischen Streitkräfte insbesondere die ukrainischen Einheiten in der Gegend von Kupjansk weiter angreifen.

+++ 04:46 Estland will EU-Munitionsplan für Ukraine nicht aufgeben +++

Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur fordert entschlossene Rettungsversuchen für den vom Scheitern bedrohten EU-Munitionsplan für die Ukraine. Wenn aus den eigenen Lagern und über eigene neue Bestellungen bei der Industrie nicht ausreichend Munition organisiert werden könne, sollte man bereit sein, in Drittstaaten zu kaufen, so Pevkur. Dies sei eine der möglichen Lösungen. Zudem würden erhebliche Mengen an in der EU produzierter Munition wegen bestehender Verträge in andere Staaten geliefert werden. Mit diesen Ländern könnten nach seiner Meinung Verhandlungen geführt werden, um die Munition dann in die von Russland angegriffene Ukraine umzuleiten.

+++ 02:48 Russische Delegation besucht Nordkorea +++

Eine russische Delegation unter Leitung von Rohstoffminister Alexander Koslow ist zu Gesprächen nach Nordkorea gereist. Russland und Nordkorea hätten sich über Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie ausgetauscht, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die Regierung in Washington wirft Nordkorea vor, Russland mit Rüstungsgütern für den Krieg in der Ukraine zu beliefern, und Moskau, Nordkorea mit militärtechnischer Hilfe zu unterstützen. Nordkorea und Russland bestreiten jeglichen Waffenhandel.

+++ 00:53 General: Haben 8000 ukrainische Soldaten ausgebildet +++

Die Bundeswehr und ihre Partner haben inzwischen etwa 8000 ukrainische Soldaten ausgebildet. "Meine Erwartung ist, dass wir bis Ende des Jahres ungefähr 10 000 ausgebildet haben werden in circa 200 Trainingsmodulen", sagt Generalleutnant Andreas Marlow, Befehlshaber des multinationalen Ausbildungskommandos ("Special Training Command"). Die Ausbildung umfasst verschiedene Ebenen von einer Grundausbildung über Spezialisierungen - wie Sanitäter, Scharfschützen oder Panzerbesatzungen - bis hin zur Ausbildung des militärischen Führungspersonals. Einige Akzente hätten sich geändert, so Marlow. Er spricht von einer Verschiebung von defensiven hin zu offensiven Operationen.

+++ 23:07 Putin verschärft Bedingungen für Berichterstattung über Wahlen in Russland +++

Vor der für März erwarteten Präsidentschaftswahl in Russland verschärft Kreml-Chef Putin die Bedingungen für die Wahlberichterstattung. Einem Dekret zufolge dürfen Journalisten, deren Medien nicht bei den Behörden registriert sind, nicht mehr an Sitzungen der Wahlkommission teilnehmen. Nur Journalisten, die "nach dem Gesetz dazu berechtigt sind", dürfen demnach Fotos und Videos in den Wahllokalen machen. Durch die neuen Beschränkungen wird Bloggern, unabhängigen Journalisten und Mitarbeitern russischer Medien, die aus dem Exil arbeiten, der Zugang zu den Wahllokalen verwehrt. Ihnen wird die Teilnahme an der Stimmabgabe und der Auszählung verboten. Das Dekret soll auch für die ukrainischen Regionen gelten, die Russland im vergangenen Jahr für annektiert erklärt hat.

+++ 22:09 Selenskyj: Putin braucht bis Mitte Dezember Erfolge auf dem Schlachtfeld +++

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj will Kremlchef Putin Mitte Dezember seine Kandidatur für die Präsidenten-Wahl in Russland 2024 bekanntgeben und braucht zu diesem Zeitpunkt Ergebnisse auf dem Schlachtfeld, die er als Erfolge vorweisen kann. "Wir müssen verstehen, dass Putin jetzt ein sehr zynisches und konkretes politisches Ziel hat und bereit ist, so viele seiner Leute zu töten, wie er will, um in der ersten Dezemberhälfte wenigstens einen taktischen Erfolg vorweisen zu können. Nämlich dann, wenn er seine Wahlen ankündigen will", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. "Russland verliert bei Awdijiwka bereits Soldaten und Ausrüstung, und zwar schneller und in größerem Umfang als in Bachmut", sagt Selenskyj. "Es ist sehr schwierig, diesem Ansturm standzuhalten", ergänzt der Präsident.

+++ 21:07 Russische Truppen machen Druck auf Ukrainer nahe Donezk +++

Russische Truppen versuchen nach Kiewer Angaben mit vielen Angriffen, ukrainische Einheiten aus deren Stellungen um die Großstadt Donezk zu verdrängen. Entlang der gesamten Front habe es am Dienstag 57 Gefechte gegeben, teilt der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Abend mit. Allein 18 Angriffe habe die Ukraine bei den Orten Marjinka und Nowomychajliwka westlich von Donezk abgewehrt. Weitere 15 Sturmangriffe seien um die Stadt Awdijiwka im Norden von Donezk abgewehrt worden, heißt es. In den vergangenen Wochen hat die russische Armee ihre Angriffe im Raum Donezk verstärkt. Selbst wenn die Verluste an Soldaten und Fahrzeugen hoch sind, setzt doch die schiere Zahl der Angreifer die ukrainischen Verteidiger unter Druck.

+++ 20:21 Ukraine: Russisches Flugzeug bei Awdijiwka abgeschossen +++

Ukrainische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben unweit der hart umkämpften Stadt Awdijiwka in der Region Donezk ein weiteres russisches Flugzeug abgeschossen. Ukrainische Verteidiger hätten einen Su-25-Kampfjet zerstört, teilt ein Armee-Sprecher der Zeitung "Ukrainska Prawda" mit. Mit welcher Waffe das Flugzeug getroffen wurde, ist noch nicht bekannt. Seit dem 10. Oktober habe die ukrainische Armee im Bereich der Stadt Awdijiwka somit bereits acht russische Flugzeuge zerstört, ergänzt der Sprecher.

+++ 19:35 Kreml sieht prorussische Kräfte in Moldau auf dem Vormarsch +++

Der Kreml sieht in der in die EU strebenden Republik Moldau nach massiven Stimmeneinbußen für die prowestliche Partei PAS bei den Kommunalwahlen prorussische Kräfte auf dem Vormarsch. Das Wahlergebnis zeuge davon, dass es viele Befürworter einer ausgewogeneren Außenpolitik samt einem Dialog mit Russland gebe, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. "In Moldau gibt es viele Anhänger einer Entwicklung der Zusammenarbeit mit unserem Land, wir wissen darum", sagt Peskow. Davon zeugten auch die Wahlergebnisse für die von prowestlichen Präsidentin Maia Sandu gegründete proeuropäische Partei der Aktion und Solidarität (PAS), die massive Verluste hinnehmen musste. Bei dem Urnengang waren neue Bürgermeister und Kommunalparlamente bestimmt worden. Medien zufolge gewann die PAS in lediglich drei von 36 Städten.





