Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Reaktion des Zentralrats der Muslime auf den Hamas-Überfall auf Israel kritisiert. In ihrer Äußerung sei zwar der Terror verurteilt worden. "Gleichzeitig war die Erklärung mit einem ,Aber' und dem unsäglichen Begriff der ,Gewaltspirale' versehen." Damit sei versucht worden, die Hamas-Gewalt zu relativieren. "Leider wird diese Täter-Opfer-Umkehr von einer ganzen Reihe muslimischer Verbände - nicht von allen - propagiert und eingesetzt", sagte Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

+++ 05:04 Von der Leyen warnt vor Flächenbrand in der Region +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor einem Übergreifen des Nahost-Konflikts auf die Region. Das Risiko dafür sei "real", sagt von der Leyen in einer Rede vor dem Hudson Institute in Washington. Der Dialog zwischen Israel und seinen Nachbarn müsse fortgesetzt werden. Die Sanktionen gegen den Iran müssten verschärft werden, der die Hamas mit Waffen beliefere. 93 Prozent der Waffen der Hamas stammten aus dem Iran.

+++ 03:56 Ärzte: Wichtigstes Spital in Gaza hat noch für 24 Stunden Strom +++

Eine der wichtigsten medizinischen Einrichtungen im Gaza-Streifen, das Al-Shifa-Krankenhaus, hat nach Angaben der Ärzte ohne Grenzen derzeit noch für höchstens 24 Stunden Strom. Dann sei der Treibstoff für die Generatoren aufgebraucht, zitiert CNN den medizinischer Koordinator der Organisation für Palästina, Guillemette Thomas. "Ohne Elektrizität werden viele Patienten sterben." Hinzu käme der Medikamentenmangel.

+++ 02:42 Armee-Sprecher: Hilfslieferungen spätestens Samstag +++

Die in Ägypten lagernden Hilfsgüter für die Bewohner des Gazastreifens sollen nach Aussage eines israelischen Armeesprechers spätestens am Samstag dort ankommen. Die ersten Lieferungen würden "morgen, spätestens übermorgen" in Gaza eintreffen, sagte Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher der israelischen Armee, in der Sendung "RTL Direkt". Er sagte weiter, die Vorbereitungen für die Bodenoffensive seien abgeschlossen. Wann genau diese beginne, unterliege der Geheimhaltung. Shalicar sagte weiter, bei der Bodenoffensive im Gazastreifen sollten zivile Opfer möglichst vermieden werden. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, natürlich unschuldige Menschen zu verschonen, und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Wir wollen keine Toten auf unserer Seite sehen. Wir wollen keine Toten unter den Zivilisten im Gazastreifen sehen."

+++ 02:25 Biden will Kongress um neue Hilfspakete bitten +++

US-Präsident Joe Biden will den Kongress noch vor dem Wochenende um neue Hilfen für Israel und die Ukraine bitten. Das kündigte er in einer Rede im Oval Office des Weißen Hauses an. Die radikalislamische Hamas und der russische Präsident Wladimir Putin hätten eines gemein: "Sie beide wollen eine benachbarte Demokratie vollkommen vernichten."

+++ 01:45 Guterres dringt auf Hilfen für den Gaza +++

UN-Generalsekretär António Guterres hat mit Nachdruck Hilfsgüter für die Menschen im von Israel abgeriegelten Gazastreifen gefordert. "Wir brauchen schnellen, ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Wir brauchen sofort Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff", schrieb er uf der Plattform X. "Wir brauchen diese Hilfe in großem Umfang und sie muss nachhaltig sein." Der UN-Generalsekretär ist in Ägypten, um mit der Regierung über die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in den Gazastreifen zu sprechen.

+++ 01:19 USA: Bis zu 300 Tote bei Explosion an Krankenhaus +++

US-Geheimdienste schätzen die Zahl der Todesopfer bei der Explosion an einem Krankenhaus in Gaza offenbar zwischen 100 und 300. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP bei X und beruft sich auf interne Dokumente der Regierung. In dem Bericht sei demnach ferner die Rede davon, dass es am Krankenhausgebäude nur leichte Schäden gebe und keinen erkennbaren Einschlagskrater. Zudem heiße es, dass Israel das Spital vermutlich nicht bombardiert habe. Die Experten prüften weiter, ob die Explosion von einer fehlgeleiteten Rakete aus Gaza selbst verursacht worden sei.

+++ 00:33 Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an +++

Israel hat erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon sowie mutmaßliche Terroristen dort angegriffen. Als Reaktion auf Beschuss der schiitschen Miliz habe die Armee unter anderem Beobachtungsposten der Hisbollah attackiert, teilte das Militär mit. Zudem habe ein Kampfjet drei Menschen getroffen, die versucht hätten, Raketen in Richtung Israel abzufeuern. Unklar war zunächst, ob es dabei Verletzte oder Tote gab. Zuvor war bei Feuergefechten an der libanesisch-israelischen Grenze laut der UN-Mission Unifil ein Mensch im Libanon ums Leben gekommen. Israels Armee sei der Bitte nachgekommen, das Feuer während einer Rettungsaktion mehrerer "gestrandeter" Personen im Grenzgebiet einzustellen. Ein Mensch sei jedoch getötet worden.

+++ 23:19 Saudi-Arabien warnt vor Flächenbrand +++

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman warnt den "gefährlichen Folgen" einer möglichen Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Es müsse "sichergestellt" werden, dass die Gewalt nicht ausgeweitet werde, "um ihre gefährlichen Auswirkungen auf die Sicherheit und den Frieden in der Region und der Welt zu vermeiden", sagte er laut der saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA. Bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak habe er die Notwendigkeit unterstrichen, "alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um das Tempo der Eskalation zu verringern". Sunak hat nach britischer Darstellung den Kronprinzen "ermutigt, die Führungsrolle Saudi-Arabiens in der Region zu nutzen, um die Stabilität zu unterstützen, sowohl jetzt als auch langfristig".

+++ 22:29 Erneut Raketenalarm in Tel Aviv +++

Militante Palästinenser im Gazastreifen feuern erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum Israels ab. Es wurde Raketenalarm ausgelöst, wie die Armee mitteilt. Bereits am Nachmittag hat es in der Küstenmetropole Raketenalarm gegeben.

+++ 21:50 US-Kriegsschiff fängt Raketen mit möglichem Ziel Israel ab +++

Ein US-Kriegsschiff hat drei aus dem Jemen abgefeuerte Raketen abgefangen, die möglicherweise Israel zum Ziel hatten. Der im nördlichen Roten Meer fahrende Zerstörer "USS Carney"" habe drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgeschossen, die von den Huthi-Rebellen im Jemen abgefeuert worden seien, sagt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Pat Ryder. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, welches Ziel diese Raketen und Drohnen hatten", sagt Ryder weiter. "Aber sie wurden im Jemen abgefeuert und flogen nördlich entlang des Roten Meeres, potenziell zu Zielen in Israel."

+++ 21:50 Bericht: USA will Israel Granaten liefern, die für die Ukraine bestimmt sind +++

Das Pentagon plant einem Bericht zufolge Zehntausende Artilleriegeschosse im Kaliber 155mm an Israel zu liefern, die eigentlich Bestandteil der US-Notvorräte für die Ukraine sind. Das meldet die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute israelische Beamte. Demnach soll die israelische Armee den USA mitgeteilt haben, dass die dringend Artilleriegeschosse benötige, um sich auf eine Bodeninvasion im Gazastreifen vorzubereiten. US-Beamte haben dem Bericht zufolge angedeutet, dass die Umleitung der Granaten von der Ukraine nach Israel keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine haben würde.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.