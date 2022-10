Nach dem Absturz eines russischen Kampfflugzeugs in einem Wohngebiet in Jejsk im Süden Russlands steigt die Zahl der Toten nach russischen Angaben auf 13, darunter drei Kinder. Der Kampfbomber stürzte am Montag kurz nach dem Start direkt neben ein achtstöckiges Wohnhaus, das zum Teil in Brand gesetzt wurde. Am Abend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Die Maschine vom Typ Su-34, die auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird, war angeblich auf einem Übungsflug. Diese werden in der Regel ohne Munition absolviert. Allerdings deutet die Boulevardzeitung "Komsomolskaja Prawda" die Stärke der Explosionen so, dass die Maschine bewaffnet gewesen sei. Ein geretteter Pilot sagt dem Zeitungsbericht zufolge, der Suchoi-Jet sei nicht abgeschossen worden, sondern habe einen Defekt gehabt.

(Foto: picture alliance/dpa/AP)

+++ 05:12 Selenskyj bittet um Luftabwehrwaffen +++

Präsident Selenskyj bittet die Staatengemeinschaft um mehr und bessere Waffen zur Luftabwehr. "Den ganzen Tag sind dort Trümmer geräumt worden, wohin die russischen Terroristen trotz allem getroffen haben", so Selenskyj in einer Videoansprache. "Wenn wir über Luftabwehr reden, dann reden wir über reale Menschenleben", sagt er. "Das ist nicht nur im Interesse der Ukraine. Je geringer die terroristischen Möglichkeiten Russlands sind, desto schneller endet dieser Krieg."

+++ 02:44 Minsk: Bis zu 9000 russische Soldaten werden in Belarus stationiert +++

Russland stationiert nach Angaben von Minsk für einen gemeinsamen Militärverbund bis zu 9000 russische Soldaten und rund 170 Panzer in Belarus. Wie der Berater des belarussischen Verteidigungsministeriums für internationale militärische Zusammenarbeit, Valeri Rewenko, auf Telegram mitteilt, werden die russischen Einheiten werden auf vier Truppenübungsplätzen im Osten und im Zentrum des Landes stationiert. Dort würden sie an Übungen teilnehmen, die vor allem "Gefechtsschießen und Luftabwehr" beinhalteten. Der Truppenverbund sei ausschließlich defensiv ausgerichtet und solle die eigenen Grenzen sichern, betont Belarus. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte in der vergangenen Woche die Aufstellung eines gemeinsamen Militärverbundes mit Russland bekanntgegeben. Das löste Befürchtungen aus, belarussische Soldaten könnten gemeinsam mit der russischen Armee im Osten der Ukraine eingesetzt werden.

+++ 01:52 Selenskyj: Ukraine soll mehr Kriegsgefangene machen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Soldaten seines Landes auf, mehr russische Gefangene zu nehmen. Diese könnten dann gegen ukrainische Gefangene auf russischer Seite ausgetauscht werden. "Je mehr russische Häftlinge wir haben, desto schneller können wir unsere Helden befreien", sagt Selenskyj. "Jeder ukrainische Soldat und jeder Kommandeur an der Front sollte daran denken."

+++ 00:56 Unerlaubt Fotos gemacht: Vier Russen in Norwegen festgenommen +++

Im Norden Norwegens sind erneut vier Russen festgenommen worden, die unerlaubt Fotos von verschiedenen Objekten gemacht hatten. Bei ihnen sei umfangreiches Fotomaterial beschlagnahmt worden, sagte der Polizeibeamte Gaute Rydmark dem Sender TV2. Die vier Russen hätten aber bestritten, etwas Verbotenes getan zu haben, und sich stattdessen als einfache Touristen ausgegeben. Bereits in der vergangenen Woche waren in Norwegen bei unterschiedlichen Vorfällen zwei Russen festgenommen worden, die Drohnen eingesetzt und teils Fotos von Bell-Hubschraubern des norwegischen Militärs gemacht hatten. In Norwegen waren zuletzt immer wieder Drohnen an Anlagen der Energie-Infrastruktur gesichtet worden, unter anderem an Offshore-Öl- und Gasplattformen. Diese Vorfälle und die Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben das Land dazu veranlasst, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen.

+++ 23:39 Erneuter Luftalarm über Kiew +++

Zum vierten Mal am Tag wird in Kiew am Abend Luftalarm ausgelöst. Um die Millionenstadt ist nach Behördenangaben die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Ein Abschuss einer solchen Drohne wird aus dem Ort Browary am östlichen Stadtrand gemeldet. Bei Drohnenangriffen auf Kiew am Morgen waren vier Menschen getötet worden. Luftalarm gibt es am Abend auch über den südlichen Gebieten Mykolajiw und Odessa. In Odessa sind demnach Explosionen zu hören. Im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk wurde nach Behördenangaben am Tag ein Objekt der Energieversorgung getroffen. "Es brach ein Brand aus, die Schäden sind groß", schreibt Gouverneur Mykola Lukaschuk auf Telegram.

+++ 22:47 Zahl der Toten nach Absturz von russischem Kampfjet steigt +++

Nach dem Absturz eines russischen Kampfjets über der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer ist die Zahl der Toten auf vier gestiegen. Sechs Menschen werden noch vermisst. 72 Wohnungen sind beschädigt, wie der regionale Zivilschutz meldet. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt den Absturz. Beim Start von einem nahen Fliegerhorst habe eines von zwei Triebwerken Feuer gefangen.

+++ 22:14 USA verurteilen Russlands jüngste Angriffe in der Ukraine scharf +++

Die USA haben die jüngsten Angriffe Russlands auf Kiew und an anderen Orten in der Ukraine scharf verurteilt. Sie demonstrierten aufs Neue Putins Brutalität, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. "Wir werden das ukrainische Volk weiterhin unterstützen und dafür sorgen, dass es das hat, was es braucht, um seinen mutigen Kampf fortzusetzen", sagt sie. Am Freitag hatten die USA neue Militärhilfe mit einem Volumen von bis zu 725 Millionen Dollar (745,6 Millionen Euro) angekündigt. Am Montag hatte Russland die Ukraine erneut mit Angriffen überzogen. Neben Raketen setzte Moskau dieses Mal verstärkt auf Kampfdrohnen.

+++ 21:50 Melnyk: Haus gleich um die Ecke bei meinen Schwiegereltern zerbombt +++

Der vor Kurzem aus seinem Amt als Botschafter ausgeschiedene Andrij Melnyk ist just am Tag seiner Rückkehr nach Kiew Zeuge großer Zerstörung geworden - und das in unmittelbarer Nähe seiner Familie. "Am Tag meiner Ankunft hat Terror-Staat Russland dieses denkmalgeschützte Haus mit iranischer Kamikazedrohne zerstört, gleich um die Ecke bei meinen Schwiegereltern", schreibt Melnyk auf Twitter und teilt zudem das Foto eines der Todesopfer - einer jungen, schwangeren Frau.





Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.