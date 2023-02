Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Finnland und Schweden. Dabei dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme beider Länder in die NATO gehen, aber auch um die Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. In Helsinki ist ein Gespräch mit Außenminister Pekka Haavisto geplant sowie der Besuch einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Am Dienstag geht es weiter nach Stockholm.

+++ 05:35 Kreml: Russische Truppen drängen Ukrainer zurück +++

Russland ist nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax in der Ukraine innerhalb von vier Tagen zwei Kilometer Richtung Westen vorgerückt. "Die russischen Soldaten brachen den Widerstand des Gegners und drangen mehrere Kilometer tiefer in seine gestaffelte Verteidigung ein", berichtet Interfax unter Berufung auf eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums. Der Bericht sagt nicht, welcher Teil der breiten Frontlinie, die mehrere ukrainische Regionen im Süden und Osten des Landes umfasst, sich verschoben hat.

+++ 04:20 Russische Artillerie beschießt Grenzregion Sumy +++

Russische Streitkräfte haben am Sonntag über 50 Mal Gemeinden in der Region Sumy nahe der Grenze zu Russland bombardiert, berichtet die Militärverwaltung der Region Sumy. Laut den Behörden beschossen die russische Truppen die Gemeinden Esman, Junakiwka, Krasnopillia und Snob-Nowhorodsk. Den Angaben zufolge gibt es keine Opfer.

+++ 02:33 Berlusconi gibt russische Propaganda wieder +++

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi sorgt mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg erneut für Schlagzeilen in seinem Land. Der 86-Jährige macht vor Journalisten in Mailand nicht nur deutlich, dass er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Verantwortung sieht, eine Feuerpause anzuordnen, um einen Frieden zu erreichen. Er bringt auch seine Ablehnung des Verhaltens des im Westen mittlerweile hoch geachteten Staatschef zum Ausdruck und macht ihn für die "Verwüstung" der Ukraine und die vielen toten Soldaten und Zivilisten verantwortlich. Dabei gibt er auch die rein russische Sichtweise wieder, als er etwa von den "beiden autonomen Volksrepubliken im Donbass" spricht. Die Gebiete Luhansk und Donezk hatte Russland besetzt und völkerrechtswidrig annektiert.

+++ 01:09 Ukraine: Russland setzt Spionageballons im Süden ein +++

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat das russische Militär am Sonntag eine Aufklärungsdrohne und mehrere Spionageballons in der Region Dnipropetrowsk eingesetzt. Die Luftverteidigung habe versucht, die Drohne abzuschießen, aber es sei noch nicht klar, ob dies geglückt sei, heißt es in einem Beitrag auf Telegram. Bereits Anfang Februar hatte der Generalstab berichtet, dass Russland Aufklärungsoperationen zur Vorbereitung einer Offensive in mehreren ukrainischen Regionen durchführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 23:36 Polen nimmt US-Reaper-Drohnen entgegen +++

Polen kann ab sofort US-amerikanische Drohnen des Typs MQ-9A Reaper einsetzen. Die unbemannten Luftfahrzeuge seien unter anderem zur Aufklärung an der östlichen Grenze des bestimmt, teilt Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bei Twitter mit. Polen grenzt im Osten unter anderem an die Ukraine, die sich seit fast einem Jahr gegen einen russischen Angriffskrieg wehrt, und an den russischen Verbündeten Belarus. Die Reaper-Drohne - zu Deutsch "Sensenmann" - wird bereits von den US-Luftstreitkräften auf einem polnischen Militärflugplatz für Aufklärungszwecke eingesetzt. Die Version hat eine Flügelspannweite von 20 Metern und kann in einer Höhe von bis zu 15 Kilometern fliegen.

+++ 22:22 Angriff auf NATO-Webseite - prorussische Hacker als Täter? +++

Eine Sprecherin der NATO bestätigt, dass das Verteidigungsbündnis am Sonntag Ziel eines Hackerangriffs geworden ist. Demnach befassen sich Cyberexperten derzeit mit "einem Vorkommnis", das mehrere Webseiten beeinträchtigt. Zuvor hatte es in sozialen Netzwerken geheißen, dass prorussische Aktivisten die Internetseite des NATO-Hauptquartiers für Spezialoperationen (NSHQ) attackieren. Die Seite war zeitweise nicht zu erreichen. Als Beteiligte wurde unter anderem die russische Hackergruppierung Killnet genannt, die auch mit Attacken auf den Bundestag, der Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland in Verbindung gebracht wird.

